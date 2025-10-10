Celeb News 10.10.2025

20 χρόνια εξωσωματικές: Η Jennifer Aniston μιλά για τον ανεκπλήρωτο αγώνα της μητρότητας

Jennifer Aniston
Για πρώτη φορά, η Jennifer Aniston ξεκαθαρίζει γιατί δεν απέκτησε ποτέ παιδί και τι βίωνε όλα αυτά τα χρόνια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Jennifer Aniston αποκάλυψε για πρώτη φορά μια βαθιά προσωπική της ιστορία που ελάχιστοι γνώριζαν: για σχεδόν 20 χρόνια προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί, χωρίς όμως επιτυχία. Κι ενώ ο κόσμος πίστευε ότι απλώς δεν ήθελε να γίνει μητέρα, εκείνη έδινε μια σκληρή, αλλά αόρατη μάχη.

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar UK, η 56χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον πόνο και τις δυσκολίες που βίωσε, αλλά και για τα σχόλια που την ακολουθούσαν επί χρόνια: ότι δήθεν έβαζε την καριέρα πάνω απ’ όλα και δεν ενδιαφερόταν για οικογένεια.

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου. Κανείς δεν ήξερε τι περνούσα, γιατί απλώς δεν το μοιραζόμουν. Ήταν προσωπικό», είπε. «Αλλά κάποια στιγμή δεν άντεχα άλλο να ακούω ότι είμαι εγωίστρια ή ότι δεν ήθελα να κάνω παιδί. Με πλήγωνε. Είμαι άνθρωπος, όπως όλοι μας». Η Jennifer είχε μιλήσει ξανά το 2022 για την αποτυχημένη εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) που είχε δοκιμάσει. Όπως είχε πει τότε, εύχεται να είχε καταψύξει τα ωάριά της όταν ήταν νεότερη. «Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αλλά αν δεν το είχα περάσει, δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα».

Η Jennifer Aniston μίλησε και για τις δύσκολες στιγμές που έζησε στην παιδική της ηλικία. Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μόλις 9 ετών και το διαζύγιο, όπως είπε, δεν ήταν καθόλου ήρεμο. «Δεν υπήρχε τότε καμία αντίληψη για το πώς πρέπει να φέρεσαι για χάρη του παιδιού. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να πληγώνουν ο ένας τον άλλον. Κι εγώ ήμουν κάπου στη μέση», είπε με ειλικρίνεια. Παρ’ όλα αυτά, θυμάται το σπίτι της γεμάτο χιούμορ. Και αυτό το κλίμα της έδωσε το πρώτο της κίνητρο να στραφεί στην υποκριτική και ειδικά στην κωμωδία. Έτσι, σε νεαρή ηλικία γράφτηκε σε σχολή παραστατικών τεχνών στη Νέα Υόρκη.

Η Jennifer ξεκίνησε με μικρούς ρόλους, μέχρι που ήρθε η μεγάλη αλλαγή: το 1994, πήρε τον ρόλο της Rachel Green στη σειρά Friends, που έμελλε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Όπως λέει, ένιωσε από την αρχή ότι η «χημεία» των ηθοποιών ήταν κάτι ξεχωριστό. Μιλώντας για τον χαμό του Matthew Perry το 2023, η Jennifer δεν έκρυψε τη βαθιά της θλίψη. Ο Perry πέθανε σε ηλικία 54 ετών από τυχαίο πνιγμό, σχετιζόμενο με υπερβολική χρήση κεταμίνης, μετά από χρόνια μάχη με τον εθισμό και την κατάθλιψη.

«Η καρδιά μου ράγισε. Πονούσε πολύ μέσα του, αλλά κατάφερνε πάντα να μας κάνει να γελάμε. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό γι’ αυτόν», είπε. Η Jennifer δήλωσε επίσης πως δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια ή remake της σειράς χωρίς εκείνον: «Θα ήταν κυριολεκτικά αδύνατο». Τέλος, τόνισε πως νιώθει συγκίνηση που οι νεότερες γενιές συνεχίζουν να βλέπουν τη σειρά, ειδικά σε δύσκολες ψυχολογικές φάσεις. «Μου λένε ότι τους βοηθά όταν έχουν άγχος ή νιώθουν πίεση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσα να πάρω».

