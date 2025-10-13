Η Janet Jackson θα τιμηθεί με το ICON Award

Η Janet Jackson θα λάβει το ICON Award στο φιλανθρωπικό Gala of the Stars από τη Dancers Against Cancer για την αξεπέραστη καλλιτεχνική της επιρροή στη μουσική

Η Janet Jackson πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο ICON of the Year 2025 στο ετήσιο Gala of the Stars, μια ιδιαίτερα σημαντική φιλανθρωπική διοργάνωση που στηρίζει τον οργανισμό Dancers Against Cancer. Η λαμπερή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου στο ιστορικό ξενοδοχείο The Beverly Hilton στο Beverly Hills της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το βραβείο απονέμεται στη Janet Jackson για την αξεπέραστη καλλιτεχνική της επιρροή στη μουσική, τη χορευτική έκφραση και την pop κουλτούρα, αλλά και για τη συνεχή προσφορά της υπέρ της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης μέσω της τέχνης. Η καριέρα της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χορό, καθώς έντεκα μουσικά βίντεό της έχουν προταθεί για το βραβείο καλύτερης χορογραφίας στα MTV Video Music Awards, αποδεικνύοντας τη βαθιά επιρροή της στην εξελικτική πορεία της σύγχρονης σκηνικής performance.

Την τιμητική διάκριση θα παρουσιάσει στη σκηνή η Liza Minnelli, κάτοχος Oscar, Emmy και Tony. Η παρουσία της έχει ισχυρό συναισθηματικό φορτίο, καθώς η Liza Minnelli διατηρεί στενή σχέση με την οικογένεια Jackson και υπήρξε στενή φίλη του αείμνηστου Michael Jackson. Η ίδια αποτελεί ένα από τα ζωντανά σύμβολα της ψυχαγωγίας και συνδέεται με δεσμούς εκτίμησης και φιλίας με τη Janet Jackson.

Την παρουσίαση του gala θα αναλάβει ο Maksim Chmerkovskiy, διεθνώς γνωστός χορευτής και χορογράφος χάρη στη μακροχρόνια συμμετοχή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Dancing With the Stars». Η βραδιά αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαία ονόματα της μουσικής και του χορού, αποτελώντας παράλληλα έναν θεσμό στήριξης για όσους έχουν πληγεί από τον καρκίνο στον χώρο των παραστατικών τεχνών.

Ο οργανισμός Dancers Against Cancer ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό φορέα που παρέχει οικονομική ενίσχυση, ψυχολογική υποστήριξη και κοινότητα αλληλεγγύης σε χορευτές, δασκάλους χορού και χορογράφους που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Το Gala of the Stars έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις φιλανθρωπίας στον χώρο της τέχνης και φέτος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη λάμψη με την τιμητική παρουσία της Janet Jackson.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

