Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις

Ίσως πιστεύεις πως αρκεί να ξεφλουδίζεις ένα φρούτο, ή ένα λαχανικό, για να απαλλαγείς από τα μικρόβια που κρύβονται στην επιφάνειά του. Στην πραγματικότητα, όμως, κάθε φορά που παραλείπεις να το πλύνεις, επιτρέπεις σε βακτήρια και χημικά υπολείμματα να φτάσουν στο πιάτο σου. Το πλύσιμο πριν από το καθάρισμα ή το κόψιμο δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά ζήτημα πρόληψης, μια μικρή κίνηση που κάνει τεράστια διαφορά για την υγεία σου.

Ακόμη και τα πιο καθαρά φρούτα και λαχανικά φέρουν πάνω τους ίχνη από τη διαδρομή που έκαναν μέχρι να φτάσουν στο καλάθι σου. Κατά τη συγκομιδή, τη μεταφορά ή την αποθήκευση, μπορούν να έρθουν σε επαφή με έντομα, χώμα, σκόνη, περιττώματα ζώων, ακόμα και ανθρώπινη επαφή από χέρια που δεν ήταν πάντα καθαρά. Σε αυτά προστίθενται τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, τα οποία, αν και βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, μπορούν με την πάροδο του χρόνου να επηρεάσουν τον οργανισμό σου.

Το λάθος με το μαχαίρι… όταν το καθάρισμα μεταφέρει τα μικρόβια

Ακόμη κι αν δεν σκοπεύεις να φας τη φλούδα ενός φρούτου, ή ενός λαχανικού, το πλύσιμο παραμένει απαραίτητο. Όταν κόβεις ένα αβοκάντο, ένα πορτοκάλι ή ένα πεπόνι, το μαχαίρι περνά πρώτα από την επιφάνεια και στη συνέχεια εισχωρεί στο εσωτερικό. Αν η φλούδα δεν είναι καθαρή, τότε τα μικρόβια μεταφέρονται κατευθείαν στη σάρκα, αυτήν ακριβώς που θα καταναλώσεις.

Το ίδιο ισχύει και για όσα ξεφλουδίζεις με τα χέρια: οι ακαθαρσίες που υπάρχουν στην επιφάνεια μένουν στα δάχτυλα και μεταφέρονται στο τρόφιμο. Έτσι, το φρούτο που θεωρείς «καθαρό» μπορεί στην πραγματικότητα να έχει ήδη επιμολυνθεί.

Οι ασθένειες που δεν φαίνονται

Ορισμένα από τα μικρόβια που μπορεί να υπάρχουν σε μη πλυμένα προϊόντα είναι σχετικά ακίνδυνα, όμως άλλα προκαλούν γαστρεντερίτιδες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ακόμη και σοβαρές λοιμώξεις, όπως λιστερίωση και τοξοπλάσμωση. Οι κίνδυνοι αυξάνονται σημαντικά για ευπαθείς ομάδες, όπως τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και τα άτομα με χαμηλή άμυνα του οργανισμού. Μια απλή αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα που κυμαίνονται από ήπια ενόχληση μέχρι νοσηλεία.

Δεν χρειάζεσαι ειδικά καθαριστικά ή απολυμαντικά. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να ξεπλένεις σχολαστικά κάθε φρούτο και λαχανικό κάτω από άφθονο τρεχούμενο νερό. Για προϊόντα με πιο σκληρή φλούδα, όπως πατάτες, αγγούρια ή καρότα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια καθαρή βούρτσα. Απόφυγε να τα μουλιάζεις σε νερό, γιατί έτσι οι ρύποι μπορεί να απλωθούν αντί να απομακρυνθούν. Το βασικότερο, όμως, είναι να τα πλένεις πριν τα ξεφλουδίσεις ή τα κόψεις. Έτσι αποτρέπεις τη μεταφορά μικροβίων στο εσωτερικό.

Το αυτονόητο που συχνά ξεχνάς

Το πλύσιμο των φρούτων και των λαχανικών δεν είναι λεπτομέρεια ούτε υπερβολή. Είναι μια απλή, καθημερινή πράξη φροντίδας που σε προστατεύει από κινδύνους που δεν βλέπεις. Μπορεί να σου πάρει λίγα δευτερόλεπτα, αλλά αυτά τα δευτερόλεπτα καθορίζουν αν το φαγητό σου είναι πραγματικά ασφαλές. Κάθε φορά που κρατάς ένα μήλο, ένα αγγούρι ή ένα αβοκάντο, θυμήσου: πριν το φας, πριν το κόψεις, πριν το ξεφλουδίσεις… πλύνε το. Η υγιεινή δεν είναι αγγαρεία, είναι η πιο απλή μορφή πρόληψης.

