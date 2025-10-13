Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano, κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance

Η μουσική, ο χορός και η τεχνητή νοημοσύνη συναντιούνται σε μια ταινία που μιλά για ταυτότητα, οικογένεια και ελευθερία της έκφρασης

Ένας καλλιτέχνης που δεν υπάρχει στη πραγματικότητα, αλλά δημιουργήθηκε από αλγόριθμους, κάνει το πρώτο του μουσικό βήμα στη μεγάλη οθόνη. Ο Luca Ferrano, ένας AI-generated performer που αναπτύχθηκε από τον παραγωγό με έδρα το Χονγκ Κονγκ Evan Steer, γνωστό και ως DJ Stonedog, θα υπογράψει το τραγούδι «Hope Stays High» στο soundtrack της νέας ταινίας του Quentin Lee, με τίτλο «The Way You Dance». Το project σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση ενός καλλιτέχνη τεχνητής νοημοσύνης σε κινηματογραφικό soundtrack.

Διάβασε επίσης: Το Χόλιγουντ σε αναβρασμό για την AI «ηθοποιό» Tilly Norwood

Η ταινία «The Way You Dance» είναι ένα δραματικό φιλμ με στοιχεία κωμωδίας, που εξερευνά τις έννοιες της οικογένειας, της αποξένωσης και της αυτογνωσίας μέσα από τον χορό. Η ιστορία ακολουθεί έναν χορευτή που επιστρέφει στην πατρίδα του για να φροντίσει τον αποξενωμένο πατέρα του, βρίσκοντας τελικά λύτρωση μέσα από τη διδασκαλία ενός μαθήματος χορού σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Kyle Toy, ο οποίος κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, δίπλα στους Tzi Ma, Josette Jorge, Roshan Gopalasamy και Harrison Xu.

Το soundtrack της ταινίας υπογράφει ο Evan Steer (DJ Stonedog), ο οποίος έχει επιμεληθεί πέντε κομμάτια, συνεργαζόμενος τόσο με καλλιτέχνες της queer σκηνής, όπως η Cleo Moans, όσο και με άλλους ψηφιακούς performers από τη δική του AI μουσική κολεκτίβα. Ο ίδιος ο Quentin Lee κάνει επίσης το μουσικό του ντεμπούτο, κυκλοφορώντας το τραγούδι «Can’t Stop My Dream» ως μέρος του ίδιου project.

Διάβασε επίσης: Η τεχνητή νοημοσύνη «ανασταίνει» το χαμένο αριστούργημα του Orson Welles