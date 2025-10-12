Streaming News 12.10.2025

Οι 5 πιο τρομακτικές σειρές του Netflix για Halloween Weekend

Halloween σειρές netflix
Αν αντέχεις τον τρόμο, αυτές οι σειρές είναι το απόλυτο binge για το πιο spooky Σαββατοκύριακο του χρόνου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Halloween δεν είναι μόνο στολές, κολοκύθες και γλυκά αλλά και η τέλεια αφορμή για να χωθείς κάτω από την κουβέρτα, να σβήσεις τα φώτα και να βυθιστείς σε έναν μαραθώνιο… τρόμου! Αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, των φαντασμάτων και των ψυχολογικών θρίλερ, τότε το Netflix έχει μερικές σειρές που θα σε στοιχειώσουν.

Ετοίμασε ποπ κορν (ή μάλλον… καραμελωμένα μάτια) και δες τις πιο ανατριχιαστικές σειρές που αξίζουν το binge σου αυτό το Halloween weekend:

Διακόσμηση Halloween: Μεταμόρφωσε το σπίτι σου σε ταινία τρόμου με τα πιο απλά υλικά
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει

1. The Haunting of Hill House

Είδος: Τρόμου / Δράμα / Ψυχολογικό

Επεισόδια: 10

Γιατί να το δεις: Μια από τις πιο καλοφτιαγμένες σειρές τρόμου με έμφαση στη συναισθηματική φόρτιση. Συνδυάζει υπερφυσικά φαινόμενα, οικογενειακά τραύματα και συγκλονιστικά flashbacks. Δεν είναι απλώς τρομακτική, είναι και βαθιά ανθρώπινη.

2. Midnight Mass

Είδος: Θρησκευτικός τρόμος / Δράμα

Επεισόδια: 7

Γιατί να το δεις: Από τον δημιουργό του Hill House, έρχεται μια ιστορία για μια απομονωμένη νησιωτική κοινότητα και τα ανεξήγητα «θαύματα» που ξεκινούν με την άφιξη ενός νέου ιερέα. Καθηλωτικό, σκοτεινό και υπαρξιακά τρομακτικό.

3. Castlevania

Είδος: Animated / Σκοτεινή φαντασία / Δράση

Επεισόδια: 4 σεζόν

Γιατί να το δεις: Αν προτιμάς animation με αιματοβαμμένη δράση, βρικόλακες και μια ατμόσφαιρα gothic τρόμου, το Castlevania είναι ιδανικό. Βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι και προσφέρει ένα στιλάτο, ενήλικο θέαμα.

4. Marianne

Είδος: Τρόμος / Γαλλική παραγωγή

Επεισόδια: 8

Γιατί να το δεις: Μια συγγραφέας τρόμου ανακαλύπτει πως οι εφιάλτες της παίρνουν σάρκα και οστά στην πραγματικότητα. Με πλούσια ατμόσφαιρα και jump scares που δεν είναι φτηνά, αυτή η σειρά θα σε κάνει να κοιτάς πίσω σου.

5. The Fall of the House of Usher

Είδος: Τρόμος / Δράμα / Σατιρικό

Επεισόδια: 8

Γιατί να το δεις: Μια μοντέρνα, ζοφερή μεταφορά των έργων του Edgar Allan Poe, με μια οικογένεια που κρύβει φρικτά μυστικά και έναν θάνατο για κάθε μέλος. Έξυπνο, μακάβριο και στιλιστικά αψεγάδιαστο.

Είτε είσαι φαν του υπερφυσικού, είτε σε τραβούν οι ιστορίες με εσωτερικά τέρατα και ψυχολογικές εντάσεις, το Netflix έχει μια σειρά τρόμου για κάθε τύπο θεατή για αυτό λοιπόν στο φετινό Halloween, σβήσε τα φώτα, άναψε ένα κερί και μπες σε έναν κόσμο όπου το κακό παραμονεύει πίσω από κάθε σκιά.

Διάβασε επίσης: Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Halloween netflix σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

12.10.2025
Επόμενο
Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

12.10.2025

Δες επίσης

Οι top 10 horror ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου
Cinema

Οι top 10 horror ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

11.10.2025
Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven
Cinema

Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven

11.10.2025
4+1 underrated σειρές στο Netflix που δεν έγιναν viral αλλά αξίζει να τις δεις
Cinema

4+1 underrated σειρές στο Netflix που δεν έγιναν viral αλλά αξίζει να τις δεις

11.10.2025
Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ
Cinema

Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ

10.10.2025
Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!
Cinema

Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!

10.10.2025
The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο
Cinema

The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο

10.10.2025
Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Cinema

Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

10.10.2025
Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες
Cinema

Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες

10.10.2025
Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles
Cinema

Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles

10.10.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

09.10.2025
Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα
Cinema

Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα

09.10.2025
Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer
Cinema

Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer

09.10.2025
Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!
Cinema

Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!

09.10.2025
H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού
Cinema

H Lily Collins θα είναι η Polly Pocket στο επόμενο must film του καλοκαιριού

08.10.2025
Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία
Cinema

Στον αέρα το trailer του The Witcher 4 – Ο Liam Hemsworth πιάνει το σπαθί και γράφει νέα ιστορία

08.10.2025
Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone
Cinema

Bugonia: Στον αέρα το επίσημο trailer της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone

08.10.2025
Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος
Cinema

Τα ασυνήθιστα επαγγέλματα που έκανε ο Keanu Reeves πριν γίνει διάσημος

08.10.2025
5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων
Cinema

5 ταινίες στο Netflix που θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων

08.10.2025
Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007
Cinema

Έκαναν φτερά τα όπλα από τις αφίσες του James Bond – Ο λόγος που αφόπλισαν τον 007

07.10.2025
Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote
Cinema

Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote

07.10.2025
Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10
Cinema

Ángela: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που σαρώνει στα top 10

07.10.2025