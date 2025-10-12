Οι 5 πιο τρομακτικές σειρές του Netflix για Halloween Weekend

Αν αντέχεις τον τρόμο, αυτές οι σειρές είναι το απόλυτο binge για το πιο spooky Σαββατοκύριακο του χρόνου

Το Halloween δεν είναι μόνο στολές, κολοκύθες και γλυκά αλλά και η τέλεια αφορμή για να χωθείς κάτω από την κουβέρτα, να σβήσεις τα φώτα και να βυθιστείς σε έναν μαραθώνιο… τρόμου! Αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, των φαντασμάτων και των ψυχολογικών θρίλερ, τότε το Netflix έχει μερικές σειρές που θα σε στοιχειώσουν.

Ετοίμασε ποπ κορν (ή μάλλον… καραμελωμένα μάτια) και δες τις πιο ανατριχιαστικές σειρές που αξίζουν το binge σου αυτό το Halloween weekend:

Διάβασε επίσης: Η σειρά που έγινε νούμερο 1 σε 48 ώρες στο Netflix και κανείς δεν την είχε προσέξει

1. The Haunting of Hill House

Είδος: Τρόμου / Δράμα / Ψυχολογικό

Επεισόδια: 10

Γιατί να το δεις: Μια από τις πιο καλοφτιαγμένες σειρές τρόμου με έμφαση στη συναισθηματική φόρτιση. Συνδυάζει υπερφυσικά φαινόμενα, οικογενειακά τραύματα και συγκλονιστικά flashbacks. Δεν είναι απλώς τρομακτική, είναι και βαθιά ανθρώπινη.

2. Midnight Mass

Είδος: Θρησκευτικός τρόμος / Δράμα

Επεισόδια: 7

Γιατί να το δεις: Από τον δημιουργό του Hill House, έρχεται μια ιστορία για μια απομονωμένη νησιωτική κοινότητα και τα ανεξήγητα «θαύματα» που ξεκινούν με την άφιξη ενός νέου ιερέα. Καθηλωτικό, σκοτεινό και υπαρξιακά τρομακτικό.

3. Castlevania

Είδος: Animated / Σκοτεινή φαντασία / Δράση

Επεισόδια: 4 σεζόν

Γιατί να το δεις: Αν προτιμάς animation με αιματοβαμμένη δράση, βρικόλακες και μια ατμόσφαιρα gothic τρόμου, το Castlevania είναι ιδανικό. Βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι και προσφέρει ένα στιλάτο, ενήλικο θέαμα.

4. Marianne

Είδος: Τρόμος / Γαλλική παραγωγή

Επεισόδια: 8

Γιατί να το δεις: Μια συγγραφέας τρόμου ανακαλύπτει πως οι εφιάλτες της παίρνουν σάρκα και οστά στην πραγματικότητα. Με πλούσια ατμόσφαιρα και jump scares που δεν είναι φτηνά, αυτή η σειρά θα σε κάνει να κοιτάς πίσω σου.

5. The Fall of the House of Usher

Είδος: Τρόμος / Δράμα / Σατιρικό

Επεισόδια: 8

Γιατί να το δεις: Μια μοντέρνα, ζοφερή μεταφορά των έργων του Edgar Allan Poe, με μια οικογένεια που κρύβει φρικτά μυστικά και έναν θάνατο για κάθε μέλος. Έξυπνο, μακάβριο και στιλιστικά αψεγάδιαστο.

Είτε είσαι φαν του υπερφυσικού, είτε σε τραβούν οι ιστορίες με εσωτερικά τέρατα και ψυχολογικές εντάσεις, το Netflix έχει μια σειρά τρόμου για κάθε τύπο θεατή για αυτό λοιπόν στο φετινό Halloween, σβήσε τα φώτα, άναψε ένα κερί και μπες σε έναν κόσμο όπου το κακό παραμονεύει πίσω από κάθε σκιά.

Διάβασε επίσης: Ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix: Η ταινία που ξεπέρασε ακόμη και το Bird Box