Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις

Το ταξίδι είναι για πολλούς η απόλυτη εμπειρία: νέες εικόνες, αλλαγή παραστάσεων, γεύσεις, μυρωδιές, στιγμές που αποθηκεύονται στη μνήμη σαν φωτογραφίες.

Όμως ποιος είναι ο ιδανικός «συνεπιβάτης»; Οι φίλοι ή το ταίρι σου;

Ταξιδεύοντας με φίλους, το κλίμα είναι πιο ανάλαφρο και ελεύθερο. Δεν υπάρχει άγχος για το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να είσαι πάντα στην τσίτα. Ξυπνάτε ό,τι ώρα θέλετε, φοράτε ό,τι να ’ναι, γελάτε με χαζές ατάκες και περνάτε μέρες που θυμίζουν σχολικές εκδρομές αλλά με πιο ωραίο φαγητό και λιγότερο άγχος. Είναι η στιγμή που η φιλία περνάει level up μέσα από αυθόρμητες αποφάσεις, νυχτερινές βόλτες και καφέδες που κρατάνε ώρες. Από την άλλη, όσο πιο μεγάλη η παρέα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το «να συμφωνήσουμε όλοι». Οι διαφωνίες για το πού θα πάτε, τι θα φάτε, ποιος θέλει παραλία και ποιος βουνό, μπορεί να κάνουν την εμπειρία… λίγο πιο κουραστική. Και, φυσικά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος το budget του καθενός να διαφέρει, κάτι που δημιουργεί εντάσεις αν δεν το διαχειριστείτε σωστά.

Από την άλλη πλευρά, το ταξίδι με τον σύντροφό σου είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχει ρομαντισμό, έχει χρόνο μόνο για εσάς, έχει πιο αργούς ρυθμούς και πολλές στιγμές ησυχίας. Είναι η τέλεια ευκαιρία να αποσυνδεθείτε από την καθημερινότητα και να συνδεθείτε μεταξύ σας. Τα δείπνα σε ήσυχα ταβερνάκια, τα πρωινά που ξυπνάτε χωρίς πρόγραμμα, οι αγκαλιές με θέα, όλα αυτά είναι στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Ωστόσο, αν κάτι πάει στραβά, η ένταση δεν αργεί να φανεί. Ένα απλό μπέρδεμα στον χάρτη ή μια διαφορά στη διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε μούτρα και (μικρές ή μεγάλες) κρίσεις. Σε ένα τέτοιο ταξίδι δεν έχεις escape plan, οπότε αν δεν είστε πραγματικά καλά, όλα μεγεθύνονται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η απάντηση δεν είναι απλή. Το πιο αξέχαστο ταξίδι δεν εξαρτάται μόνο από το ποιος είναι δίπλα σου, αλλά και από τη φάση της ζωής σου, τις ανάγκες σου και κυρίως τη χημεία με το άλλο άτομο. Αν είσαι σε mood για χαλαρότητα και γέλιο, οι φίλοι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Αν αναζητάς σύνδεση και ρομαντισμό, τότε ένα ταξίδι με τον σύντροφό σου μπορεί να γίνει εμπειρία ζωής. Ή και το αντίθετο. Κάθε ταξίδι, άλλωστε, είναι ένας μικρός καθρέφτης: σου δείχνει τον εαυτό σου, τον άλλον και τον τρόπο που σχετίζεστε.

Οπότε η πραγματική απάντηση ίσως είναι: να κάνεις και τα δύο. Άλλες αναμνήσεις δημιουργείς με φίλους, άλλες με το ταίρι σου και όλες αξίζουν τη θέση τους στο άλμπουμ.

