Eurovision 2026: Η Μαρίνα Σάττι «αρνήθηκε» να σχολιάσει τη φετινή συμμετοχή του Akyla

Στην πρεμιέρα της ταινίας «I Am a Stranger» παρευρέθηκε η Μαρίνα Σάττι, όπου παραχώρησε δηλώσεις. Η καλλιτέχνις, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2024 κατακτώντας την 11η θέση, επέλεξε να εστιάσει αποκλειστικά στο κοινωνικό μήνυμα του έργου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στον φετινό διαγωνισμό.

Η Μαρίνα Σάττι τοποθετήθηκε για το ζήτημα της ξενοφοβίας, σημειώνοντας τη σημασία της ανθρώπινης προσέγγισης απέναντι στο φαινόμενο:

«Δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης για να βάλεις το λιθαράκι σου στην ξενοφοβία αλλά άνθρωπος… Καταλαβαίνω τους πιο φοβικούς ανθρώπους που φοβούνται τους ξένους, αλλά δεν τους συμμερίζομαι».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η στάση της όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να αποσπάσουν ένα σχόλιο για τη φετινή ελληνική συμμετοχή και τον Akyla με το τραγούδι «Ferto».

Η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα ή να στείλει τις καθιερωμένες ευχές για καλή επιτυχία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, γιατί θα ήθελα πραγματικά να μείνω στο μήνυμα και του έργου της Ύπατης Αρμοστείας και της ταινίας αυτής, της πολύ ωραίας ταινίας».





