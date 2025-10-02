Προσοχή στην υγεία: Αυτά τα 3 ζώδια θέλουν επειγόντως self-care τον Οκτώβριο

Ο μήνας που τα νεύρα τεντώνονται και η ανάγκη για χαλάρωση γίνεται μονόδρομος

Καθώς ο Οκτώβριος φέρνει πιο σύντομες μέρες, αυξημένη υγρασία και αλλαγές στη ρουτίνα μας, η ψυχική υγεία και η φυσική αντοχή δοκιμάζονται περισσότερο και μάλιστα για ορισμένα ζώδια, αυτός ο μήνας αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία να θέσουν όρια, να προστατευθούν από το στρες και να δώσουν προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού τους.

Ας δούμε ποια ζώδια πρέπει να έχουν το νου τους και τι μπορούν να κάνουν για να αποτρέψουν την εξάντληση.

Παρθένος

Οι Παρθένοι, με την τάση τους προς τελειομανία και άγχος για λεπτομέρειες, διατρέχουν μεγαλύτερο ρίσκο να καούν ψυχικά αυτόν τον μήνα. Σύμφωνα με αστρολογικές αναλύσεις, η συνεχής εσωτερική πίεση και η ανάγκη να τα κάνουν όλα σωστά συχνά οδηγούν σε κόπωση και δυσκολία να χαλαρώσουν.

Αν είσαι Παρθένος: Δώσε χώρο στο μη τέλειο, κάποια πράγματα δεν χρειάζονται να γίνουν αψεγάδιαστα. Πρακτικές όπως η διαλογιστική αναπνοή, το περπάτημα στη φύση, ή ένας απογευματινός καφές σε ήσυχο σημείο μπορούν να λειτουργήσουν σαν μέτρο προστασίας. Απόφυγε εντατικά προγράμματα γύρω στο τέλος της ημέρας, καλύτερα μικρά διαλείμματα παρά μεγάλη επιβάρυνση.

Ζυγός

Ως ζώδιο που επιζητεί ισορροπία και αρμονία, ο Ζυγός συχνά θυσιάζει την προσωπική ευημερία για να συμφωνήσει με τους άλλους. Η ανάγκη να καλοπιάσει, να μη δημιουργεί συγκρούσεις ή να κρατήσει τις σχέσεις ομαλές, μπορεί να οδηγήσει σε συσσωρευμένο στρες.

Τι να προσέξει ο Ζυγός: Μάθε να λες όχι ή να περιορίζεις τις υποχρεώσεις που δεν σε γεμίζουν. Δραστηριότητες όπως μουσική, τέχνη, ή απλά προσωπική ώρα για να κάνεις κάτι που σου αρέσει, βοηθούν στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας. Η ισορροπία στο φαγητό, στο ύπνο και στα όρια στη χρήση οθονών, όλα παίζουν ρόλο.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι βαθιά συναισθηματικός και έχει την τάση να κρατά μέσα του, να μην εκφράζει τα ψυχικά του φορτία. Κατά συνέπεια, μπορεί να νιώσει έντονη πίεση, εσωτερική ένταση ή απότομες αλλαγές διάθεσης.

Καλή πρακτική για τον Σκορπιό: Έκφρασε ό,τι σε βαραίνει μέσω γραφής, συζήτησης ή δημιουργικών τρόπων. Ρουτίνες που βοηθούν στην αποφόρτιση (όπως yoga, αναπνοές, μπάνιο με άλατα) μπορούν να κρατήσουν την ένταση μακριά. Προσοχή στα όρια στις σχέσεις: δεν χρειάζεται να αποκαλύπτεις κάθε σου σκέψη, αλλά και να μην κρατάς όλο το βάρος μόνος/μόνη.

