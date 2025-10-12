Διατροφή 12.10.2025

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Ανακάλυψε τις τροφές που κάνουν θαύματα για την επιδερμίδα σου και πες αντίο στις ατέλειες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι θέλουμε ένα λαμπερό και καθαρό δέρμα που να ακτινοβολεί υγεία, χωρίς ενοχλητικές ατέλειες. Ξέρεις όμως ότι το μυστικό δεν κρύβεται μόνο στα καλλυντικά ή τις κρέμες, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτό που βάζεις στο πιάτο σου;

Η διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο στην ποιότητα του δέρματος και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ginger Shots: Το φυσικό σφηνάκι υγείας για κάθε πρωί – Δες πώς να το φτιάξεις

Τι πρέπει να βάλεις στο πιάτο σου;

1. Φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώματα

Πορτοκαλί, κόκκινα, πράσινα, μωβ… Όλα αυτά τα χρώματα σημαίνουν πως τα τρόφιμα είναι γεμάτα με αντιοξειδωτικά, βιταμίνες (A, C, E) και φυτικές ίνες, που βοηθούν το δέρμα να παραμένει νεανικό και προστατεύουν από τις φλεγμονές.

Προτίμησε: καρότα, σπανάκι, μπρόκολο, κόκκινες πιπεριές, μούρα, πορτοκάλια.

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Pinterest.com

2. Ξηροί καρποί και σπόροι

Πλούσιοι σε υγιή λιπαρά, βιταμίνη Ε και σελήνιο, που θωρακίζουν το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες και διατηρούν την ελαστικότητά του.

Δοκίμασε: αμύγδαλα, καρύδια, λιναρόσπορο, σπόρους chia.

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Pinterest.com

3. Λιπαρά ψάρια

Σολομός, σκουμπρί, σαρδέλες είναι γεμάτα με ω-3 λιπαρά οξέα που ενισχύουν την ενυδάτωση της επιδερμίδας και μειώνουν την ερυθρότητα.

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Pinterest.com

4. Νερό, νερό, νερό!

Μην ξεχνάς την πιο απλή αλλά βασική πηγή υγείας για το δέρμα σου: την ενυδάτωση. Πίνε αρκετό νερό καθημερινά για να κρατάς την επιδερμίδα σου φρέσκια και ζωντανή.

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Pinterest.com

Τι να αποφεύγεις;

  • Υπερβολική ζάχαρη και επεξεργασμένα τρόφιμα που προκαλούν φλεγμονές και σπυράκια.
  • Πολύ αλάτι, γιατί αφυδατώνει το δέρμα.
  • Πολλή καφεΐνη και αλκοόλ, που μπορούν να το κάνουν πιο θαμπό και αφυδατωμένο.

Μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά σε συνδυασμό με καλό ύπνο και προστασία από τον ήλιο, είναι ο απόλυτος συνδυασμός για καθαρό, λαμπερό δέρμα!

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς; Τι να προσθέσεις στο πιάτο σου για όνειρα γλυκά

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

δέρμα διατροφή φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui

Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui

12.10.2025
Επόμενο
Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

12.10.2025

Δες επίσης

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη
Life

Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

12.10.2025
Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui
Life

Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui

12.10.2025
Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου
Life

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

12.10.2025
To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος
Fashion

To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

12.10.2025
Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν
Beauty

Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν

12.10.2025
Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς
Beauty

Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

12.10.2025
Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα
Life

Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

12.10.2025
Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις
Life

Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις

11.10.2025
Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις
Life

Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις

11.10.2025
Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο
Life

Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο

11.10.2025
Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo
Life

Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo

11.10.2025
Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food
Food

Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food

11.10.2025
Vintage maximalism: Η νέα Gen Z τάση για άνετα και γεμάτα προσωπικότητα υπνοδωμάτια
Life

Vintage maximalism: Η νέα Gen Z τάση για άνετα και γεμάτα προσωπικότητα υπνοδωμάτια

11.10.2025
Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού: Οι νέες ηρωίδες δεν σώζουν τον κόσμο… τον επανασχεδιάζουν
Life

Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού: Οι νέες ηρωίδες δεν σώζουν τον κόσμο… τον επανασχεδιάζουν

11.10.2025
Αν η Barbie είχε Wi-Fi και άποψη: Η Gen Z εκδοχή της που δεν ψάχνει τον Ken αλλά τον εαυτό της
Life

Αν η Barbie είχε Wi-Fi και άποψη: Η Gen Z εκδοχή της που δεν ψάχνει τον Ken αλλά τον εαυτό της

11.10.2025
Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι
Fashion

Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι

11.10.2025
Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους
Beauty

Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους

11.10.2025
Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα
Life

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

10.10.2025
Νέο look, νέα διάθεση: Το bob της Σοφίας Φαραζή φωτίζεται με caramel blonde τόνους
Beauty

Νέο look, νέα διάθεση: Το bob της Σοφίας Φαραζή φωτίζεται με caramel blonde τόνους

10.10.2025
Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney
Fashion

Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney

10.10.2025
Η Taylor Swift μαγνητίζει τα βλέμματα με το headpiece της Celia Kritharioti
Fashion

Η Taylor Swift μαγνητίζει τα βλέμματα με το headpiece της Celia Kritharioti

10.10.2025