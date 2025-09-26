Τα φαινόμενα απατούν: Αυτό το φυσικό γλυκαντικό είναι πιο ύπουλο κι από τη ζάχαρη

Μπορεί να το βρεις στα ράφια με τα «υγιεινά», αλλά δεν είναι όσο αθώο νομίζεις

Αν έχεις προσπαθήσει ποτέ να περιορίσεις τη ζάχαρη στη διατροφή σου, σίγουρα έχεις πέσει πάνω σε μία από τις πιο δημοφιλείς «υγιεινές» εναλλακτικές της, τη φρουκτόζη. Ή μπορεί να την έχεις καταναλώσει χωρίς καν να το ξέρεις, μέσα από προϊόντα που φέρουν τη σφραγίδα «χωρίς ζάχαρη» ή «φυσικά γλυκαντικά».

Το πρόβλημα; Η φρουκτόζη, ειδικά σε επεξεργασμένη μορφή, μπορεί να είναι ακόμα πιο επιβαρυντική για την υγεία σου από την κοινή ζάχαρη.

Η φρουκτόζη είναι ένα απλό σάκχαρο που συναντάμε φυσικά στα φρούτα και το μέλι. Όταν όμως απομονώνεται και προστίθεται σε προϊόντα ως «υγιεινή» εναλλακτική της ζάχαρης -όπως στο σιρόπι αγαύης ή στο γνωστό high-fructose corn syrup (HFCS) που χρησιμοποιείται ευρέως σε τυποποιημένα τρόφιμα – τότε τα πράγματα αλλάζουν. Και όχι προς το καλύτερο.

Σε αντίθεση με τη γλυκόζη, που χρησιμοποιείται από όλα τα κύτταρα του σώματος για ενέργεια, η φρουκτόζη μεταβολίζεται αποκλειστικά στο ήπαρ. Όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες (και αυτό γίνεται εύκολα με τα «υγιεινά» γλυκά και σνακ), μπορεί να προκαλέσει λιπώδη διήθηση του ήπατος, ινσουλινοαντίσταση, ακόμα και να αυξήσει τα τριγλυκερίδια στο αίμα.

Και το πιο παραπλανητικό; Επειδή έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, πολλοί τη θεωρούν «φιλική» προς τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Όμως οι μελέτες δείχνουν ότι η υπερκατανάλωση φρουκτόζης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο και καρδιαγγειακά προβλήματα.

Άρα τι κάνουμε;

Η λύση δεν είναι να πανικοβληθείς και να κόψεις τα πάντα, αλλά να προσέχεις τις ετικέτες. Όταν βλέπεις συστατικά όπως «σιρόπι αγαύης», «φυσική φρουκτόζη» ή «HFCS», σκέψου διπλά. Αν θες να ικανοποιήσεις τη γλυκιά σου ανάγκη, προτίμησε ολόκληρα φρούτα, με τη φυσική τους ίνα, ή μέλι σε μικρές ποσότητες.

Στην τελική, η φυσικότητα ενός συστατικού δεν το κάνει αυτόματα και υγιεινό. Και η φρουκτόζη είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πόσο παραπλανητικός μπορεί να είναι ο κόσμος των «υγιεινών» επιλογών.

