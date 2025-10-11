Living 11.10.2025

Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο

Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο
Η ρουτίνα που θα μετατρέψει το ΣΚ σου σε προσωπικό retreat ανανέωσης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα και οι υποχρεώσεις μοιάζουν ατελείωτες, το να αφιερώσεις ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο στον εαυτό σου δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

Το self-care δεν σημαίνει μόνο μάσκες προσώπου και αφρόλουτρα με άρωμα βανίλια. Είναι η συνειδητή επιλογή να σταματήσεις για λίγο, να πάρεις ανάσα και να γεμίσεις ξανά τις μπαταρίες σου – ψυχικά, σωματικά και συναισθηματικά.

Pinterest.com

Ξεκίνα με αποσύνδεση

Η αποτοξίνωση δεν αφορά μόνο το σώμα αλλά και το μυαλό. Το πρώτο βήμα; Κλείσε τις ειδοποιήσεις. Απομάκρυνε για λίγο το κινητό, άφησε τα social στο πλάι και δημιούργησε χώρο σιωπής. Η αποσύνδεση από τον θόρυβο της καθημερινότητας είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στο μυαλό σου.

Άκου το σώμα σου

Ένα χαλαρό περπάτημα, λίγες διατάσεις ή μια ήπια yoga στο σπίτι είναι αρκετά για να «ξεμπλοκάρεις» την ένταση από την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να ιδρώσεις υπερβολικά. Το ζητούμενο είναι η κίνηση που φέρνει ανακούφιση, όχι εξάντληση.

Φρόντισε τη διατροφή σου

Το Σαββατοκύριακο είναι η τέλεια ευκαιρία να δώσεις στο σώμα σου ό,τι πραγματικά χρειάζεται: καθαρά, θρεπτικά γεύματα, αρκετό νερό, βότανα που σε ηρεμούν. Ένα ζεστό ρόφημα με κουρκουμά ή χαμομήλι, φρούτα εποχής, και φαγητά που δεν σε βαραίνουν αλλά σε γεμίζουν ενέργεια – αυτή είναι η αυτοφροντίδα που δουλεύει από μέσα προς τα έξω.

Φτιάξε ατμόσφαιρα

Μια μικρή αλλαγή στον χώρο σου μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη διάθεσή σου. Φώτα πιο ζεστά, καθαρά σεντόνια, λίγη μουσική που σε χαλαρώνει, ένα αγαπημένο κερί ή αιθέρια έλαια στον αέρα. Το σπίτι σου γίνεται το καταφύγιο που χρειάζεσαι.

Κοιμήσου, αλλά σωστά

Μην ξενυχτήσεις bingeάροντας σειρές. Δώσε στο σώμα σου την ξεκούραση που ζητάει. Ένα καλό, ποιοτικό 8ωρο ύπνου μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου μέσα σε μία νύχτα και να σε κάνει να ξυπνήσεις πιο ήρεμος/η, συγκεντρωμένος/η και ανάλαφρος/η.

Κλείσε με ενδοσκόπηση

Πριν τελειώσει το Σαββατοκύριακο, πάρε λίγο χρόνο να σκεφτείς πώς νιώθεις. Γράψε σε ένα χαρτί, άκου τον εαυτό σου. Το self-care δεν είναι εγωισμό,  είναι μια συνειδητή πράξη αυτοεκτίμησης. Και όσο πιο συχνά την επαναλαμβάνεις, τόσο πιο πολύ θα σε ευγνωμονεί το μέλλον σου.

Δεν χρειάζεσαι ακριβά retreats για να νιώσεις καλύτερα. Ένα Σαββατοκύριακο δικό σου, χωρίς ενοχές, είναι ό,τι χρειάζεσαι για να επανασυνδεθείς με εσένα.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

