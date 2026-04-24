Fashion 24.04.2026

Rihanna και Savage X Fenty: Η νέα καμπάνια που έγινε viral

Με μια νέα εντυπωσιακή καμπάνια, η Rihanna μετατρέπει το καλοκαίρι σε fashion statement και προκαλεί παγκόσμια συζήτηση γύρω από το brand της
Όταν μιλάς για τη Rihanna, τότε ξέρεις ήδη πως κάθε της εμφάνιση, κάθε καμπάνια και κάθε post γίνεται αυτόματα θέμα συζήτησης. Αυτή τη φορά, η ίδια επιστρέφει πιο «καυτή» από ποτέ μέσα από τη νέα καμπάνια του brand της Savage X Fenty, δίνοντας ξεκάθαρα το σήμα πως το καλοκαίρι… μόλις ξεκίνησε. Και αν κρίνεις από τις αντιδράσεις, το κοινό δεν είναι απλώς έτοιμο – ήδη «ιδρώνει» από ενθουσιασμό.

Η Rihanna φαίνεται πως δεν χρειάζεται πολλά για να τραβήξει την προσοχή σου. Ένα concept, μια φωτογράφιση και μια ατάκα αρκούν για να δημιουργήσουν παγκόσμιο buzz. Στη νέα της καμπάνια για το Savage X Fenty, εμφανίζεται σε απόλυτο summer mood, αποδεικνύοντας ξανά γιατί το όνομά της συνδέεται με την έννοια του fashion impact.

Rihanna: Ποζάρει για πρώτη φορά με την κόρη της Rocki στο πιο viral εξώφυλλο της χρονιάς

Η ίδια συνόδευσε τη νέα της ανάρτηση με τη φράση «savage summer loading…», αφήνοντας να εννοηθεί πως η καλοκαιρινή συλλογή δεν είναι απλώς μια σειρά ρούχων, αλλά μια ολόκληρη αισθητική εμπειρία. Και όπως πάντα, η επικοινωνία της είναι τόσο απλή όσο και αποτελεσματική – χωρίς υπερβολές, αλλά με απόλυτο στόχο.

Το κοινό δεν έμεινε ασυγκίνητο. Αντιθέτως, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και έντονες. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε και η τοποθέτηση της Christina Milian, η οποία σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ooop, she is not playing with y’all. This is a serious matter». Μια φράση που αποτυπώνει ακριβώς την ενέργεια της καμπάνιας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Rihanna καταφέρνει πάντα να ανεβάζει τον πήχη.

Αν το δεις πιο ψύχραιμα, δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη διαφημιστική καμπάνια. Πρόκειται για μια στρατηγική εικόνας που η Rihanna έχει χτίσει εδώ και χρόνια: συνδυάζει μουσική επιρροή, επιχειρηματική ταυτότητα και pop culture αισθητική σε ένα ενιαίο brand που δύσκολα αντιγράφεται.

Και κάπου εδώ είναι που καταλαβαίνεις γιατί κάθε της κίνηση γίνεται viral. Δεν βασίζεται μόνο στην εικόνα, αλλά στη συνολική αφήγηση που έχει δημιουργήσει γύρω από τον εαυτό της. Το Savage X Fenty δεν είναι απλώς ένα brand εσωρούχων – είναι extension της προσωπικότητάς της, με έντονο χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση και έμφαση στη διαφορετικότητα.

Και αν αυτή είναι μόνο η αρχή του «savage summer», τότε είναι σχεδόν σίγουρο πως θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες στιγμές που θα συζητηθούν.

H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor

Οι κόρες της Adriana Lima κλέβουν την παράσταση στη νέα καμπάνια της Victoria’s Secret

Το Mad Radio 106,2 μάς πάει στον Harry Styles στο Amsterdam

Prints alert: Αυτές είναι οι πιο «θορυβώδεις» τάσεις της σεζόν
Fashion

Prints alert: Αυτές είναι οι πιο «θορυβώδεις» τάσεις της σεζόν

24.04.2026
Coke Zero nails: Το νέο viral nail trend που θα θέλεις… να το πιεις στο ποτήρι
Beauty

Coke Zero nails: Το νέο viral nail trend που θα θέλεις… να το πιεις στο ποτήρι

24.04.2026
Τα 3 πιο αστεία ζώδια – Το γέλιο μαζί τους δεν σταματά
Life

Τα 3 πιο αστεία ζώδια – Το γέλιο μαζί τους δεν σταματά

24.04.2026
Το λαχταριστό τιραμισού της Φαίης Σκορδά – Φτιάξτο εύκολα και γρήγορα σπίτι σου
Food

Το λαχταριστό τιραμισού της Φαίης Σκορδά – Φτιάξτο εύκολα και γρήγορα σπίτι σου

24.04.2026
Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα
Beauty

Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα

24.04.2026
Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου
Fashion

Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου

24.04.2026
Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο
Fitness

Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο

23.04.2026
Ζώδια και Ελληνίδα Μάνα: Η επική ατάκα που σου ταιριάζει!
Life

Ζώδια και Ελληνίδα Μάνα: Η επική ατάκα που σου ταιριάζει!

23.04.2026
Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα
Life

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας