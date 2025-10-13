Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό

Από πρωινό μέχρι επιδόρπιο, δες πώς να βάλεις αυτή τη γεύση εποχής στην καθημερινότητά σου

Ο Οκτώβρης έχει τη δική του μυρωδιά κι αυτή είναι ξεκάθαρα ένα μείγμα από ψημένα μήλα και λίγη κανέλα.

Είναι ο απόλυτος φθινοπωρινός συνδυασμός που ξυπνά παιδικές αναμνήσεις, μυρίζει «σπίτι», και ταυτόχρονα κάνει καλό στο σώμα σου.

Γιατί να τα βάλεις στο πιάτο σου;

Το μήλο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, ενώ η κανέλα βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Μαζί, δεν είναι απλώς νόστιμα, είναι ένας μικρός διατροφικός θησαυρός με άρωμα φθινοπώρου.

Ιδέες για να απολαύσεις το δίδυμο:

Ψητά μήλα με κανέλα & μέλι: Το πιο εύκολο (και μυρωδάτο) γλυκάκι του μήνα

Το πιο εύκολο (και μυρωδάτο) γλυκάκι του μήνα Μήλο με γιαούρτι και λίγη κανέλα από πάνω: Τέλειο snack για κάθε ώρα

Τέλειο snack για κάθε ώρα Porridge με μήλο και κανέλα: Για να ξεκινάς τα πρωινά σου ζεστά και δυναμωτικά

Για να ξεκινάς τα πρωινά σου ζεστά και δυναμωτικά Smoothie με μήλο, μπανάνα, κανέλα & γάλα αμυγδάλου: Αν θες κάτι πιο δροσερό

Αν θες κάτι πιο δροσερό Σπιτική μηλόπιτα: Γιατί το φθινόπωρο θέλει και λίγο comfort baking

Extra tip: Αν κόψεις ένα μήλο, το ζεστάνεις 2-3 λεπτά στο τηγάνι με μια πρέζα κανέλα, λίγες σταγόνες νερό και λίγο μέλι, έχεις ένα τέλειο topping για pancakes, γιαούρτι ή βρώμη!

Μήλο και κανέλα δεν είναι απλώς γεύση, είναι αίσθηση εποχής. Και ναι, είναι ό,τι πιο cozy μπορείς να βάλεις στο πιάτο σου αυτό τον μήνα.

