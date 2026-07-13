ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Το MAD σε στέλνει διακοπές με το απόλυτο Summer Travel Pack

Πάρε μέρος στον διαγωνισμό του MAD και διεκδίκησε ένα travel pack με όλα όσα χρειάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις

Το καλοκαίρι είναι εδώ και το MAD σου δίνει την ευκαιρία να το απολαύσεις ακόμα περισσότερο με έναν μοναδικό διαγωνισμό γεμάτο δώρα που θα γίνουν οι ιδανικοί ταξιδιωτικοί σου σύμμαχοι!

Με αφορμή την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και των διακοπών, το MAD χαρίζει σε έναν τυχερό το απόλυτο Summer Travel Pack, ένα ολοκληρωμένο πακέτο δώρων που θα γίνει ο ιδανικός σύντροφος σε κάθε καλοκαιρινή απόδραση. Γιατί κάθε ταξίδι γίνεται καλύτερο όταν έχεις μαζί σου τον κατάλληλο εξοπλισμό, το MAD συγκέντρωσε όλα όσα χρειάζεσαι σε ένα μοναδικό giveaway που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και μουσική.

Ένας τυχερός θα κερδίσει:

Βαλίτσα καμπίνας Wenger

Xtorm Powerbank 20W 10.000mAh

Bluetooth ηχείο Tribit PocketGo

Για να μπεις στην κλήρωση:

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Καλή επιτυχία!

Όροι διαγωνισμού στο mad.gr

Λήξη Giveaway: 19/07 στις 23:59

Μη χάσεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις το απόλυτο travel kit του φετινού καλοκαιριού και να κάνεις τις διακοπές σου ακόμα πιο απολαυστικές!

Καλή επιτυχία!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«MAD GIVEAWAY – ULTIMATE SUMMER TRAVEL PACK»

Α. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAM PRODUCTIONS A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του λογαριασμού @mad_tv στο Instagram, σε συνεργασία με την εταιρεία AVE (@ave.sa.group), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στον δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Ο Διαγωνισμός δεν διοργανώνεται, δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Instagram. Κάθε Συμμετέχων απαλλάσσει πλήρως το Instagram από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό.

Β. Το Δώρο

Ένας (1) τυχερός νικητής θα κερδίσει το Ultimate Summer Travel Pack, το οποίο περιλαμβάνει:

Wenger Prymo Carry-On – βαλίτσα καμπίνας.

– βαλίτσα καμπίνας. Xtorm Fuel Series Powerbank 20W 10.000mAh – φορητός φορτιστής.

– φορητός φορτιστής. Tribit PocketGo Bluetooth Speaker – ασύρματο ηχείο.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα είδη και δεν μεταβιβάζεται. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιοδήποτε στοιχείο του δώρου με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, κατά την απόλυτη κρίση της.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 13 Ιουλίου 2026 έως και τις 19 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»). Μετά τη λήξη αυτή, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Η Διοργανώτρια δύναται να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκειά του, με σχετική ανακοίνωση στον Δικτυακό Τόπο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της AVE, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους αʹ και βʹ βαθμού. Για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν σωρευτικά την εξής διαδικασία κατά τη Διάρκειά του:

Να κάνουν like στην ανάρτηση του Διαγωνισμού.

Να ακολουθούν (follow) τον λογαριασμό @mad_tv στο Instagram.

Να ακολουθούν (follow) τον λογαριασμό @ave.sa.group στο Instagram.

Να αναφέρουν (tag) έναν φίλο τους στα σχόλια της ανάρτησης. Κάθε σχόλιο με tag ισοδυναμεί με μία (1) συμμετοχή. Επιτρέπονται πολλαπλά σχόλια από τον ίδιο χρήστη, εφόσον κάθε φορά γίνεται tag σε διαφορετικό πρόσωπο.

Συμμετοχές που δεν πληρούν σωρευτικά όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις θεωρούνται άκυρες.