Η Doja Cat κάνει «Boo!» και φέρνει τρόμο και ρυθμό στο Fortnitemares

Η Doja Cat μεταμορφώνεται στη «Mother of Thorns» και γίνεται το πιο ανατριχιαστικό πρόσωπο της φετινής σεζόν του παιχνιδιού

Η Doja Cat φαίνεται έτοιμη να βάψει την πόλη κόκκινη, αυτή τη φορά με αίμα. Η Epic Games ανακοίνωσε ότι η δημοφιλής ράπερ αναλαμβάνει τον ρόλο της «Mother of Thorns» στο σύμπαν του Fortnite, ως η επίσημη «βασίλισσα του τρόμου» για τη φετινή σεζόν του «Fortnitemares 2025».

Η συνεργασία λανσάρεται λίγες εβδομάδες πριν από το Halloween και φέρνει την Doja Cat στο παιχνίδι ως χαρακτήρα που δεν ελέγχεται από τους παίκτες. Εκεί, η ίδια ηγείται ενός εντυπωσιακού καστ από νέες προσθήκες, που περιλαμβάνουν τη Wednesday Addams, τον Jason Voorhees από το «Friday the 13th» και τον Ghostface από το «Scream».

Διάβασε επίσης: Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

Μέρος της συνεργασίας περιλαμβάνει και την ένταξη δύο τραγουδιών της Doja Cat, των «AAAHH MEN!» και «Gorgeous», ως Jam Tracks, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να συνδυάσουν τον τρόμο με τον ρυθμό. Οι θαυμαστές μπορούν ήδη να πάρουν μια πρώτη γεύση από το άβατάρ της μέσα από το επίσημο τρέιλερ που ήδη κυκλοφόρησε. Στο βίντεο, η Doja Cat διαπερνά το πάτωμα μιας σοφίτας πάνω σε ένα τερατώδες φυτό και κοιτάζει την κάμερα με ανατριχιαστικά κόκκινα μάτια, φωνάζοντας «Μπου!».

Η ειδική έκδοση του παιχνιδιού για το Halloween θα είναι διαθέσιμη έως τις 31 Οκτωβρίου, συνεχίζοντας την παράδοση του Fortnite να συνεργάζεται με μεγάλα ονόματα της μουσικής. Στο παρελθόν, το παιχνίδι έχει φιλοξενήσει συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga, ο The Weeknd, η Sabrina Carpenter και η Billie Eilish.

Η είσοδος της Doja Cat στο σύμπαν του Fortnite έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Vie», που παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο δίσκος ακολουθεί το άλμπουμ «Scarlet» του 2023 και σηματοδοτεί την επιστροφή της καλλιτέχνιδας σε έναν καθαρά ποπ ήχο.

Η Doja Cat αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι ξέρει πώς να ενώνει μουσική, εικόνα και μύθο. Αυτή τη φορά, όχι μόνο με τους στίχους της, αλλά και μέσα σε έναν εικονικό κόσμο γεμάτο φαντάσματα, τέρατα και ρυθμό.

Διάβασε επίσης: Η Doja Cat αποκαλύπτει το ειδος μουσικής που δεν θέλει να τραγουδήσει ποτέ