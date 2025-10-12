Διακόσμηση 12.10.2025

Απελευθέρωσε τη θετική ενέργεια του μπάνιου σου με τους κανόνες του Feng Shui

mpanio_deco
Με λίγες απλές αλλαγές, το μπάνιο σου μπορεί να μετατραπεί σε έναν χώρο χαλάρωσης και ανανέωσης, όπου η θετική ενέργεια ρέει ελεύθερα
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν μιλάμε για το σπίτι ως χώρο ευεξίας, σκεφτόμαστε συνήθως τις σκανδιναβικές πρακτικές, όπως το hygge και τις παραλλαγές του, που το κάνουν φιλόξενο και ζεστό. Όμως η Κίνα διαθέτει μια πολύ παλαιότερη παράδοση,το Feng Shui, μια φιλοσοφία ταοϊκής προέλευσης που βασίζεται στην ισορροπία Yin και Yang και στη δυναμική των πέντε στοιχείων, ξύλο, φωτιά, γη, μέταλλο και νερό. Στόχος του είναι να χαρτογραφήσει την ενέργεια, ή Chi, σε έναν χώρο, ώστε να βελτιωθεί η υγεία, η ευημερία και η ζωτικότητα όσων τον κατοικούν.

Αν και γνωρίζουμε ότι το Feng Shui εφαρμόζεται στο υπνοδωμάτιο για χαλάρωση και ανανέωση, η φιλοσοφία αυτή έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία στο μπάνιο. Το μπάνιο είναι ένας χώρος όπου συγκεντρώνεται η ενέργεια του νερού, που συμβολίζει την ευημερία και τη ροή ζωής, και η σωστή διαχείρισή του μπορεί να βελτιώσει την ψυχική σου ηρεμία, τη σωματική ευεξία και την οικονομική σου ενέργεια.

mpanio_deco
Pinterest

Διάβασε επίσης: Honey oak: To deco trend που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει πιο ζεστό

Προτίμησε απαλά χρώματα

Τα χρώματα στο Feng Shui επηρεάζουν άμεσα τη διάθεση και την ενέργεια. Προτίμησε απαλά, χαλαρωτικά χρώματα όπως ανοιχτό μπλε, πράσινο, λευκό ή μπεζ. Αυτά δημιουργούν αίσθηση καθαριότητας και ηρεμίας. Απόφυγε έντονα ή πολύ σκούρα χρώματα που μπορεί να πιέζουν τον χώρο, και αν θέλεις ζωντάνια, πρόσθεσέ την με μικρές πινελιές όπως πετσέτες. Απόφυγε χρώματα που θυμίζουν φωτιά, γιατί το μπάνιο συνδέεται με το στοιχείο του νερού.

Άφησε το φως να μπει

Το φυσικό φως είναι πηγή ενέργειας. Άνοιξε κουρτίνες ή ρολά για να μπει το φως μέσα στο μπάνιο. Αυτό όχι μόνο φωτίζει τον χώρο, αλλά αποτρέπει και τη στασιμότητα της ενέργειας. Αν χρειαστείς τεχνητό φωτισμό, επίλεξε ζεστά φώτα με ρυθμιζόμενη ένταση και χρησιμοποίησε καθρέφτες στρατηγικά για να δημιουργήσεις αίσθηση μεγαλύτερου χώρου.

mpanio_deco
Pinterest

Απόφυγε αντιθετικούς καθρέφτες

Οι καθρέφτες δεν είναι μόνο για την πρακτική χρήση, φέρουν ενέργεια. Απέφυγε να τοποθετείς δύο καθρέφτες απέναντι ο ένας στον άλλο, γιατί δημιουργούν «λαβύρινθο ενέργειας», διασπώντας τη θετική ροή και προκαλώντας σύγχυση ή δυσφορία. Η σωστή τοποθέτηση βοηθά στην ηρεμία και τη συγκέντρωση μέσα στο χώρο.

Δώσε χώρο στα φυτά και προτίμησε φυσικά υλικά

Η επαφή με τη φύση ενισχύει τη θετική ενέργεια. Φύτεψε φυτά που αντέχουν σε υγρά και σκοτεινά μέρη, όπως φτέρες, ορχιδέες, αλόη ή pothos. Καθαρίζουν τον αέρα και φέρνουν ζωντάνια στον χώρο. Χρησιμοποίησε ξύλο για έπιπλα ή πλαίσια καθρεφτών και προτίμησε φυσικά υλικά για πετσέτες και χαλιά, όπως βαμβάκι ή μπαμπού.

mpanio_deco
Pinterest

Απόφυγε την ακαταστασία

Η οργάνωση και η καθαριότητα είναι απαραίτητες. Ένα μπάνιο γεμάτο αντικείμενα δημιουργεί οπτικό θόρυβο και μπλοκάρει τη ροή της ενέργειας. Χρησιμοποίησε ντουλάπια, καλάθια ή ράφια για να τακτοποιήσεις τα αντικείμενα και απόφυγε ό,τι δεν χρειάζεσαι. Κράτησε τις επιφάνειες καθαρές και τακτοποιημένες, ώστε η ενέργεια να κυλάει ελεύθερα.

Ελαχιστοποίησε την ηλεκτρομαγνητική παρέμβαση

Το μπάνιο είναι ιδανικό για μια μικρή «ηλεκτρομαγνητική αποφόρτιση». Απόφυγε έξυπνες συσκευές ή gadget που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Η απουσία τεχνολογίας δημιουργεί ήρεμο περιβάλλον, βοηθά στη μείωση του στρες και στη ρύθμιση του βιολογικού σου ρολογιού. Το κινητό, φυσικά, πρέπει να μένει εκτός μπάνιου.

mpanio_deco
Pinterest

Κράτα την πόρτα κλειστή και το καπάκι κατεβασμένο

Το κλείσιμο της πόρτας και του καπακιού της λεκάνης δεν είναι μόνο θέμα ευγένειας, αλλά και Feng Shui. Διατηρεί τη θετική ενέργεια του νερού μέσα στο σπίτι και αποτρέπει τη διαρροή της. Επιπλέον, αφού το νερό αντιπροσωπεύει την οικονομική ευημερία, το κλείσιμο αυτών των σημείων εξασφαλίζει ότι η αφθονία παραμένει στον χώρο σου.

Διάβασε επίσης: Αν η κουζίνα σου είχε Instagram, θα ήθελε αυτά τα trends

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

decoration feng shui διακόσμηση ΜΠΑΝΙΟ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

12.10.2025
Επόμενο
Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

12.10.2025

Δες επίσης

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ
Life

Δες τι να βάλεις στο πιάτο σου για να έχεις πιο καθαρό δέρμα από ποτέ

12.10.2025
Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου
Life

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

12.10.2025
To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος
Fashion

To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

12.10.2025
Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν
Beauty

Brow Serums: Το μικρό μυστικό για φρύδια που όλοι θα ζηλέψουν

12.10.2025
Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς
Beauty

Η Demi Moore απέδειξε ότι οι αφέλειες είναι ξανά το πιο σέξι beauty trend της χρονιάς

12.10.2025
Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα
Life

Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

12.10.2025
Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις
Life

Γιατί πρέπει να πλένεις πάντα τα φρούτα και τα λαχανικά ακόμη κι όταν τα ξεφλουδίζεις

11.10.2025
Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις
Life

Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις

11.10.2025
Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο
Life

Το απόλυτο self-care: Πώς να «καθαρίσεις» μυαλό και σώμα σε ένα Σαββατοκύριακο

11.10.2025
Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo
Life

Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo

11.10.2025
Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food
Food

Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food

11.10.2025
Vintage maximalism: Η νέα Gen Z τάση για άνετα και γεμάτα προσωπικότητα υπνοδωμάτια
Life

Vintage maximalism: Η νέα Gen Z τάση για άνετα και γεμάτα προσωπικότητα υπνοδωμάτια

11.10.2025
Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού: Οι νέες ηρωίδες δεν σώζουν τον κόσμο… τον επανασχεδιάζουν
Life

Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού: Οι νέες ηρωίδες δεν σώζουν τον κόσμο… τον επανασχεδιάζουν

11.10.2025
Αν η Barbie είχε Wi-Fi και άποψη: Η Gen Z εκδοχή της που δεν ψάχνει τον Ken αλλά τον εαυτό της
Life

Αν η Barbie είχε Wi-Fi και άποψη: Η Gen Z εκδοχή της που δεν ψάχνει τον Ken αλλά τον εαυτό της

11.10.2025
Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι
Fashion

Paris Fashion Week 2026: Αυτό είναι το παπούτσι που θα αντικαταστήσει τα peep-toes το καλοκαίρι

11.10.2025
Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους
Beauty

Οι μαγικές κινήσεις που κάνουν οι beauty experts για να μειώσουν τους πόρους

11.10.2025
Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα
Life

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

10.10.2025
Νέο look, νέα διάθεση: Το bob της Σοφίας Φαραζή φωτίζεται με caramel blonde τόνους
Beauty

Νέο look, νέα διάθεση: Το bob της Σοφίας Φαραζή φωτίζεται με caramel blonde τόνους

10.10.2025
Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney
Fashion

Work Hard, Play Hard: Η Eva Mendes στην πιο δυναμική καμπάνια της Stella McCartney

10.10.2025
Η Taylor Swift μαγνητίζει τα βλέμματα με το headpiece της Celia Kritharioti
Fashion

Η Taylor Swift μαγνητίζει τα βλέμματα με το headpiece της Celia Kritharioti

10.10.2025
Η Σαρδηνία δίνει 15.000 ευρώ σε όσους θέλουν να μετακομίσουν στο νησί
Life

Η Σαρδηνία δίνει 15.000 ευρώ σε όσους θέλουν να μετακομίσουν στο νησί

10.10.2025