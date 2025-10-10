Celeb News 10.10.2025

Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

Το ζευγάρι των Sussex ενισχύει τη δράση του μέσα από μια νέα συνεργασία που αφορά όλους τους γονείς
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry συνεχίζουν το έργο τους πέρα από τα παλάτια αυτή τη φορά με επίκεντρο την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου.

Μέσα από το φιλανθρωπικό τους ίδρυμα, Archewell Foundation, οι Δούκας και Δούκισσα του Sussex ανακοίνωσαν μια νέα συνεργασία με την ParentsTogether, μια εθνική μη κερδοσκοπική οργάνωση που εστιάζει στην υποστήριξη οικογενειών και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Στόχος της συνεργασίας είναι να ενισχυθεί το Parents’ Network της Archewell, μια κοινότητα που δίνει φωνή σε γονείς και τους εξοπλίζει με τα κατάλληλα εργαλεία για να προστατεύουν τα παιδιά τους από online απειλές, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, τα social media και η παραπληροφόρηση.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από αποκλειστική δημοσίευση του PEOPLE, και έρχεται να ενισχύσει τον ρόλο της Meghan Markle και του πρίγκιπα Harry ως παγκόσμιων υποστηρικτών θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης και παιδικής προστασίας.

