Αυτό το σνακ μοιάζει υγιεινό αλλά φουσκώνει ύπουλα την κοιλιά σου

Φαίνεται safe, όμως κρύβει επεξεργασία, ζάχαρη και υλικά που δεν βοηθούν καθόλου

Σε έχεις δει: κάθε Σεπτέμβρη, μετά τις διακοπές, αποφασίζεις να μπεις σε πρόγραμμα. Κόβεις τα γλυκά, γυρίζεις γυμναστήριο και γεμίζεις το ντουλάπι σου με υγιεινά σνακ. Ανάμεσα στα πρώτα που πιάνεις για το lunch box σου ή για το γραφείο; Οι μπάρες δημητριακών.

Και κάπου εκεί… ξεκινάει η παγίδα.

Γιατί μοιάζει υγιεινή:

Έχει βρώμη ή άλλα δημητριακά ολικής

Γράφει «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» ή «χωρίς γλουτένη»

Περιέχει ξηρούς καρπούς ή αποξηραμένα φρούτα

Έρχεται σε μικρή συσκευασία = φαίνεται safe

Άρα, γιατί νιώθεις φουσκωμένος/η κάθε απόγευμα που την τρως;

Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα:

Οι περισσότερες μπάρες που κυκλοφορούν στο εμπόριο μπορεί να:

Έχουν κρυμμένα σάκχαρα με fancy ονόματα (π.χ. σιρόπι αγαύης, φρουκτόζη, κ.ά.)

Περιέχουν πολύ επεξεργασμένες ίνες που φουσκώνουν το στομάχι

Είναι πλούσιες σε φυτικά έλαια ή σπορέλαια, που επιβαρύνουν την πέψη

Συνδυάζουν υδατάνθρακες με πολλά σάκχαρα, κάνοντάς τες πιο… γλυκό απ’ ό,τι νομίζεις

Το αποτέλεσμα;

Νιώθεις ότι έκανες καλή επιλογή, αλλά το έντερό σου διαφωνεί. Η κοιλιά πρήζεται, η ενέργεια πέφτει και τελικά… δεν σε βοηθάει ούτε στη διατροφή σου, ούτε στο πώς νιώθεις.

Τι να προσέχεις από εδώ και πέρα:

Συστατικά που αναγνωρίζεις (π.χ. βρώμη, μέλι, αμύγδαλα= καλό. Σιρόπι γλυκόζης, όχι τόσο.)

Μπάρες με λιγότερα από 5-6 υλικά

Όσο λιγότερη ετικέτα, τόσο το καλύτερο

DIY μπάρα με 2-3 υλικά που φτιάχνεις σπίτι (βρώμη + ταχίνι + μπανάνα = done)

Το ότι κάτι έχει «πράσινη συσκευασία» ή λέξεις όπως fit, clean, protein, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε σαμποτάρει. Μην τρως κάτι μόνο γιατί δείχνει υγιεινό – διάβασε την ετικέτα και δες πώς σε κάνει να νιώθεις. Η διατροφή είναι απλή, αρκεί να μην την κάνουμε… μπάρα επιστημονικής φαντασίας.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

