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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Διαγωνισμοί 13.07.2026

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Το MAD σε στέλνει διακοπές με το απόλυτο Summer Travel Pack

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Πάρε μέρος στον διαγωνισμό του MAD και διεκδίκησε ένα travel pack με όλα όσα χρειάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις
Mad.gr

Το καλοκαίρι είναι εδώ και το MAD σου δίνει την ευκαιρία να το απολαύσεις ακόμα περισσότερο με έναν μοναδικό διαγωνισμό γεμάτο δώρα που θα γίνουν οι ιδανικοί ταξιδιωτικοί σου σύμμαχοι!

Με αφορμή την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και των διακοπών, το MAD χαρίζει σε έναν τυχερό το απόλυτο Summer Travel Pack, ένα ολοκληρωμένο πακέτο δώρων που θα γίνει ο ιδανικός σύντροφος σε κάθε καλοκαιρινή απόδραση. Γιατί κάθε ταξίδι γίνεται καλύτερο όταν έχεις μαζί σου τον κατάλληλο εξοπλισμό, το MAD συγκέντρωσε όλα όσα χρειάζεσαι σε ένα μοναδικό giveaway που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και μουσική.

Ένας τυχερός θα κερδίσει:
Βαλίτσα καμπίνας Wenger
Xtorm Powerbank 20W 10.000mAh
Bluetooth ηχείο Tribit PocketGo

Για να μπεις στην κλήρωση:
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Καλή επιτυχία!

Όροι διαγωνισμού στο mad.gr
Λήξη Giveaway: 19/07 στις 23:59

Μη χάσεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις το απόλυτο travel kit του φετινού καλοκαιριού και να κάνεις τις διακοπές σου ακόμα πιο απολαυστικές!

Καλή επιτυχία!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«MAD GIVEAWAY – ULTIMATE SUMMER TRAVEL PACK»

Α. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAM PRODUCTIONS A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του λογαριασμού @mad_tv στο Instagram, σε συνεργασία με την εταιρεία AVE (@ave.sa.group), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στον δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Ο Διαγωνισμός δεν διοργανώνεται, δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Instagram. Κάθε Συμμετέχων απαλλάσσει πλήρως το Instagram από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό.

Β. Το Δώρο

Ένας (1) τυχερός νικητής θα κερδίσει το Ultimate Summer Travel Pack, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Wenger Prymo Carry-On – βαλίτσα καμπίνας.
  • Xtorm Fuel Series Powerbank 20W 10.000mAh – φορητός φορτιστής.
  • Tribit PocketGo Bluetooth Speaker – ασύρματο ηχείο.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα είδη και δεν μεταβιβάζεται. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιοδήποτε στοιχείο του δώρου με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, κατά την απόλυτη κρίση της.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

  1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 13 Ιουλίου 2026 έως και τις 19 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»). Μετά τη λήξη αυτή, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Η Διοργανώτρια δύναται να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκειά του, με σχετική ανακοίνωση στον Δικτυακό Τόπο.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της AVE, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους αʹ και βʹ βαθμού.
  3. Για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν σωρευτικά την εξής διαδικασία κατά τη Διάρκειά του:
  • Να κάνουν like στην ανάρτηση του Διαγωνισμού.
  • Να ακολουθούν (follow) τον λογαριασμό @mad_tv στο Instagram.
  • Να ακολουθούν (follow) τον λογαριασμό @ave.sa.group στο Instagram.
  • Να αναφέρουν (tag) έναν φίλο τους στα σχόλια της ανάρτησης. Κάθε σχόλιο με tag ισοδυναμεί με μία (1) συμμετοχή. Επιτρέπονται πολλαπλά σχόλια από τον ίδιο χρήστη, εφόσον κάθε φορά γίνεται tag σε διαφορετικό πρόσωπο.

Συμμετοχές που δεν πληρούν σωρευτικά όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις θεωρούνται άκυρες.

  1. Μετά τη λήξη της Διάρκειας, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών στις 20 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας, με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος τυχαίας επιλογής που διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και δύο (2) αναπληρωματικοί κατά σειρά.
  2. Ο νικητής θα ανακοινωθεί μέσω story στον λογαριασμό @mad_tv και θα ενημερωθεί με απευθείας μήνυμα (DM) στο Instagram. Εάν ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση ή αρνηθεί το δώρο, χάνει οριστικά το δικαίωμά του και το δώρο απονέμεται στον επόμενο αναπληρωματικό.
  3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία ή του οποίου η συμμετοχή κρίνεται κακόπιστη ή αντίθετη στο πνεύμα του Διαγωνισμού.
  4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση δύο (2) ημερών πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής, μέσω του Δικτυακού Τόπου.
  5. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (όνομα χρήστη Instagram) συλλέγονται από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον Ν. 4624/2019, και τηρούνται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη του. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, τα οποία μπορεί να ασκήσει στη διεύθυνση [email protected], καθώς και δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
  6. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά επιλύεται από τα καθʾύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

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διαγωνισμός καλοκαίρι
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