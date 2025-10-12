Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

Τα άστρα δείχνουν αλλαγές και ρίσκα και αυτά είναι τα ζώδια που το νιώθουν πιο έντονα από ποτέ

Ο φετινός χειμώνας δεν αφήνει χώρο για αναβολές, μιας και κάποια ζώδια θα νιώσουν έντονα την ανάγκη να αλλάξουν σελίδα, είτε αυτό σημαίνει να κλείσουν έναν κύκλο σχέσης, είτε να αφήσουν πίσω μια δουλειά που δεν τους γεμίζει, είτε ακόμα και να αλλάξουν πόλη, αναζητώντας νέα ξεκινήματα.

Οι πλανητικές όψεις πιέζουν για δράση και ξεκαθαρίσματα, και όσοι τολμήσουν να ακολουθήσουν τη διαίσθησή τους, θα ανταμειφθούν. Αν νιώθεις ότι «κάτι πρέπει να αλλάξει», μάλλον ανήκεις στους πρωταγωνιστές αυτής της εποχής.

Διάβασε επίσης: Προσοχή στην υγεία: Αυτά τα 3 ζώδια θέλουν επειγόντως self-care τον Οκτώβριο

Κριός

Ο Κριός δεν αντέχει τη στασιμότητα, και αυτός ο χειμώνας τον βρίσκει στα όριά του. Αν νιώθει ότι μια σχέση ή μια δουλειά δεν τον εκφράζει πια, θα την αφήσει πίσω χωρίς δεύτερη σκέψη. Νέες ευκαιρίες τον περιμένουν και δεν σκοπεύει να τις χάσει.

Καρκίνος

Παρόλο που είναι από τα πιο σταθερά (και συναισθηματικά) ζώδια, ο Καρκίνος φέτος νιώθει πως πρέπει να φροντίσει πρώτα τον εαυτό του. Μπορεί να πάρει την απόφαση να μετακομίσει, να αλλάξει εργασιακό περιβάλλον ή να βάλει τέλος σε σχέσεις που τον κρατούν πίσω.

Τοξότης

Ο Τοξότης είναι από τη φύση του ανήσυχο πνεύμα, και τώρα νιώθει πιο έτοιμος από ποτέ να το αποδείξει. Είτε μιλάμε για μια νέα δουλειά σε άλλη πόλη, είτε για μια ριζική αλλαγή τρόπου ζωής, θα κυνηγήσει την ελευθερία του με πάθος.

Υδροχόος

Ανατροπές και αλλαγές είναι το φυσικό του περιβάλλον, αλλά αυτή τη φορά έχει στόχο τη σταθερότητα με τους δικούς του όρους. Μπορεί να κόψει σχέσεις χωρίς προειδοποίηση ή να κάνει restart σε επαγγελματικό επίπεδο, ακόμα και σε κάτι τελείως διαφορετικό.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Όταν το stalking πάει σύννεφο: Τα 5 ζώδια που χαζεύουν 24/7 το προφίλ του πρώην