ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Mad Schoolαμάρες by Kotsovolos

MAD SCHOOLάρες» @kotsovolos_greece»

EPIC Back2School GiveAway!

Φέτος το MAD και ο Κωτσόβολος φέρνουν τις Schoolαμάρες!!

MAD Schoolαμάρες by Κωτσόβολος

Αθηνά Κλήμη & Ανδρέας Ζωΐτσας κοντράρονται στα πιο κουλά battles με τα πιο hot gadgets για σχολείο, σχολή & φροντιστήριο!

Εσύ; Μπαίνεις στον πιο schoolαμάρικο διαγωνισμό και κερδίζεις δώρα που απογειώνουν κάθε back2school στιγμή:

1x MacBook Air 13″ M2

1x Xiaomi 15T Pro 5G (12GB+12GB/512 GB)

1x Xiaomi Bluetooth Speaker

1x Marshall Kilburn III 50w

5x Gift Cards Κωτσόβολος αξίας 100€ η καθεμία

Πώς παίρνεις μέρος:

1️⃣ Κάνε Like σε αυτό το post

2️⃣ Follow @kotsovolos_greece, @mad_tv, @mad_radio & @mad.gr

3️⃣ Tag τ@ν school φίλ@ σου

⏰ Διαγωνισμός μέχρι ΧΧ/10/2025, 23:59

Όροι: www.mad.gr | Νικητές στο www.mad.gr

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MAD SCHOOLAMARES BY ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ – 08.10.2025 – 26.10.2025»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με την NEXT GEN RETAIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ), εφεξής, «Συνεργάτης» που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ 141-21, από κοινού αναφερόμενες και «Οι Εταιρείες», διοργανώνουν διαγωνισμό παράλληλα με καμπάνια του Mad, του Mad Radio 106,2 και των social media τους με τον τίτλο «Mad Schoolamares by Kotsovolos», για την ανάδειξη εννέα (9) νικητών, με δώρο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

– Ένα (1) APPLE MB AIR 13″ M2-8C/16/256/8C MDNGHT

– Ένα (1) Xiaomi 15T Pro 5G (12GB+12GB/512 GB) Black

– Ένα (1) Xiaomi Bluetooth Speakers Small Black

– Ένα (1) Marshall Bluetooth Speakers Small Kilburn III 50w Black & Brass

– Πέντε (5) Δωροκάρτες Kωτσόβολος αξίας 100€ έκαστη

Γ. Όροι Διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Τετάρτη 08-10-2025 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι και την Κυριακή 26-10-2025 και ώρα 12:00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «Συμμετέχονες»). Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των διοργανωτριών εταιρειών και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τις εξής διαδικασίες:

Ο Συμμετέχων εισέρχεται στη σελίδα του διαγωνισμού στο Instagram του Mad TV (@mad_tv) και συμμετέχει στο Διαγωνισμό διενεργώντας τα εξής:

Like this post

Follow @kotsovolos_greece & @mad_tv & @mad_radio & @mad.gr

Tag τ@ν school φίλ@ σου

Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Οι εταιρείες μπορεί επίσης να διακόψουν τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

«Οι Εταιρείες» δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού. Οι «Εταιρείες» δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα (DM) και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν σε story την επόμενη ημέρα της λήξης του διαγωνισμού στο account του Mad στο Instagram @mad_tv.

Τα στοιχεία των νικητών θα μεταβιβαστούν και στον Συνεργάτη προκειμένου να παραλάβουν τα δώρα που έχουν κερδίσει από τον «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ». Ο κάθε συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Τα στοιχεία των νικητών θα μεταβιβαστούν και στον Συνεργάτη, προκειμένου να γίνει η αποστολή των δώρων τους. Τα δώρα που θα

αποδωθούν στους νικητές είναι τα ακόλουθα:

– Ένα (1) APPLE MB AIR 13″ M2-8C/16/256/8C MDNGHT (κωδ. 315418) Ο νικητής θα λάβει τηλεφωνική κλήση από τον «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ» για να γίνει η αποστολή του δώρου στο χώρο του νικητή, εφόσον είναι κάτοικος Ελλάδας.

– Ένα (1) Xiaomi 15T Pro 5G (12GB+12GB/512 GB) Black (κωδ. 328933) Ο νικητής θα λάβει τηλεφωνική κλήση από τον «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ» για να γίνει η αποστολή του δώρου στο χώρο του νικητή, εφόσον είναι κάτοικος Ελλάδας.

– Ένα (1) Xiaomi Bluetooth Speakers Small Black (κωδ. 326002) Ο νικητής θα λάβει τηλεφωνική κλήση από τον «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ» για να γίνει η αποστολή του δώρου στο χώρο του νικητή, εφόσον είναι κάτοικος Ελλάδας.

– Ένα (1) Marshall Bluetooth Speakers Small Kilburn III 50w Black & Brass (κωδ. 325259) Ο νικητής θα λάβει τηλεφωνική κλήση από τον «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ» για να γίνει η αποστολή του δώρου στο χώρο του νικητή, εφόσον είναι κάτοικος Ελλάδας.

– Πέντε (5) Δωροκάρτες Kωτσόβολος αξίας 100€ έκαστη. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τις Εταιρίες και θα λάβουν ένα SMS με τον κωδικό της Giftcard τους που θα πρέπει να εξαργυρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής της.

Οι εταιρείες φέρουν ουδεμία ευθύνη για την παράδοση των δώρων στους νικητές, το χρονικό διάστημα στο οποίο θα παραδοθούν. Οι παραδόσεις των δώρων που θα γίνουν από την NEXT GEN RETAIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2026.

Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.