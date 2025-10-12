Ζώδια 12.10.2025

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

Ταύρος ζώδιο
Τα άστρα δείχνουν αλλαγές και ρίσκα και αυτά είναι τα ζώδια που το νιώθουν πιο έντονα από ποτέ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο φετινός χειμώνας δεν αφήνει χώρο για αναβολές, μιας και κάποια ζώδια θα νιώσουν έντονα την ανάγκη να αλλάξουν σελίδα, είτε αυτό σημαίνει να κλείσουν έναν κύκλο σχέσης, είτε να αφήσουν πίσω μια δουλειά που δεν τους γεμίζει, είτε ακόμα και να αλλάξουν πόλη, αναζητώντας νέα ξεκινήματα.

Οι πλανητικές όψεις πιέζουν για δράση και ξεκαθαρίσματα, και όσοι τολμήσουν να ακολουθήσουν τη διαίσθησή τους, θα ανταμειφθούν. Αν νιώθεις ότι «κάτι πρέπει να αλλάξει», μάλλον ανήκεις στους πρωταγωνιστές αυτής της εποχής.

Επαγγελματική εκτόξευση: Τα 4 ζώδια που θα λάμψουν στη δουλειά τον Οκτώβριο
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Προσοχή στην υγεία: Αυτά τα 3 ζώδια θέλουν επειγόντως self-care τον Οκτώβριο

Κριός

Ο Κριός δεν αντέχει τη στασιμότητα, και αυτός ο χειμώνας τον βρίσκει στα όριά του. Αν νιώθει ότι μια σχέση ή μια δουλειά δεν τον εκφράζει πια, θα την αφήσει πίσω χωρίς δεύτερη σκέψη. Νέες ευκαιρίες τον περιμένουν και δεν σκοπεύει να τις χάσει.

Καρκίνος

Παρόλο που είναι από τα πιο σταθερά (και συναισθηματικά) ζώδια, ο Καρκίνος φέτος νιώθει πως πρέπει να φροντίσει πρώτα τον εαυτό του. Μπορεί να πάρει την απόφαση να μετακομίσει, να αλλάξει εργασιακό περιβάλλον ή να βάλει τέλος σε σχέσεις που τον κρατούν πίσω.

ζώδια Τοξότη
Pinterest.com

Τοξότης

Ο Τοξότης είναι από τη φύση του ανήσυχο πνεύμα, και τώρα νιώθει πιο έτοιμος από ποτέ να το αποδείξει. Είτε μιλάμε για μια νέα δουλειά σε άλλη πόλη, είτε για μια ριζική αλλαγή τρόπου ζωής, θα κυνηγήσει την ελευθερία του με πάθος.

Υδροχόος

Ανατροπές και αλλαγές είναι το φυσικό του περιβάλλον, αλλά αυτή τη φορά έχει στόχο τη σταθερότητα με τους δικούς του όρους. Μπορεί να κόψει σχέσεις χωρίς προειδοποίηση ή να κάνει restart σε επαγγελματικό επίπεδο, ακόμα και σε κάτι τελείως διαφορετικό.

Αυτά είναι τα ζώδια που δεν ξεκολλάνε από την τεχνητή νοημοσύνη
Pinterest.com

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: Όταν το stalking πάει σύννεφο: Τα 5 ζώδια που χαζεύουν 24/7 το προφίλ του πρώην

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Back to base ζώδια χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

12.10.2025

Δες επίσης

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Life

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

12.10.2025
Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui
Life

Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui

12.10.2025
Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου
Life

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

12.10.2025
To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος
Fashion

To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

12.10.2025
Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν
Beauty

Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν

12.10.2025
Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς
Beauty

Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

12.10.2025
Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα
Life

Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

12.10.2025
Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις
Life

Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις

11.10.2025
Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις
Life

Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις

11.10.2025
Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο
Life

Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο

11.10.2025
Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo
Life

Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo

11.10.2025
Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food
Food

Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food

11.10.2025
Vintage maximalism: Η νέα Gen Z τάση για άνετα και γεμάτα προσωπικότητα υπνοδωμάτια
Life

Vintage maximalism: Η νέα Gen Z τάση για άνετα και γεμάτα προσωπικότητα υπνοδωμάτια

11.10.2025
Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού: Οι νέες ηρωίδες δεν σώζουν τον κόσμο… τον επανασχεδιάζουν
Life

Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού: Οι νέες ηρωίδες δεν σώζουν τον κόσμο… τον επανασχεδιάζουν

11.10.2025
Αν η Barbie είχε Wi-Fi και άποψη: Η Gen Z εκδοχή της που δεν ψάχνει τον Ken αλλά τον εαυτό της
Life

Αν η Barbie είχε Wi-Fi και άποψη: Η Gen Z εκδοχή της που δεν ψάχνει τον Ken αλλά τον εαυτό της

11.10.2025
Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι
Fashion

Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι

11.10.2025
Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους
Beauty

Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους

11.10.2025
Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα
Life

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

10.10.2025
Νέο look, νέα διάθεση: Το bob της Σοφίας Φαραζή φωτίζεται με caramel blonde τόνους
Beauty

Νέο look, νέα διάθεση: Το bob της Σοφίας Φαραζή φωτίζεται με caramel blonde τόνους

10.10.2025
Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney
Fashion

Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney

10.10.2025
Η Taylor Swift μαγνητίζει τα βλέμματα με το headpiece της Celia Kritharioti
Fashion

Η Taylor Swift μαγνητίζει τα βλέμματα με το headpiece της Celia Kritharioti

10.10.2025