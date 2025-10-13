Streaming News 13.10.2025

Από την Κορέα μέχρι την Ισπανία: Οι non-English σειρές και ταινίες που έγραψαν ιστορία στο Netflix

Οι ξένες σειρές και ταινίες του Netflix που έγιναν παγκόσμια επιτυχία χωρίς αγγλικά
Πώς σειρές και ταινίες από Κορέα, Ισπανία, Ινδία και άλλες χώρες κατάφεραν το παγκόσμιο boom στο Netflix
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί παλιότερα να πιστεύαμε ότι μόνο οι αγγλόφωνες σειρές και ταινίες είχαν θέση στο παγκόσμιο προσκήνιο, όμως το Netflix φρόντισε να μας αποδείξει ακριβώς το αντίθετο.

Σήμερα, κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του streaming δεν μιλούν καν αγγλικά κι όμως, έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ τηλεθέασης, να δημιουργήσουν φανατικό κοινό και να μπουν δυναμικά στην pop κουλτούρα. Από την Κορέα μέχρι την Ισπανία, και από τη Γαλλία μέχρι τη Γερμανία, σειρές και ταινίες έχουν φέρει τη γλώσσα τους… με μετάφραση, αλλά και τεράστια επιτυχία σε εκατομμύρια σπίτια παγκοσμίως.

Pinterest.com

Παραδείγματα που ξεχώρισαν

Squid Game (Νότια Κορέα)

Η δεύτερη σεζόν του Squid Game έκανε 68 εκατομμύρια views μέσα στις πρώτες 4 μέρες και έσπασε το ρεκόρ για το πιο γρήγορο Netflix «no‑English» show που έφτασε #1 σε τόσες χώρες. Το Squid Game απέδειξε πως τα πάντα γίνονται ότα η αφήγηση είναι ισχυρή, οι χαρακτήρες σε απασχολούν, και όταν η ένταση δεν χρειάζεται επικοινωνία μόνο μέσω της γλώσσας αλλά μέσω του παγκόσμιου ανθρώπινου στοιχείου. Η σειρά έγινε μέρος της pop κουλτούρας παγκοσμίως – memes, references, fashion.

Money Heist / La Casa de Papel (Ισπανία)

Η σειρά που ξεκίνησε μέτρια στην Ισπανία αλλά στα χέρια του Netflix μεταμορφώθηκε σε φαινόμενο. Το Money Heist αρχικά δεν είχε λάβει άνευ όρων αποδοχή στο ισπανικό κοινό, παρά τις καλές κριτικές. Όμως, μόλις μεταφέρθηκε στο Netflix, τα επεισόδιά της έγιναν viral – κόσμος την παρακολουθούσε με υπότιτλους, memes δημιουργούνταν με τις φιγούρες των χαρακτήρων, ακόμη και διαδηλώσεις χρησιμοποίησαν τη μάσκα του Professor ως σύμβολο. Η σειρά έδειξε πως η δράση, το σασπένς, η ένταση της πλοκής και η δημιουργία χαρακτήρων με βάθος μπορούν να «μιλήσουν» σε όλο τον κόσμο – όχι μόνο αν μιλούν τη γλώσσα σου.

Jaane Jaan (Ινδία)

Μια ταινία που απέδειξε πως η Bollywood δεν είναι μόνο για τοπικές αγορές. Το Jaane Jaan έγινε η περισσότερο παρακολουθημένη μη αγγλόφωνη ταινία του Netflix παγκοσμίως σε άνοιγμα βδομάδας, με πάνω από 8.1 εκατομμύρια προβολές. Επίσης, ήταν πρώτη σε 13 χώρες και στο top‑10 σε 52 χώρες την ίδια περίοδο. Ένα δείγμα ότι οι θέσεις για ρομαντική ιστορία, τραγούδι και δράμα δεν είναι περιορισμένες στην αγγλοφωνία και πως συναισθηματική δύναμη και η ταυτότητα παραγωγής ξεχειλίζει πέρα από τη γλώσσα.

Troll (Νορβηγία)

Έχει το ρεκόρ για την πιο πολυβλεμμένη μη‑αγγλόφωνη ταινία του Netflix ως προς τα views μέσα στις πρώτες 91 μέρες από την κυκλοφορία.

Forgotten Love (Πολωνία)

Μια συγκινητική δραματική ταινία που έγινε από τις πιο γνωστές του Netflix με το που ξεκίνησε μιας και μπήκε Top‑10 σε δεκάδες χώρες.

Copycat Killer (Ταϊβάν)

Μια crime thriller σειρά που κατάφερε να μπει στην Global Top 10 non‑English σειρές του Netflix επιτυγχάνοντας να ξεχωρίσει πέρα από τη χώρα της.

Γιατί πέτυχαν

Ορισμένα κοινά στοιχεία στις σειρές/ταινίες που ξεχωρίζουν:

  • Αυθεντικότητα: Ο τόνος, οι παραστάσεις, οι πολιτισμικές λεπτομέρειες — δεν προσπαθούν να μοιάσουν «αγγλόφωνες», είναι αυτό που είναι.
  • Ισχυρό concept / αφήγηση που σε πιάνει από την πρώτη στιγμή: ένταση, σασπένς, συναισθηματικός αντίκτυπος.
  • Καλή πρόσβαση (υπότιτλοι, dubbing όπου χρειάζεται) που επιτρέπει σε πολλούς θεατές να τα προσεγγίσουν.
  • Ήχοι & αισθητική που λειτουργούν παγκόσμια: χαρακτήρες που δεν είναι ψυχροί στα διεθνή standards, αλλά προσιτοί.
Pinterest.com

Η γλώσσα δεν είναι φραγμός και το Netflix δείχνει ότι το κοινό είναι πια έτοιμο να αγκαλιάσει ιστορίες από κάθε γωνία του κόσμου. Τα παραδείγματα όπως Squid Game, Money Heist, Jaane Jaan αποδεικνύουν πως το παγκόσμιο hit δεν χρειάζεται να είναι στα αγγλικά για να γίνει hit.

Αν ψάχνεις κάτι να δεις, μην φοβάσαι τις υπότιτλους. Η επόμενη σειρά που θα σε κάνει να αλλάξεις τη διάθεσή σου μπορεί να μην είναι στα αγγλικά. Και είναι καλό να είναι έτσι.

Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

