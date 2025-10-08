Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

Η Taylor Swift εξηγεί γιατί οι αντιδράσεις, θετικές ή αρνητικές, στο album της είναι αναμενόμενες και πώς καλωσορίζει το «χάος»

Η Taylor Swift τοποθετήθηκε για τις αντιδράσεις που δέχεται το τελευταίο της album «The Life of a Showgirl». Tόνισε ότι δεν νοιάζεται μόνο για τους θαυμαστές της, που αντιλαμβάνονται άμεσα το συναίσθημα και τις θέσεις του δίσκου, αλλά και για εκείνους που δεν τις αντιλαμβάνονται, ή τις αμφισβητούν. Κατά την εμφάνισή της στο «The Zane Lowe Show» του Apple Music, η pop star δήλωσε: «Καλωσορίζω το χάος, καθώς αποτελεί έναν κανόνα της show business. Αν στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του album μου λέτε το όνομά μου ή τον τίτλο του, με βοηθάτε».

Η ίδια πρόσθεσε με ευγένεια αλλά αποφασιστικότητα πως «σέβομαι πολύ τη δύναμη της υποκειμενικής άποψης για την τέχνη. Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης. Όλοι δικαιούνται να νιώθουν ακριβώς ό,τι θέλουν».

Αντιδράσεις και σκοπός

Το άλμπουμ έχει καταγράψει ανάμεικτες κριτικές: ορισμένοι επαινούν τον χαρούμενο και άμεσο χαρακτήρα του ήχου, ενώ άλλοι θεωρούν πως οι στίχοι δεν διαθέτουν βάθος.

Ωστόσο, η τραγουδίστρια δεν ανησυχεί. Όπως τόνισε, πολλές φορές ένα άλμπουμ λειτουργεί ως «αντικατοπτρισμός» για τον ακροατή, δηλαδή το πώς νιώθει κάποιος τη δεδομένη χρονική στιγμή επηρεάζει το αν ή όχι του αρέσει. Η ίδια σχολίασε: «Δουλεύουμε για το «για πάντα». Έχω έντονη αίσθηση παρακαταθήκης όταν δημιουργώ μουσική. Ξέρω τι έκανα, το λατρεύω».

Η Taylor Swift αποδεικνύει πως, ενώ αναγνωρίζει τη σημασία της κριτικής, δεν αφήνει την τέχνη της να καθορίζεται αποκλειστικά από αυτήν. Αντίθετα, βλέπει κάθε άποψη ως μέρος της συνολικής εικόνας, και επιμένει ότι η υποκειμενικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο.

