Οι κόρες της Adriana Lima κλέβουν την παράσταση στη νέα καμπάνια της Victoria’s Secret

Η Adriana Lima ποζάρει μαζί με τις κόρες της στη νέα καμπάνια της Victoria's Secret για τη Γιορτή της Μητέρας

Η Adriana Lima, ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα στην ιστορία της Victoria’s Secret, επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο με έναν πιο προσωπικό και… οικογενειακό ρόλο, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της.

Το διάσημο supermodel συμμετέχει στη νέα καμπάνια του brand για τη Γιορτή της Μητέρας, με τίτλο «Modeled After Mom», όπου εμφανίζεται μαζί με τις κόρες της, Valentina και Sienna, οι οποίες πλέον κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της μόδας.

Η 16χρονη Valentina Lima και η 13χρονη Sienna Lima ποζάρουν δίπλα στη μητέρα τους, σε ένα concept που βασίζεται στη φυσική ομοιότητα και τη σχέση τους. Οι 3 τους εμφανίζονται με συντονισμένα σύνολα σε απαλές αποχρώσεις, δημιουργώντας μια εικόνα που συνδυάζει οικογενειακή τρυφερότητα και fashion αισθητική.

Η καμπάνια στηρίζεται σε μια πιο χαλαρή και παιχνιδιάρικη προσέγγιση, με τις 3 τους να χρησιμοποιούν αξεσουάρ όπως lip gloss και παλαιού τύπου κάμερες, δίνοντας ένα πιο νοσταλγικό και προσωπικό ύφος στη φωτογράφιση.

Η Adriana Lima αποτελεί το μακροβιότερο «Άγγελο» της Victoria’s Secret, έχοντας περπατήσει σχεδόν σε όλα τα shows του brand από το 1999 έως το 2018, με μοναδική εξαίρεση το 2009 λόγω εγκυμοσύνης. Παρότι αποχαιρέτησε επίσημα το brand το 2018, η σχέση τους δεν έληξε εκεί.

Το 2023 επέστρεψε σε καμπάνια αρώματος, ενώ στη συνέχεια έκανε δυναμικό comeback στις πασαρέλες των fashion shows του 2024 και του 2025, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του brand.

Η νέα αυτή συνεργασία, αυτή τη φορά μαζί με τις κόρες της, δίνει μια διαφορετική διάσταση στην πορεία της Lima, συνδυάζοντας τη μακρά καριέρα της με μια νέα γενιά που φαίνεται να ακολουθεί τα βήματά της στον χώρο της μόδας.

