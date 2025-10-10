Μουσικά Νέα 10.10.2025

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

Το πρώτο σόλο άλμπουμ της ανερχόμενης Halle Bailey έρχεται με αγάπη, πόνο και ειλικρίνεια  όπως κάθε αληθινή ιστορία καρδιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Halle Bailey, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη «Μικρή Γοργόνα», παρουσιάζει το πρώτο της προσωπικό album με τίτλο «Love? Or Something Like It». Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τη νεαρή καλλιτέχνιδα που περνά από την υποβρύχια φαντασία της Disney στη βαθιά ενδοσκόπηση της ψυχής της.

www.instagram.com/hallebailey

Διάβασε επίσης: Μήνυμα-γρίφος φουντώνει τις φήμες για νέο album της Nicki Minaj

Η Halle Bailey περιγράφει το νέο της έργο ως «μια ιστορία της πρώτης αγάπης, της ραγισμένης καρδιάς και όλων όσων ακολουθούν». Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, έγραψε ότι το άλμπουμ «σημαίνει τα πάντα για εκείνη», καθώς αντικατοπτρίζει τις πιο προσωπικές της εμπειρίες και τα συναισθήματα που τη διαμόρφωσαν.

www.instagram.com/hallebailey

Σε ένα βίντεο διάρκειας 38 δευτερολέπτων, η Halle Bailey αφηγείται την αρχή αυτής της ιστορίας, καθισμένη φορώντας ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο τούλινο φόρεμα, και στο βάθος ακούγεται μια μουσική υπόκρουση που σταδιακά κορυφώνεται. Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Halle Bailey παρουσίασε δύο singles που προμηνύουν το ύφος του: το «Back and Forth» και το «Braveface», και συνεργάστηκε με τον Leon Thomas στο τραγούδι «Rather Be Alone» από τη deluxe έκδοση του άλμπουμ του με τίτλο «Mutt».

Πριν χαράξει τη δική της σόλο πορεία, η Halle Bailey γνώρισε διεθνή επιτυχία δίπλα στην αδελφή της Chlöe Bailey, ως το ντουέτο Chloe x Halle. Το 2018 κυκλοφόρησαν το «The Kids Are Alright», το οποίο προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία καλύτερου σύγχρονου album, ενώ το 2020 το «Ungodly Hour» απέσπασε υποψηφιότητα για καλύτερο progressive R&B άλμπουμ και έφτασε στο Νο. 16 του Billboard 200.

www.instagram.com/hallebailey

Με το «Love? Or Something Like It», η Halle Bailey δείχνει έτοιμη να σταθεί μόνη της, όχι απλώς ως φωνή αλλά ως αφηγήτρια συναισθημάτων. Μέσα από τραγούδια που ακροβατούν ανάμεσα στη γλυκύτητα του πρώτου έρωτα και τον πόνο της απώλειας, η καλλιτέχνιδα επιδιώκει να αποδείξει ότι η αληθινή αγάπη δεν είναι μόνο ρομαντισμός αλλά και ανακάλυψη του εαυτού.

Διάβασε επίσης: Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

album Halle Bailey Μικρή Γοργόνα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μήπως φροντίζεις λάθος τις μπούκλες σου; Δες τι πρέπει να προσέχεις

Μήπως φροντίζεις λάθος τις μπούκλες σου; Δες τι πρέπει να προσέχεις

10.10.2025
Επόμενο
20 χρόνια εξωσωματικές: Η Jennifer Aniston μιλά για τον ανεκπλήρωτο αγώνα της μητρότητας

20 χρόνια εξωσωματικές: Η Jennifer Aniston μιλά για τον ανεκπλήρωτο αγώνα της μητρότητας

10.10.2025

Δες επίσης

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show
Μουσικά Νέα

Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

09.10.2025
Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
Μουσικά Νέα

Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

09.10.2025
Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της
Μουσικά Νέα

Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

08.10.2025
Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

08.10.2025
Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε
Μουσική

Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

08.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!
Μουσικά Νέα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

08.10.2025
Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran στο Netflix στο πιο ανατρεπτικό μουσικό special

08.10.2025
Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

08.10.2025
Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Η απονομή – έκπληξη από τον Γιώργο Αρσενάκο ενώ βρισκόταν στη σκηνή

07.10.2025
Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album
Μουσικά Νέα

Δήμος Αναστασιάδης: Η χρυσή απονομή για το νέο του album

07.10.2025
Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha
Μουσικά Νέα

Δήμητρα Γαλάνη – Θα σ’ αγαπώ – Η επανεκτέλεση του τραγουδιού ως μουσικό θέμα στην καινούρια σειρά του Alpha

07.10.2025
Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025
Μουσικά Νέα

Evangelia: Στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2025

07.10.2025
Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο
Μουσικά Νέα

Ο Paul Arthurs αφήνει τους Oasis λόγω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο

07.10.2025
Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση
Μουσικά Νέα

Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση

07.10.2025