Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

Ανάμεσα στη δουλειά, την οικογένεια και τις ατέλειωτες υποχρεώσεις, οι γυναίκες εξακολουθούν να στερούνται το πολυτιμότερο αγαθό… τον κενό χρόνο

Η λίστα με τα to do δεν σταματά ποτέ. Ξυπνάς και τρέχεις από το πρωί για να τα προλάβεις όλα. Να πας για δουλειά, να φροντίσει παιδιά που χρειάζονται διάβασμα, έχουν δραστηριότητες, κοινωνική ζωή. Να ασχοληθείς με τα κατοικίδια που θέλουν βόλτα, φροντίδα, επίσκεψη στο γιατρό. Να βρεις χρόνο για τους γονείς που μπορεί να θέλουν βοήθεια. Και μετά είναι και η καθαριότητα και οι δουλειές του σπιτιού, το μαγείρεμα, τα ψώνια. Και φυσικά ο χρόνος που πρέπει πάση θυσία να βρεις για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Η μέρα τελειώνει και πέφτεις κατάκοπη για ύπνο, για να ξημερώσει η επόμενη μέρα που έχει μια από τα ίδια. Αν υπήρχε μια κρυφή «25η ώρα» στο ρολόι σίγουρα θα τη διεκδικούσες δίχως δεύτερη σκέψη. Όχι για να κάνεις περισσότερα, ούτε να βρεις λίγο χρόνο για σένα… αλλά για να μην κάνεις απολύτως τίποτα.

Η σύγχρονη γυναίκα ζει πολλαπλές ζωές μέσα στην ίδια μέρα. Επαγγελματίας, μητέρα, σύντροφος, κόρη, φίλη. Διαρκώς εναλλάσσει ρόλους, προσπαθώντας να χωρέσει τα πάντα στο στενό πλαίσιο των 24 ωρών. Και όμως, παρά τη φαινομενική της προσαρμοστικότητα, ένα στοιχείο λείπει σταθερά… η «25η ώρα» που δεν είναι πολυτέλεια αλλά ο κενός χρόνος όπου δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα.

Το τίμημα της έλλειψης χρόνου

Η στέρηση του προσωπικού ζωτικού χρόνου δεν είναι απλώς κούραση. Είναι διάβρωση. Στην επαγγελματική ζωή, περιορίζει τη δυνατότητα εξέλιξης και δημιουργίας. Στην προσωπική, υπονομεύει τη χαρά και τη φροντίδα της ψυχής. Όταν δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση, για ανάγνωση, για μια απλή στιγμή ηρεμίας, το άγχος συσσωρεύεται, το σώμα αντιδρά και το μυαλό αποσυντονίζεται.

Αυτό που ονομάζεται «προβλεπόμενος ελεύθερος χρόνος», το βράδυ, μετά το δείπνο, όταν όλα τα καθήκοντα έχουν ολοκληρωθεί, είναι στην πραγματικότητα μια ψευδαίσθηση. Εκείνη την ώρα, πολλές γυναίκες μένουν ξύπνιες μπροστά σε μια οθόνη, σε μια σιωπηλή μορφή αντίστασης που έχει αποκτήσει και όνομα: «αναβλητικότητα του ύπνου». Είναι ο τρόπος να κερδίσουν πίσω, έστω τεχνητά, λίγες στιγμές για τις ίδιες. Είναι η επανάστασή τους στην έλλειψη χρόνου.

Η ανάγκη να σταματήσεις για λίγο

Ο κενός χρόνος δεν είναι πολυτέλεια ούτε ιδιοτροπία. Είναι προϋπόθεση ψυχικής υγείας, δημιουργικότητας και αυτογνωσίας. Μόνο όταν σταματάς να εξυπηρετείς τον ρυθμό των άλλων μπορείς να ακούσεις τη δική σου φωνή.

Η λεγόμενη «25η ώρα» είναι μια μεταφορά για το δικαίωμα στην ακινησία, στην απουσία παραγωγικότητας, στην ησυχία που γεννά σκέψη και φέρνει ιδέες. Μπορεί να είναι πέντε λεπτά στην κουζίνα με έναν καφέ χωρίς κινητό. Μπορεί να είναι ένας περίπατος χωρίς προορισμό. Το ζήτημα δεν είναι πόσος χρόνος είναι, αλλά ποιανού είναι.

Η σύγχρονη γυναίκα έχει μάθει να ζει για όλους. Ίσως, όμως, ήρθε η ώρα να μάθει να ζει και με όλους, χωρίς να χάνεται μέσα στις ζωές των άλλων. Η «25η ώρα» είναι μια πράξη αυτονομίας, μια διεκδίκηση απέναντι σε μια κοινωνία που ακόμα θεωρεί δεδομένο ότι οι γυναίκες θα κάνουν «το κάτι παραπάνω». Η ουσία δεν είναι να επιμηκύνεις τη μέρα, αλλά να αλλάξεις τη σημασία της. Να επαναφέρεις τον εαυτό σου στο κέντρο, έστω για λίγο, γιατί μόνο έτσι μπορείς να δίνεις χωρίς να αδειάζεις.

Δεν υπάρχει πραγματικά 25η ώρα στο ρολόι. Υπάρχει, όμως, μέσα σου. Είναι εκείνη η μικρή ρωγμή μέσα στη ρουτίνα όπου μπορείς να πάρεις μια ανάσα, να σκεφτείς, να θυμηθείς ποια είσαι έξω από τους ρόλους που παίζεις. Η 25η ώρα δεν είναι χρόνος που σου χαρίζεται, είναι χρόνος που διεκδικείς. Και όσο πιο σταθερά τη ζητάς, τόσο περισσότερο θα υπάρχει, όχι στο ρολόι, αλλά στη ζωή σου.

