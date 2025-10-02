Fashion 02.10.2025

Exé FW25-26: Θηλυκότητα και δυναμισμός με statement boots που καθορίζουν τη σεζόν

tsakiris_mallas
Η Exé παρουσιάζει μια συλλογή FW25-26 γεμάτη θηλυκότητα, δυναμισμό και fashion-forward αισθητική, με statement boots
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Exé παρουσιάζει τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-26, μια πρόταση που συνδυάζει θηλυκότητα, δυναμισμό και σύγχρονο χαρακτήρα. Σχέδια που μιλούν τη γλώσσα της μόδας με φρέσκια, fashion-forward ματιά, δίνοντας σε κάθε εμφάνιση τον αέρα ενός editorial χωρίς να χάνεται η αυθεντικότητα και η καθημερινή τους ευκολία.

tsakiris_mallas

tsakiris_mkallas

Η συλλογή ξεχωρίζει για τα ψηλά boots που αποπνέουν αυτοπεποίθηση και τα ankle boots που γίνονται statement κομμάτια σε κάθε look, εκφράζοντας τη νέα δυναμική πλευρά της σύγχρονης θηλυκότητας. Οι υφές και τα υλικά – από γυαλιστερά δέρματα και croco εφέ μέχρι animal prints και λαμπερές λεπτομέρειες – φέρνουν στο προσκήνιο τη διαφορετικότητα και τη χαρά του mix & match.

tsakiris_mallas

tsakiris_mallas

Η καμπάνια FW25-26 αποτυπώνει το πνεύμα της συλλογής μέσα από εικόνες που θυμίζουν σελίδες περιοδικού μόδας. Μοντέλα σε κίνηση, φως που τονίζει τις γραμμές των ρούχων και παπούτσια που τραβούν το βλέμμα, συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο ένταση και στυλ. Είναι ένα fashion-forward ταξίδι που παραμένει προσιτό, μιλώντας σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να περπατούν με δυναμισμό και προσωπικότητα.

tsakiris_mallas

tsakiris_mallas

Ανακαλύψτε τη συλλογή EXÉ Φθινώπορο/Χειμώνας 2025 στα φυσικά καταστήματα Tsakiris Mallas, στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tsakirismallas.gr καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

 

Fashion Μπότες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Δήμητρα Ματσούκα: Ποζάρει γυμνή με θέα τη Νέα Υόρκη

02.10.2025
Επόμενο

Γενέθλια για τη Μαρία Σολωμού: Οι φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία

02.10.2025

Δες επίσης

Άσκηση γραφείου: Το 3λεπτο workout που χρειάζεσαι στο lunch break σου
Fitness

Άσκηση γραφείου: Το 3λεπτο workout που χρειάζεσαι στο lunch break σου

02.10.2025
Προσοχή στην υγεία: Αυτά τα 3 ζώδια θέλουν επειγόντως self-care τον Οκτώβριο
Life

Προσοχή στην υγεία: Αυτά τα 3 ζώδια θέλουν επειγόντως self-care τον Οκτώβριο

02.10.2025
Έτσι θα φορέσεις το short bob το 2026 σύμφωνα με τον οίκο Dior
Beauty

Έτσι θα φορέσεις το short bob το 2026 σύμφωνα με τον οίκο Dior

02.10.2025
Dior SS26: Η μίνι φούστα γίνεται η πρωταγωνίστρια στην πρώτη γυναικεία συλλογή του Jonathan Anderson
Fashion

Dior SS26: Η μίνι φούστα γίνεται η πρωταγωνίστρια στην πρώτη γυναικεία συλλογή του Jonathan Anderson

02.10.2025