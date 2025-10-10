Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

Το πρώτο σόλο άλμπουμ της ανερχόμενης Halle Bailey έρχεται με αγάπη, πόνο και ειλικρίνεια όπως κάθε αληθινή ιστορία καρδιάς

Η Halle Bailey, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη «Μικρή Γοργόνα», παρουσιάζει το πρώτο της προσωπικό album με τίτλο «Love? Or Something Like It». Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τη νεαρή καλλιτέχνιδα που περνά από την υποβρύχια φαντασία της Disney στη βαθιά ενδοσκόπηση της ψυχής της.

Διάβασε επίσης: Μήνυμα-γρίφος φουντώνει τις φήμες για νέο album της Nicki Minaj

Η Halle Bailey περιγράφει το νέο της έργο ως «μια ιστορία της πρώτης αγάπης, της ραγισμένης καρδιάς και όλων όσων ακολουθούν». Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, έγραψε ότι το άλμπουμ «σημαίνει τα πάντα για εκείνη», καθώς αντικατοπτρίζει τις πιο προσωπικές της εμπειρίες και τα συναισθήματα που τη διαμόρφωσαν.

Σε ένα βίντεο διάρκειας 38 δευτερολέπτων, η Halle Bailey αφηγείται την αρχή αυτής της ιστορίας, καθισμένη φορώντας ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο τούλινο φόρεμα, και στο βάθος ακούγεται μια μουσική υπόκρουση που σταδιακά κορυφώνεται. Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Halle Bailey παρουσίασε δύο singles που προμηνύουν το ύφος του: το «Back and Forth» και το «Braveface», και συνεργάστηκε με τον Leon Thomas στο τραγούδι «Rather Be Alone» από τη deluxe έκδοση του άλμπουμ του με τίτλο «Mutt».

Πριν χαράξει τη δική της σόλο πορεία, η Halle Bailey γνώρισε διεθνή επιτυχία δίπλα στην αδελφή της Chlöe Bailey, ως το ντουέτο Chloe x Halle. Το 2018 κυκλοφόρησαν το «The Kids Are Alright», το οποίο προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία καλύτερου σύγχρονου album, ενώ το 2020 το «Ungodly Hour» απέσπασε υποψηφιότητα για καλύτερο progressive R&B άλμπουμ και έφτασε στο Νο. 16 του Billboard 200.

Με το «Love? Or Something Like It», η Halle Bailey δείχνει έτοιμη να σταθεί μόνη της, όχι απλώς ως φωνή αλλά ως αφηγήτρια συναισθημάτων. Μέσα από τραγούδια που ακροβατούν ανάμεσα στη γλυκύτητα του πρώτου έρωτα και τον πόνο της απώλειας, η καλλιτέχνιδα επιδιώκει να αποδείξει ότι η αληθινή αγάπη δεν είναι μόνο ρομαντισμός αλλά και ανακάλυψη του εαυτού.

Διάβασε επίσης: Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της