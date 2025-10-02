Celeb News 02.10.2025

Γενέθλια για τη Μαρία Σολωμού: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία

Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από τα πάρτι που έκανε όταν ήταν παιδί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα γενέθλια της γιόρτασε χθες 1 Οκτωβρίου η Μαρία Σολωμού και με αφορμή αυτό θέλησε να μοιραστεί μερικές φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram της ανέφερε πως δεν της αρέσει να κάνει πάρτι και να γιορτάζει τα γενέθλιά της, όμως ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από τα πάρτι που έκανε όταν ήταν παιδί.

Μαρία Σολωμού
«Δε συμπαθώ τα γενέθλια, τις περισσότερες φορές δεν τα γιορτάζω κιόλας…Συνήθως με το ζόρι…. πλακώνουν οι φίλοι με τούρτες….

Μαρία Σολωμού
Θυμήθηκα λοιπόν τις εποχές που έκανα πάρτυ! Που μοίραζα στο σχολείο προσκλήσεις χειρόγραφες ,που είχα την αγωνία αν θα έρθει το ωραίο αγοράκι από το άλλο τμήμα…..

Μαρία Σολωμού
Που κάναμε διαγωνισμούς χορού, που παίζαμε κυνηγητό και κρυφτό, που στο σαλόνι καθόντουσαν πάντα οι γιαγιάδες και οι παππούδες…Τέτοια ….Homage λοιπόν στην παιδική ηλικία με φωτογραφίες τραβηγμένες και τυπωμένες σε χαρτί! Υγεία, Χαρά, Αγάπη».

