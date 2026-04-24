Το Mad Radio 106,2 μάς πάει στον Harry Styles στο Amsterdam

Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για 2 άτομα στο Amsterdam με αεροπορικά και διαμονή, όλα πληρωμένα για να ακούσει τον Harry από κοντά

Το Mad Radio 106,2 ενεργοποιεί το κοινό του με έναν νέο on-air διαγωνισμό, προσφέροντας μια μουσική εμπειρία που δεν χάνεται: ένα ταξίδι στο Amsterdam για τη συναυλία του Harry Styles, στις 16 Μαΐου 2026.

Ο διαγωνισμός τρέχει από τις 24 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου 2026 και δίνει τη δυνατότητα σε έναν μεγάλο νικητή να ταξιδέψει μαζί με ακόμη ένα άτομο στην ολλανδική πρωτεύουσα, για να παρακολουθήσουν live τον Harry Styles.

Το μεγάλο δώρο

Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για 2 άτομα στο Amsterdam, που περιλαμβάνει:

2 εισιτήρια κατηγορίας P 2 για τη συναυλία του Harry Styles στις 16/05/2026

για τη συναυλία του Harry Styles στις Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής Αθήνα – Amsterdam – Αθήνα

Αθήνα – Amsterdam – Αθήνα 2 διανυκτερεύσεις από 15 έως 17 Μαΐου 2026

από Διαμονή στο NH City Centre Amsterdam , ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο της πόλης,με π ρωινό

, ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης,με π Τα αεροπορικά και η διαμονή προσφέρονται από το Priority Travel & Tourism

Και δεν είναι μόνο αυτό… 10 ακόμα νικητές κερδίζουν από ένα συλλεκτικό βινύλιο ή CD του Harry Styles!

Πώς λειτουργεί ο διαγωνισμός

Οι ακροατές συντονίζονται στο MAD Radio 106,2 και, μόλις ακούσουν τραγούδι του Harry Styles on air, στέλνουν Viber στο 6936646656 με μήνυμα «MAD HARRY STYLES».

Κάθε μήνυμα μετράει ως μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Άρα όσο περισσότερο ακούει κανείς, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχει να βρεθεί στο Amsterdam.

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές:

Διάρκεια διαγωνισμού: 24 Απριλίου έως 8 Μαΐου 2026

24 Απριλίου έως 8 Μαΐου 2026 Κλήρωση: 8 Μαΐου 2026

8 Μαΐου 2026 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: μέσω Mad Radio 106,2 και www.mad.gr

μέσω και www.mad.gr Δικαίωμα συμμετοχής: άτομα άνω των 18 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, με έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο

άτομα άνω των 18 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, με έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο Αναλυτικοί όροι: mad.gr

Με έντονο μουσικό αποτύπωμα και άμεση σχέση με το κοινό του, το Mad Radio 106,2 συνεχίζει να επενδύει σε ενέργειες που μετατρέπουν την ακρόαση σε εμπειρία.

Σχετικά με το Priority Travel

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«MAD HARRY STYLES – ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ AMSTERDAM»

Α. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAM PRODUCTIONS A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού MAD Radio 106,2, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Μεγάλο Δώρο (1 νικητής): Ένας (1) μεγάλος νικητής θα κερδίσει ταξίδι στο Άμστερνταμ για δύο (2) άτομα, το οποίο περιλαμβάνει:

Δύο (2) εισιτήρια κατηγορίας P2 για τη συναυλία του Harry Styles στο Άμστερνταμ, στις 16 Μαΐου 2026.

Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για δύο (2) άτομα (Αθήνα – Άμστερνταμ – Αθήνα).

Διαμονή για δύο (2) άτομα, δύο (2) διανυκτερεύσεις (15/05/2026 – 17/05/2026) στο ξενοδοχείο NH City Centre Amsterdam (4 αστέρων), με πρωινό.

Τα αεροπορικά εισιτήρια και η διαμονή αποτελούν παροχή του Priority Travel.

Δευτερεύοντα Δώρα (10 νικητές): Δέκα (10) επιπλέον νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) συλλεκτικό βινύλιο ή CD του Harry Styles.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη, ούτε μεταβιβάζονται. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, κατά την απόλυτη κρίση της.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 24 Απριλίου 2026 έως και τις 8 Μαΐου 2026 έως τις 14:00 (εφεξής η «Διάρκεια»).

Η Διοργανώτρια δύναται να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκειά του, με σχετική ανακοίνωση στον Δικτυακό Τόπο.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που: (α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (β) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και (γ) διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες ταξιδιού (15–17 Μαΐου 2026). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

Για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Συντονίζονται στο MAD Radio 106,2 κατά τη διάρκεια του ωραρίου μετάδοσης

Μόλις ακούσουν ένα τραγούδι του Harry Styles στον αέρα, στέλνουν μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6936646656 με το κείμενο «MAD HARRY STYLES»

Κάθε έγκυρο μήνυμα αποτελεί μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να στείλει περισσότερα από ένα μηνύματα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Κάθε μήνυμα καταχωρείται ως ξεχωριστή συμμετοχή στην κλήρωση.

Μετά τη λήξη της Διάρκειας, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν:

Ένας (1) μεγάλος νικητής για το ταξίδι στο Άμστερνταμ, και δύο (2) αναπληρωματικοί, κατά σειρά ανάδειξης.

Δέκα (10) νικητές για τα συλλεκτικά βινύλια/CD, και πέντε (5) αναπληρωματικοί, κατά σειρά ανάδειξης.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2026 στα γραφεία της Διοργανώτριας, με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος τυχαίας επιλογής που διασφαλίζει το τυχαίο και αδιάβλητο της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσω του MAD Radio 106,2 και του Δικτυακού Τόπου.

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Ειδικοί όροι για το Μεγάλο Δώρο (ταξίδι):

Ο νικητής και το άτομο που θα τον/την συνοδεύσει πρέπει να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα σε ισχύ, κατάλληλο για ταξίδι εντός χωρών Σένγκεν.

Οι ημερομηνίες ταξιδιού (15–17 Μαΐου 2026) είναι σταθερές και δεν δύνανται να μεταβληθούν. Σε περίπτωση αδυναμίας ταξιδιού στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, ο νικητής χάνει το δικαίωμα επί του δώρου, το οποίο μεταβιβάζεται στον επόμενο αναπληρωματικό.

Το δώρο δεν περιλαμβάνει μεταφορές από/προς αεροδρόμιο, προσωπικά έξοδα, ασφάλεια ταξιδιού ή οποιαδήποτε άλλη παροχή πέραν των ρητά αναφερομένων.

Η Διοργανώτρια και η Priority Travel δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ακύρωση, αλλαγή ή αναβολή πτήσεων, αλλαγή ξενοδοχείου ή ακύρωση/αναβολή της συναυλίας από τον διοργανωτή της. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλίας, το ταξιδιωτικό μέρος του δώρου (αεροπορικά και διαμονή) εξακολουθεί να ισχύει εφόσον δεν έχει ακυρωθεί ο Διαγωνισμός στο σύνολό του.

Ο νικητής δύναται να υποδείξει ως συνοδό οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων. Σε περίπτωση που ο συνοδός είναι ανήλικος, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον νικητή, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικος, και να προσκομιστεί πριν από το ταξίδι η απαιτούμενη έγγραφη συναίνεση του/των ασκούντος/ασκούντων τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια, νόμιμα επικυρωμένη, καθώς και κάθε επιπλέον έγγραφο που τυχόν απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές για τη μετακίνηση ανηλίκου στο εξωτερικό (ενδεικτικά: υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δικαστική απόφαση επιμέλειας κ.λπ.).

Ο νικητής και ο συνοδός του φέρουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την έκδοση, την εγκυρότητα και την επάρκεια όλων των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο ή ταυτότητα σε ισχύ, τυχόν visa, ασφαλιστική κάλυψη, έγγραφα μετακίνησης ανηλίκου κ.λπ.). Η Διοργανώτρια και η Priority Travel ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αδυναμίας ταξιδιού λόγω ελλιπών ή ανεπαρκών εγγράφων.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν υπηρεσίες δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου τηλεπικοινωνιών ή internet.

Γενικότερα, η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, (α) καθυστερήσει ή αποτύχει η συμμετοχή, (β) δεν καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, ή (γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση μέσω του Δικτυακού Τόπου, εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου Viber) συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας, αποκλειστικά για τους σκοπούς διεξαγωγής του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον Ν. 4624/2019.

Τα δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός εάν άλλως επιβάλλεται από τον νόμο. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας, εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσής του, τα οποία μπορεί να ασκήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) στη διεύθυνση [email protected]. Έχει επίσης δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση συναίνεσης των Συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ισοδυναμεί με ανάκληση της συμμετοχής.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας στον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο είχαν δηλώσει συμμετοχή και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στον αέρα του MAD Radio 106,2 και θα αναρτηθούν στον Δικτυακό Τόπο. Ο κάθε Συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Ο μεγάλος νικητής θα λάβει τα στοιχεία του ταξιδιού (αεροπορικά εισιτήρια, voucher διαμονής, εισιτήρια συναυλίας) ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή, κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια και την Priority Travel. Οι νικητές των συλλεκτικών βινυλίων/CD θα ενημερωθούν για τον τρόπο αποστολής ή παραλαβής τους. Εφόσον νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση ή αρνηθεί το δώρο ή δεν πληροί τους όρους συμμετοχής, χάνει αυτοδικαίως και οριστικά το δικαίωμα επί του δώρου, το οποίο απονέμεται στον επόμενο κατά σειρά αναπληρωματικό.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ᾽ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.