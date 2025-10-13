Μουσικά Νέα 13.10.2025

Η Doja Cat κάνει «Boo!» και φέρνει τρόμο και ρυθμό στο Fortnitemares

Η Doja Cat μεταμορφώνεται στη «Mother of Thorns» και γίνεται το πιο ανατριχιαστικό πρόσωπο της φετινής σεζόν του παιχνιδιού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Doja Cat φαίνεται έτοιμη να βάψει την πόλη κόκκινη, αυτή τη φορά με αίμα. Η Epic Games ανακοίνωσε ότι η δημοφιλής ράπερ αναλαμβάνει τον ρόλο της «Mother of Thorns» στο σύμπαν του Fortnite, ως η επίσημη «βασίλισσα του τρόμου» για τη φετινή σεζόν του «Fortnitemares 2025».

Η συνεργασία λανσάρεται λίγες εβδομάδες πριν από το Halloween και φέρνει την Doja Cat στο παιχνίδι ως χαρακτήρα που δεν ελέγχεται από τους παίκτες. Εκεί, η ίδια ηγείται ενός εντυπωσιακού καστ από νέες προσθήκες, που περιλαμβάνουν τη Wednesday Addams, τον Jason Voorhees από το «Friday the 13th» και τον Ghostface από το «Scream».

www.instagram.com/fortnite/

Διάβασε επίσης: Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

Μέρος της συνεργασίας περιλαμβάνει και την ένταξη δύο τραγουδιών της Doja Cat, των «AAAHH MEN!» και «Gorgeous», ως Jam Tracks, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να συνδυάσουν τον τρόμο με τον ρυθμό. Οι θαυμαστές μπορούν ήδη να πάρουν μια πρώτη γεύση από το άβατάρ της μέσα από το επίσημο τρέιλερ που  ήδη κυκλοφόρησε. Στο βίντεο, η Doja Cat διαπερνά το πάτωμα μιας σοφίτας πάνω σε ένα τερατώδες φυτό και κοιτάζει την κάμερα με ανατριχιαστικά κόκκινα μάτια, φωνάζοντας «Μπου!».

www.instagram.com/dojacat/

Η ειδική έκδοση του παιχνιδιού για το Halloween θα είναι διαθέσιμη έως τις 31 Οκτωβρίου, συνεχίζοντας την παράδοση του Fortnite να συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα της μουσικής. Στο παρελθόν, το παιχνίδι έχει φιλοξενήσει συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga, ο The Weeknd, η Sabrina Carpenter και η Billie Eilish.

Η είσοδος της Doja Cat στο σύμπαν του Fortnite έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Vie», που παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο δίσκος ακολουθεί το άλμπουμ «Scarlet» του 2023 και σηματοδοτεί την επιστροφή της καλλιτέχνιδας σε έναν καθαρά ποπ ήχο.

Η Doja Cat αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι ξέρει πώς να ενώνει μουσική, εικόνα και μύθο. Αυτή τη φορά, όχι μόνο με τους στίχους της, αλλά και μέσα σε έναν εικονικό κόσμο γεμάτο φαντάσματα, τέρατα και ρυθμό.

Διάβασε επίσης: Η Doja Cat αποκαλύπτει το ειδος μουσικής που δεν θέλει να τραγουδήσει ποτέ

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Doja Cat Fortnite Fortnitemares Halloween
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από την Κορέα μέχρι την Ισπανία: Οι non-English σειρές και ταινίες που έγραψαν ιστορία στο Netflix

Από την Κορέα μέχρι την Ισπανία: Οι non-English σειρές και ταινίες που έγραψαν ιστορία στο Netflix

13.10.2025
Επόμενο
Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano, κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance

Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano, κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance

13.10.2025

Δες επίσης

Η Jisoo και ο Zayn Malik ενώνουν τις φωνές τους στο Eyes Closed
Μουσική

Η Jisoo και ο Zayn Malik ενώνουν τις φωνές τους στο Eyes Closed

13.10.2025
Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano, κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance
Μουσικά Νέα

Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano, κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance

13.10.2025
Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα

12.10.2025
Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety

12.10.2025
Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia

12.10.2025
Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction
Μουσικά Νέα

Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction

12.10.2025
Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της
Μουσικά Νέα

Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της

11.10.2025
Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

11.10.2025
Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

10.10.2025
Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

10.10.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους
Μουσική

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

10.10.2025
Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο
Μουσικά Νέα

Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

10.10.2025
Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή
Μουσικά Νέα

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

10.10.2025
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show
Μουσικά Νέα

Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

09.10.2025