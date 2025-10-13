Beauty 13.10.2025

Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα

Τα μικρά αυτοκόλλητα που υπόσχονται να σε απαλλάξουν από τα σπυράκια γρήγορα, διακριτικά και χωρίς ίχνη makeup
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που όλα δείχνουν να πηγαίνουν τέλεια, μέχρι που ρίχνεις μια ματιά στον καθρέφτη και βλέπεις ένα σπυράκι να σου «χαμογελά» ειρωνικά. Συνήθως εμφανίζεται τη χειρότερη δυνατή στιγμή, λίγο πριν από μια έξοδο ή μια σημαντική μέρα στη δουλειά, και σου χαλάει τη διάθεση πριν καν προλάβεις να πιεις τον καφέ σου.

Ίσως κάποτε να προσπαθούσες να το κρύψεις κάτω από στρώσεις makeup, όμως ξέρεις καλά ότι αυτό σπάνια λειτουργεί. Ευτυχώς, σήμερα η περιποίηση έχει γίνει πιο έξυπνη και αποτελεσματική. Τα pimple patches έχουν έρθει για να κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη, βοηθώντας σε να αντιμετωπίσεις το σπυράκι με στοχευμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρήσεις το δέρμα σου και χωρίς να χρειαστεί να κρυφτείς πίσω από το concealer.

Αυτά τα μικρά, σχεδόν αόρατα αυτοκόλλητα έχουν κατακτήσει τον κόσμο της ομορφιάς και όχι άδικα. Τα hydrocolloid patches απορροφούν την περιττή υγρασία και προστατεύουν το σπυράκι, επιτρέποντας στο δέρμα σου να επουλωθεί φυσικά, χωρίς ερεθισμούς. Αν θέλεις κάτι πιο δραστικό, μπορείς να δοκιμάσεις επιθέματα με σαλικυλικό οξύ ή tea tree oil που βοηθούν στον καθαρισμό των πόρων και στη μείωση της φλεγμονής.

Και αν θέλεις να πας την περιποίησή σου ένα βήμα παραπέρα, υπάρχουν και τα microneedling patches, με μικροσκοπικές βελόνες που μεταφέρουν τα ενεργά συστατικά βαθύτερα στο δέρμα. Μπορεί να μην κάνουν θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σίγουρα μπορούν να σε βοηθήσουν να αποφύγεις το πείραγμα, να μειώσεις την κοκκινίλα και να αφήσεις το δέρμα σου να αναπνεύσει.

Γιατί τελικά, η πραγματική αυτοπεποίθηση δεν κρύβεται κάτω από στρώσεις προϊόντων, αλλά μέσα στην αίσθηση ότι φροντίζεις το πρόσωπό σου με τον σωστό τρόπο.

Προίόντα που θα εξαφανίσουν τα σπυράκια σου

CeraVe Blemish Barrier Patches

Garnier Pimple Patches

Youth Lab. Blemish Dots

