Exé FW25-26: Θηλυκότητα και δυναμισμός με statement boots που καθορίζουν τη σεζόν

Η Exé παρουσιάζει τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-26, μια πρόταση που συνδυάζει θηλυκότητα, δυναμισμό και σύγχρονο χαρακτήρα. Σχέδια που μιλούν τη γλώσσα της μόδας με φρέσκια, fashion-forward ματιά, δίνοντας σε κάθε εμφάνιση τον αέρα ενός editorial χωρίς να χάνεται η αυθεντικότητα και η καθημερινή τους ευκολία.

Η συλλογή ξεχωρίζει για τα ψηλά boots που αποπνέουν αυτοπεποίθηση και τα ankle boots που γίνονται statement κομμάτια σε κάθε look, εκφράζοντας τη νέα δυναμική πλευρά της σύγχρονης θηλυκότητας. Οι υφές και τα υλικά – από γυαλιστερά δέρματα και croco εφέ μέχρι animal prints και λαμπερές λεπτομέρειες – φέρνουν στο προσκήνιο τη διαφορετικότητα και τη χαρά του mix & match.

Η καμπάνια FW25-26 αποτυπώνει το πνεύμα της συλλογής μέσα από εικόνες που θυμίζουν σελίδες περιοδικού μόδας. Μοντέλα σε κίνηση, φως που τονίζει τις γραμμές των ρούχων και παπούτσια που τραβούν το βλέμμα, συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο ένταση και στυλ. Είναι ένα fashion-forward ταξίδι που παραμένει προσιτό, μιλώντας σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να περπατούν με δυναμισμό και προσωπικότητα.

Ανακαλύψτε τη συλλογή EXÉ Φθινώπορο/Χειμώνας 2025 στα φυσικά καταστήματα Tsakiris Mallas, στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tsakirismallas.gr καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.