Το Netflix γίνεται κονσόλα και φέρνει τα video games στο σαλόνι σου

Η νέα δυνατότητα προσφέρει δημοφιλή party games χωρίς καμία κονσόλα ή εγκατάσταση

Το Netflix κάνει ένα νέο βήμα στον χώρο του gaming, επιτρέποντας πλέον στους συνδρομητές του να παίζουν παιχνίδια απευθείας στις smart τηλεοράσεις τους.

Η νέα λειτουργία, που ήταν υπό δοκιμή εδώ και αρκετό καιρό, ξεκινά αυτή την εβδομάδα και σηματοδοτεί μια πιο ενεργή συμμετοχή της πλατφόρμας στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών.

Η αρχική ανακοίνωση για αυτή την προσθήκη έγινε στις αρχές του 2023, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε και ειδική εφαρμογή-χειριστήριο για iPhone και άλλες iOS συσκευές. Παρόλο που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν σαφείς πληροφορίες για το πότε τα παιχνίδια θα εμφανίζονταν στις τηλεοράσεις, η ώρα τελικά έφτασε.

Οι χρήστες μπορούν πλέον να μπουν στην εφαρμογή Netflix στην τηλεόρασή τους, να επιλέξουν την καρτέλα «Games» και να ξεκινήσουν παιχνίδι, χρησιμοποιώντας το κινητό τους ως χειριστήριο. Η εμπειρία θυμίζει επιτραπέζια παιχνίδια ή διαδραστικές εφαρμογές αλλά με την άνεση της τηλεόρασης και τη συμμετοχή όλης της παρέας.

Με αφορμή αυτή την προσθήκη, το Netflix παρουσίασε και μια νέα σειρά παιχνιδιών που στοχεύουν στη διασκέδαση με φίλους ή οικογένεια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

Boggle Party, όπου μέχρι 8 παίκτες ψάχνουν λέξεις σε μια σκακιέρα γραμμάτων

LEGO Party!, με minigames και αποστολές για 4 παίκτες

Party Crashers: Fool Your Friends, με κρυφούς ρόλους και μυστικά

Pictionary: Game Night, μια ψηφιακή εκδοχή του αγαπημένου επιτραπέζιου

Tetris Time Warp, με τους παίκτες να διεκδικούν το υψηλότερο σκορ

Το ενδιαφέρον είναι πως η πλατφόρμα εστιάζει στα λεγόμενα party games, δηλαδή παιχνίδια που παίζονται με παρέα, μια έξυπνη επιλογή για να ενισχύσει τη συμμετοχή περισσότερων χρηστών ακόμη και όταν δεν παρακολουθούν κάποια ταινία ή σειρά.

Η νέα δυνατότητα είναι ήδη διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα τηλεοράσεων και σε συγκεκριμένες χώρες, με την εταιρεία να σχεδιάζει σταδιακή επέκταση μέσα στους επόμενους μήνες. Παράλληλα, το Netflix φαίνεται πως οργανώνει τη gaming στρατηγική του γύρω από τέσσερις βασικές κατηγορίες παιχνιδιών, με τα ομαδικά παιχνίδια να έχουν πλέον κεντρικό ρόλο.

