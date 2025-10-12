Διατροφή 12.10.2025

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Από το ποπ κορν μέχρι το αβοκάντο και το χούμους, αυτά τα σνακ προσφέρουν γεύση και ωφέλεια μαζί, ειδικά για την υγεία του εντέρου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ελάχιστα πράγματα μπορούν να συγκριθούν με την ικανοποίηση που προσφέρει ένα καλό σνακ. Ωστόσο, όπως γνωρίζουν καλά όσοι αγαπούν το τσιμπολόγημα, είναι πολύ εύκολο να το παρακάνεις – ένα σακουλάκι πατατάκια μπορεί εύκολα να γίνει τρία και ξαφνικά δεν έχεις πια όρεξη για κανονικό φαγητό.

Η καλή είδηση είναι πως με τις σωστές επιλογές, μπορείς όχι μόνο να ικανοποιήσεις την όρεξή σου, αλλά και να ενισχύσεις τον οργανισμό σου με ένα απαραίτητο (και συχνά παραμελημένο) θρεπτικό συστατικό: την φυτική ίνα. Παρότι είναι εξαιρετικά σημαντική για την καλή λειτουργία του εντέρου, πολλοί, ειδικά στις Δυτικές κοινωνίες, δεν καταναλώνουν τις συνιστώμενες ποσότητες.

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό το σνακ μοιάζει υγιεινό αλλά φουσκώνει ύπουλα την κοιλιά σου

Για να γίνει πιο εύκολη και πιο απολαυστική η πρόσληψη φυτικών ινών, η διαιτολόγος και συγγραφέας του Everyday Snack Tray, Frances Largeman-Roth, προτείνει μερικά από τα αγαπημένα της σνακ, πλούσια σε φυτικές ίνες. Είναι νόστιμα, υγιεινά και σίγουρα αξίζουν μια θέση στην καθημερινότητά σου!

Ποπ κορν

Το αγαπημένο συνοδευτικό του σινεμά κρύβει μια έκπληξη: είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες! Τρία φλιτζάνια σκέτο ποπ κορν περιέχουν περίπου 5,8 γραμμάρια ινών, δηλαδή σχεδόν το ¼ της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης (25 γραμμάρια για τις γυναίκες και 38 για τους άνδρες, σύμφωνα με τα δεδομένα του USDA). Για έξτρα γεύση και πρωτεΐνη, μπορείς να προσθέσεις θρεπτική μαγιά ή να το συνδυάσεις με φιστίκια – μισό φλιτζάνι από αυτά προσφέρει ακόμη 6 γραμμάρια ινών. Έτσι, φτάνεις σχεδόν το 50% της ημερήσιας ανάγκης σου με ένα μόνο σνακ!

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Pinterest.com

Σπόροι ροδιού

Άλλη μια απρόσμενη πηγή φυτικών ινών είναι οι σπόροι του ροδιού. Μισό φλιτζάνι φρέσκοι σπόροι περιέχουν 5,7 γραμμάρια φυτικών ινών. Η Largeman-Roth προτείνει να τους προσθέσεις σε γιαούρτι, βρώμη ή ακόμα και σε σαλάτες για γλυκιά γεύση και τραγανή υφή, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσληψη ινών.

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Pinterest.com

Αβοκάντο

«Πολλοί εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι το αβοκάντο είναι γεμάτο φυτικές ίνες», εξηγεί η Largeman-Roth. Κι όμως, αυτός ο δημοφιλής και κρεμώδης καρπός περιέχει 14 γραμμάρια ινών ανά τεμάχιο – περισσότερο από το μισό της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας. Απόλαυσέ το σε φρυγανισμένο ψωμί, σκέτο με λίγο λεμόνι ή σε smoothies μαζί με άλλα φρούτα πλούσια σε ίνες, όπως τα βατόμουρα και τα σμέουρα.

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Pinterest.com

Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα δεν προσφέρει μόνο υπέροχη γεύση και υφή, αλλά και μια καλή δόση φυτικών ινών. Μία μερίδα 28 γραμμαρίων (70–85% περιεκτικότητα σε κακάο) περιέχει περίπου 3 γραμμάρια ινών. Και ας είμαστε ειλικρινείς: κανείς δεν σταματά μόνο σε ένα κομμάτι…

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Pinterest.com

Χούμους

Μισό φλιτζάνι από αυτή τη νόστιμη κρέμα ρεβιθιού περιέχει 5,4 γραμμάρια φυτικών ινών. Αν το συνοδεύσεις με καρότα, σέλερι ή μπρόκολο, έχεις ένα σνακ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, που το έντερό σου θα λατρέψει και η Largeman-Roth συμφωνεί απόλυτα.

5 σνακ με φυτικές ίνες που αγαπά το έντερό σου
Pinterest.com

Η ενίσχυση της διατροφής σου με φυτικές ίνες δεν χρειάζεται να είναι βαρετή ή περίπλοκη. Με έξυπνες, γευστικές επιλογές μπορείς να στηρίξεις την υγεία του πεπτικού σου, να νιώθεις πληρότητα και ενέργεια και να απολαμβάνεις το σνακ σου χωρίς ενοχές.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: Το λάθος στο πρωινό σου που σε κάνει να πεινάς πιο γρήγορα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διατροφή έντερο σνακ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

12.10.2025

Δες επίσης

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη
Life

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

12.10.2025
Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Life

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

12.10.2025
Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui
Life

Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui

12.10.2025
Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου
Life

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

12.10.2025
To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος
Fashion

To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

12.10.2025
Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν
Beauty

Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν

12.10.2025
Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς
Beauty

Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

12.10.2025
Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα
Life

Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

12.10.2025
Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις
Life

Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις

11.10.2025
Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις
Life

Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις

11.10.2025
Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο
Life

Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο

11.10.2025
Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo
Life

Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo

11.10.2025
Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food
Food

Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food

11.10.2025
Vintage maximalism: Η νέα Gen Z τάση για άνετα και γεμάτα προσωπικότητα υπνοδωμάτια
Life

Vintage maximalism: Η νέα Gen Z τάση για άνετα και γεμάτα προσωπικότητα υπνοδωμάτια

11.10.2025
Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού: Οι νέες ηρωίδες δεν σώζουν τον κόσμο… τον επανασχεδιάζουν
Life

Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού: Οι νέες ηρωίδες δεν σώζουν τον κόσμο… τον επανασχεδιάζουν

11.10.2025
Αν η Barbie είχε Wi-Fi και άποψη: Η Gen Z εκδοχή της που δεν ψάχνει τον Ken αλλά τον εαυτό της
Life

Αν η Barbie είχε Wi-Fi και άποψη: Η Gen Z εκδοχή της που δεν ψάχνει τον Ken αλλά τον εαυτό της

11.10.2025
Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι
Fashion

Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι

11.10.2025
Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους
Beauty

Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους

11.10.2025
Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα
Life

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

10.10.2025
Νέο look, νέα διάθεση: Το bob της Σοφίας Φαραζή φωτίζεται με caramel blonde τόνους
Beauty

Νέο look, νέα διάθεση: Το bob της Σοφίας Φαραζή φωτίζεται με caramel blonde τόνους

10.10.2025
Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney
Fashion

Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney

10.10.2025