Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

Ανακάλυψε τις τροφές που κάνουν θαύματα για την επιδερμίδα σου και πες αντίο στις ατέλειες

Όλοι θέλουμε ένα λαμπερό και καθαρό δέρμα που να ακτινοβολεί υγεία, χωρίς ενοχλητικές ατέλειες. Ξέρεις όμως ότι το μυστικό δεν κρύβεται μόνο στα καλλυντικά ή τις κρέμες, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτό που βάζεις στο πιάτο σου;

Η διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο στην ποιότητα του δέρματος και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Τι πρέπει να βάλεις στο πιάτο σου;

1. Φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα

Πορτοκαλί, κόκκινα, πράσινα, μωβ… Όλα αυτά τα χρώματα σημαίνουν πως τα τρόφιμα είναι γεμάτα με αντιοξειδωτικά, βιταμίνες (A, C, E) και φυτικές ίνες, που βοηθούν το δέρμα να παραμένει νεανικό και προστατεύουν από τις φλεγμονές.

Προτίμησε: καρότα, σπανάκι, μπρόκολο, κόκκινες πιπεριές, μούρα, πορτοκάλια.

2. Ξηροί καρποί και σπόροι

Πλούσιοι σε υγιή λιπαρά, βιταμίνη Ε και σελήνιο, που θωρακίζουν το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες και διατηρούν την ελαστικότητά του.

Δοκίμασε: αμύγδαλα, καρύδια, λιναρόσπορο, σπόρους chia.

3. Λιπαρά ψάρια

Σολομός, σκουμπρί, σαρδέλες είναι γεμάτα με ω-3 λιπαρά οξέα που ενισχύουν την ενυδάτωση της επιδερμίδας και μειώνουν την ερυθρότητα.

4. Νερό, νερό, νερό!

Μην ξεχνάς την πιο απλή αλλά βασική πηγή υγείας για το δέρμα σου: την ενυδάτωση. Πίνε αρκετό νερό καθημερινά για να κρατάς την επιδερμίδα σου φρέσκια και ζωντανή.

Τι να αποφεύγεις;

Υπερβολική ζάχαρη και επεξεργασμένα τρόφιμα που προκαλούν φλεγμονές και σπυράκια.

Πολύ αλάτι, γιατί αφυδατώνει το δέρμα.

Πολλή καφεΐνη και αλκοόλ, που μπορούν να το κάνουν πιο θαμπό και αφυδατωμένο.

Μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά σε συνδυασμό με καλό ύπνο και προστασία από τον ήλιο, είναι ο απόλυτος συνδυασμός για καθαρό, λαμπερό δέρμα!

