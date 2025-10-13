Life 13.10.2025

Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό

μήλα κανέλα
Από πρωινό μέχρι επιδόρπιο, δες πώς να βάλεις αυτή τη γεύση εποχής στην καθημερινότητά σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Οκτώβρης έχει τη δική του μυρωδιά κι αυτή είναι ξεκάθαρα ένα μείγμα από ψημένα μήλα και λίγη κανέλα.

Είναι ο απόλυτος φθινοπωρινός συνδυασμός που ξυπνά παιδικές αναμνήσεις, μυρίζει «σπίτι», και ταυτόχρονα κάνει καλό στο σώμα σου.

Γιατί να τα βάλεις στο πιάτο σου;

Το μήλο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, ενώ η κανέλα βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Μαζί, δεν είναι απλώς νόστιμα, είναι ένας μικρός διατροφικός θησαυρός με άρωμα φθινοπώρου.

Ιδέες για να απολαύσεις το δίδυμο:

  • Ψητά μήλα με κανέλα & μέλι: Το πιο εύκολο (και μυρωδάτο) γλυκάκι του μήνα
  • Μήλο με γιαούρτι και λίγη κανέλα από πάνω: Τέλειο snack για κάθε ώρα
  • Porridge με μήλο και κανέλα: Για να ξεκινάς τα πρωινά σου ζεστά και δυναμωτικά
  • Smoothie με μήλο, μπανάνα, κανέλα & γάλα αμυγδάλου: Αν θες κάτι πιο δροσερό
  • Σπιτική μηλόπιτα: Γιατί το φθινόπωρο θέλει και λίγο comfort baking
Extra tip: Αν κόψεις ένα μήλο, το ζεστάνεις 2-3 λεπτά στο τηγάνι με μια πρέζα κανέλα, λίγες σταγόνες νερό και λίγο μέλι, έχεις ένα τέλειο topping για pancakes, γιαούρτι ή βρώμη!

Μήλο και κανέλα δεν είναι απλώς γεύση, είναι αίσθηση εποχής. Και ναι, είναι ό,τι πιο cozy μπορείς να βάλεις στο πιάτο σου αυτό τον μήνα.

