Drake vs Kendrick Lamar: Η μάχη των beats συνεχίζεται στα δικαστήρια

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Drake και στην Universal Music Group, με αφορμή το τραγούδι «Not Like Us» του Kendrick Lamar, έλαβε νέα τροπή καθώς η ομοσπονδιακή δικαστής Jeannette Vargas απέρριψε την αγωγή δυσφήμησης που είχε καταθέσει ο Καναδός ράπερ. Ο Aubrey Graham, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Drake, υποστήριζε ότι το τραγούδι του Kendrick Lamar διασπείρει «ψευδή και κακόβουλη αφήγηση», χαρακτηρίζοντάς τον «πιστοποιημένο παιδόφιλο». Ωστόσο η δικαστής έκρινε ότι οι στίχοι του τραγουδιού αποτελούν «μη διώξιμη άποψη» και δεν μπορούν να θεωρηθούν συκοφαντικοί σε νομικό επίπεδο.

Διάβασε επίσης: MTV VMA: Σάρωσε στις υποψηφιότητες η Lady Gaga – Όλη η λίστα

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Ιανουάριο και στρεφόταν όχι κατά του Kendrick Lamar προσωπικά, αλλά εναντίον της Universal Music Group, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο καλλιτέχνες. Ο Drake υποστήριζε ότι η εταιρεία επέτρεψε και προώθησε την κυκλοφορία του τραγουδιού με σκοπό να δημιουργήσει «ένα hit εις βάρος της υπόληψής του». Η δικαστής Jeannette Vargas απέρριψε την επιχειρηματολογία αυτή, σημειώνοντας στο κείμενο της απόφασής της, έκτασης τριάντα οκτώ σελίδων, ότι «η κατηγορία παιδοφιλίας είναι αναμφισβήτητα σοβαρή, ωστόσο στο πλαίσιο μίας θερμής μουσικής αντιπαράθεσης με προκλητικό και υπερβολικό λεξιλόγιο δεν εκλαμβάνεται από τον μέσο ακροατή ως επαληθεύσιμο γεγονός».

Το τραγούδι «Not Like Us», που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024, αποτέλεσε κομβικό σημείο στην πολυσυζητημένη αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο κορυφαίους ράπερ. Το κομμάτι σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, κατέκτησε πέντε βραβεία Grammy και αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του ημιχρόνου του Super Bowl.

Στο σκεπτικό της απόφασής της η Jeannette Vargas υπογράμμισε ότι τα diss tracks αποτελούν μουσικά προϊόντα αντιπαράθεσης, με «υβριστική γλώσσα, λεκτική υπερβολή, μεταφορές και ρίσκο εσκεμμένα προσβλητικών εκφράσεων». Σημείωσε ότι στο ίδιο πλαίσιο ο Drake είχε επίσης χρησιμοποιήσει προσβλητικό λόγο εναντίον του Kendrick Lamar, υπονοώντας σε στίχους του περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και αμφισβητώντας ακόμη και την πατρότητα του γιου του Lamar. Κατά την κρίση της, «ένα τέτοιο περιβάλλον λεκτικής σύγκρουσης δεν δημιουργεί προσδοκία ακριβούς πραγματικής αναφοράς αλλά αντίθετα προϊδεάζει το κοινό ότι έχει να κάνει με καλλιτεχνική υπερβολή».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο