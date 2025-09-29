Διατροφή 29.09.2025

Ginger Shots: Το φυσικό σφηνάκι υγείας για κάθε πρωί – Δες πώς να το φτιάξεις

Ενίσχυσε το ανοσοποιητικό σου με μια απλή, απολαυστική και πικάντικη συνταγή με τζίντζερ, κουρκουμά και φρέσκα εσπεριδοειδή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μικρά, πικάντικα και γεμάτα ευεργετικά συστατικά, τα ginger shots είναι ένας φυσικός σύμμαχος για το ανοσοποιητικό σου σύστημα!

Αν θέλεις έναν υγιεινό και ενεργειακό «σπινθήρα» στην αρχή της ημέρας σου, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει.

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς; Τι να προσθέσεις στο πιάτο σου για όνειρα γλυκά

Γιατί να τα δοκιμάσεις;

Το τζίντζερ (ginger) είναι γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, ενώ το λεμόνι και το πορτοκάλι προσθέτουν βιταμίνη C για επιπλέον προστασία. Ο κουρκουμάς ενισχύει ακόμα περισσότερο την αντιφλεγμονώδη δράση, και το μέλι γλυκαίνει φυσικά ενώ βοηθά και στην καταπράυνση του λαιμού. Το μαύρο πιπέρι βελτιώνει την απορρόφηση του κουρκουμά από τον οργανισμό -ένας συνδυασμός που δεν πρέπει να λείπει!

Pinterest.com

Υλικά για 15–20 σφηνάκια:

  • 100–150 γρ. φρέσκο τζίντζερ (με ή χωρίς φλούδα)
  • 1 λεμόνι (χωρίς τη φλούδα)
  • 1 πορτοκάλι (χωρίς τη φλούδα)
  • 10–15 στροφές φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • 2 κ.σ. μέλι
  • 1 κ.γλ. κουρκουμά σε σκόνη
  • 500 ml νερό
Pinterest.com

Εκτέλεση:

  • Κόψε το τζίντζερ σε μικρά κομμάτια (αν έχει δυνατό μούλτι/μπλέντερ, δεν χρειάζεται να το ξεφλουδίσεις).
  • Πρόσθεσε όλα τα υλικά στο μπλέντερ.
  • Χτύπα καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
  • Σούρωσε με τουλπάνι ή λεπτή σίτα για να πάρεις το καθαρό υγρό.
  • Φύλαξε το υγρό σε αποστειρωμένο γυάλινο μπουκάλι στο ψυγείο για έως και 5–6 ημέρες.
@madamegingercom Ginger shots για δυνατό ανοσοποιητικό! Υλικά για 15-20 σφηνάκια: -100-150 γρ. ginger -1 λεμόνι καθαρισμένο από τη φλούδα -1 πορτοκάλι καθαρισμένο από τη φλούδα -10-15 στροφές φρεσκοτριμμένο πιπέρι -2 κ.σ. μέλι -1 κ.γλ. κουρκουμάς σκόνη -500 ml νερό Γράψε μου σε σχόλιο αν πέρυσι έπινες ginger shot και δεν αρρώστησες! #MadamGinger #ανοσοποιητικό #gingershots #ευκολησυνταγή ♬ Got You – Amyl and The Sniffers

Tip: Πιες 1 σφηνοπότηρο κάθε πρωί, κατά προτίμηση με άδειο στομάχι, για άμεση τόνωση και ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού σου. Αν σου φαίνεται πολύ έντονο, μπορείς να το αραιώσεις με λίγο νερό ή χυμό πορτοκάλι.

Extra Boost: Μπορείς να προσθέσεις λίγες σταγόνες χυμό από lime, ή ακόμα και μια πρέζα καγιέν για έξτρα πικάντικη δύναμη!

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: Τα φαινόμενα απατούν: Αυτό το φυσικό γλυκαντικό είναι πιο ύπουλο κι από τη ζάχαρη

ginger shots συνταγή
