Solo ταξίδι: Γιατί αξίζει να ταξιδέψεις μόνος έστω και μία φορά στη ζωή σου

Έχεις σκεφτεί ποτέ να πας διακοπές μόνος σου; Ή μήπως η ιδέα σου φαίνεται περίεργη ή… τρομακτική; Κι όμως, το solo ταξίδι είναι μία εμπειρία που αξίζει να τη ζήσεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου.

Δεν χρειάζεται να πας στην άλλη άκρη του κόσμου, ακόμα και ένα τριήμερο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη μπορεί να σου αλλάξει εντελώς την οπτική.

Γιατί να ταξιδέψεις μόνος;

Το να ταξιδεύεις μόνος σου σου δίνει κάτι μοναδικό: απόλυτη ελευθερία. Επιλέγεις πού θα πας, τι θα φας, πότε θα ξυπνήσεις και πού θα ξοδέψεις τον χρόνο και τα χρήματά σου χωρίς συμβιβασμούς. Αλλά δεν είναι μόνο πρακτικό το θέμα. Είναι και εσωτερικό.

Το solo ταξίδι σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις:

νέους ανθρώπους (ναι, είναι πιο εύκολο από όσο νομίζεις)

καινούργια μέρη, χωρίς να επηρεάζεσαι από τα «θέλω» των άλλων

τον εαυτό σου, με έναν τρόπο που δύσκολα καταφέρνεις στην καθημερινότητα

Σου προσφέρει ηρεμία

Όταν ταξιδεύεις μόνος, δεν έχεις να προγραμματίσεις τίποτα για κανέναν άλλο. Μπορείς να απολαύσεις τη σιωπή, να χαθείς στα στενά μιας πόλης, να καθίσεις σε ένα πάρκο και απλώς να παρατηρείς. Είναι η ιδανική εμπειρία για ξεκούραση του μυαλού και επανασύνδεση με τον εαυτό σου.

Ανοίγει το μυαλό σου

Όταν είσαι μόνος, αναγκάζεσαι (με την καλή έννοια) να βγεις από το comfort zone σου. Να ρωτήσεις, να επικοινωνήσεις, να εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Αυτό μπορεί να σε κάνει πιο ανοιχτόμυαλο, πιο ευέλικτο και πιο αυτοδύναμο.

Ανεξαρτησία & αυτοπεποίθηση

Μετά από ένα solo ταξίδι, νιώθεις μια ξεχωριστή αυτοπεποίθηση. Αν κατάφερες να πας σε άγνωστο μέρος, να οργανωθείς, να κυκλοφορήσεις, να περάσεις καλά, μπορείς να κάνεις τα πάντα.

Tips για να κάνεις solo ταξίδι με άνεση:

Ξεκίνα με κάτι μικρό: Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα ή μια κοντινή ευρωπαϊκή πόλη.

Μείνε σε hostel ή μικρά ξενοδοχεία όπου θα είναι πιο εύκολο να γνωρίσεις κόσμο.

Προετοίμασε λίγο το πρόγραμμα, αλλά άφησε χώρο και για αυθόρμητες αποφάσεις.

Έχε πάντα μαζί σου power bank, offline χάρτες και βασικές φράσεις της γλώσσας του προορισμού.

Να ενημερώνεις κάποιον δικό σου για το πού βρίσκεσαι για λόγους ασφαλείας.

Το να ταξιδεύεις μόνος δεν είναι σημάδι μοναξιάς, είναι ένδειξη θάρρους, ωριμότητας και περιέργειας για τον κόσμο. Δοκίμασέ το έστω και μία φορά και πιθανότατα θα θέλεις να το ξανακάνεις.

