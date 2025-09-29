Ginger Shots: Το φυσικό σφηνάκι υγείας για κάθε πρωί – Δες πώς να το φτιάξεις

Μικρά, πικάντικα και γεμάτα ευεργετικά συστατικά, τα ginger shots είναι ένας φυσικός σύμμαχος για το ανοσοποιητικό σου σύστημα!
Αν θέλεις έναν υγιεινό και ενεργειακό «σπινθήρα» στην αρχή της ημέρας σου, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει.
Γιατί να τα δοκιμάσεις;
Το τζίντζερ (ginger) είναι γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, ενώ το λεμόνι και το πορτοκάλι προσθέτουν βιταμίνη C για επιπλέον προστασία. Ο κουρκουμάς ενισχύει ακόμα περισσότερο την αντιφλεγμονώδη δράση, και το μέλι γλυκαίνει φυσικά ενώ βοηθά και στην καταπράυνση του λαιμού. Το μαύρο πιπέρι βελτιώνει την απορρόφηση του κουρκουμά από τον οργανισμό -ένας συνδυασμός που δεν πρέπει να λείπει!
Υλικά για 15–20 σφηνάκια:
- 100–150 γρ. φρέσκο τζίντζερ (με ή χωρίς φλούδα)
- 1 λεμόνι (χωρίς τη φλούδα)
- 1 πορτοκάλι (χωρίς τη φλούδα)
- 10–15 στροφές φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- 2 κ.σ. μέλι
- 1 κ.γλ. κουρκουμά σε σκόνη
- 500 ml νερό
Εκτέλεση:
- Κόψε το τζίντζερ σε μικρά κομμάτια (αν έχει δυνατό μούλτι/μπλέντερ, δεν χρειάζεται να το ξεφλουδίσεις).
- Πρόσθεσε όλα τα υλικά στο μπλέντερ.
- Χτύπα καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
- Σούρωσε με τουλπάνι ή λεπτή σίτα για να πάρεις το καθαρό υγρό.
- Φύλαξε το υγρό σε αποστειρωμένο γυάλινο μπουκάλι στο ψυγείο για έως και 5–6 ημέρες.
Tip: Πιες 1 σφηνοπότηρο κάθε πρωί, κατά προτίμηση με άδειο στομάχι, για άμεση τόνωση και ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού σου. Αν σου φαίνεται πολύ έντονο, μπορείς να το αραιώσεις με λίγο νερό ή χυμό πορτοκάλι.
Extra Boost: Μπορείς να προσθέσεις λίγες σταγόνες χυμό από lime, ή ακόμα και μια πρέζα καγιέν για έξτρα πικάντικη δύναμη!
Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com
