Η παγίδα στις σαλάτες που μπορεί να χαλάσει όλη σου τη διατροφή

Πώς να αναγνωρίζεις και να αποφεύγεις τα «κρυφά» συστατικά που ανεβάζουν τις θερμίδες της σαλάτας σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Οι σαλάτες θεωρούνται το απόλυτο υγιεινό γεύμα για όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Ελαφριές, γεμάτες θρεπτικά συστατικά και φτωχές σε θερμίδες, αποτελούν συνήθως την πρώτη επιλογή για όσους θέλουν να χάσουν βάρος ή να διατηρήσουν τη φόρμα τους.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι σαλάτες ίδιες και κάποιες κρυφές παγίδες μπορεί να ανατρέψουν ακόμα και τις πιο προσεκτικές προσπάθειες.

Διάβασε επίσης: Τι είναι ο κανόνας των 21 ημερών και πώς μπορεί να αλλάξει τη διατροφή σου

Η πιο συνηθισμένη παγίδα βρίσκεται στα… πρόσθετα υλικά και στα dressings. Πολλές φορές, η σαλάτα που παραγγέλνεις ή φτιάχνεις στο σπίτι γεμίζει με σάλτσες που είναι πλούσιες σε λιπαρά, ζάχαρη και θερμίδες, ακυρώνοντας την ωφέλεια των λαχανικών. Σάλτσες με βάση το λάδι, μαγιονέζες, κρέμες, τυριά ή καρύδια σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να προσθέσουν εκατοντάδες επιπλέον θερμίδες, τις περισσότερες φορές χωρίς να το καταλαβαίνεις.

Επιπλέον, οι σαλάτες που περιλαμβάνουν παχυντικά συστατικά όπως τηγανητό κοτόπουλο, κρουτόν, μπέικον ή πολλά τυριά μπορεί να «φορτώσουν» το πιάτο σου με κρυμμένα λίπη και υδατάνθρακες, καθιστώντας το γεύμα πολύ πιο βαρύ από ό,τι νομίζεις.

Για να διατηρήσεις τη σαλάτα σου πραγματικά υγιεινή, προσπάθησε να προτιμάς dressing με βάση το ξύδι ή το λεμόνι, με ελάχιστο ελαιόλαδο. Απόφυγε τις έτοιμες σάλτσες και τα παχυντικά toppings, ή χρησιμοποίησέ τα με μέτρο. Επίσης, μπορείς να προσθέσεις πηγές πρωτεΐνης όπως βραστό κοτόπουλο ή όσπρια, που θα σε κρατήσουν χορτάτο χωρίς να φορτώσουν θερμίδες.

Συνοψίζοντας, η σαλάτα είναι σίγουρα μία έξυπνη επιλογή, αρκεί να προσέξεις τα συστατικά της. Μην αφήνεις τις κρυφές παγίδες να σαμποτάρουν τις διατροφικές σου προσπάθειες – η σωστή επιλογή σαλάτας μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχός σου στην υγιεινή διατροφή.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό το «υγιεινό» φαγητό σαμποτάρει τη διατροφή σου κάθε Σεπτέμβρη και δεν το ξέρεις