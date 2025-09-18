Διατροφή 18.09.2025

Το λάθος στο πρωινό σου που σε κάνει να πεινάς πιο γρήγορα

Ένα πρωινό με πολλά σάκχαρα χωρίς πρωτεΐνη μπορεί να σε αφήσει να πεινάς πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι φαντάζεσαι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ξυπνάς, κάνεις τον καφέ σου και ψάχνεις κάτι γρήγορο να φας πριν φύγεις. Ένα μπολ με δημητριακά, δύο φρυγανιές με μέλι ή ένα smoothie με φρούτα φαίνονται ιδανικά. Είναι εύκολα, ελαφριά και υποτίθεται υγιεινά. Κι όμως, κάπου εκεί γίνεται το λάθος που σαμποτάρει όλη σου τη μέρα: ένα πρωινό γεμάτο ζάχαρη και σχεδόν καθόλου πρωτεΐνη.

Η ζάχαρη ακόμα κι όταν προέρχεται από «υγιεινές» πηγές όπως φρούτα, μέλι ή δημητριακά ολικής ανεβάζει γρήγορα το σάκχαρο στο αίμα σου. Αυτό σημαίνει ότι θα νιώσεις προσωρινά ενεργειακή έκρηξη… για καμιά ώρα. Μετά, η ινσουλίνη θα ρίξει τα επίπεδα ζαχάρου εξίσου απότομα και κάπου εκεί θα νιώσεις ξανά πείνα, πιο έντονη από πριν. Και όχι, δεν είναι ιδέα σου: έχει επιστημονική βάση.

Η απουσία πρωτεΐνης είναι ο βασικός λόγος που το στομάχι σου γουργουρίζει ξανά τόσο γρήγορα. Χωρίς κάτι που να σε κρατάει χορτάτο για ώρα (όπως αυγά, γιαούρτι, ξηροί καρποί ή βρώμη με λίγη πρωτεΐνη), το σώμα σου νομίζει ότι δεν έχει πάρει «σοβαρό» καύσιμο. Οπότε σε σπρώχνει να φας ξανά. Και ξανά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψεις τους υδατάνθρακες ή τα φρούτα το πρωί. Απλώς χρειάζεται ισορροπία. Ένα smoothie με λίγη πρωτεΐνη σε σκόνη ή φιστικοβούτυρο, ένα τοστ με αυγό ή ένα γιαούρτι με λίγους ξηρούς καρπούς μπορεί να κάνουν τεράστια διαφορά. Όχι μόνο θα σε κρατήσουν χορτάτο για περισσότερες ώρες, αλλά θα σταθεροποιήσουν την ενέργειά σου και θα μειώσουν τις λιγούρες μέσα στη μέρα.

Το πρωινό είναι το καύσιμο με το οποίο ξεκινάει ο οργανισμός σου. Μην του βάζεις απλά… ζάχαρη και ελπίδα. Δώσε του κάτι που αξίζει.

