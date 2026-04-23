Θέμης Γεωργαντάς: Ο μεγάλος παρουσιαστής των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Ο Θέμης Γεωργαντάς δεν είναι απλά παρουσιαστής των MAD Video Music Awards 2026 -είναι το ίδιο το vibe τους! Με ενέργεια που δεν πέφτει ποτέ, iconic ατάκες και το απόλυτο hosting game, είναι εκείνος που κρατάει το κοινό on fire κάθε χρόνο, ενώ φέρνει στη σκηνή τα πιο δυνατά acts της ελληνικής μουσικής. Από backstage moments μέχρι main stage λάμψη, ο Θέμης ξέρει πώς να κάνει τα πάντα να μοιάζουν σαν ένα μεγάλο, ασταμάτητο party. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, interviews, red carpets -όπου υπάρχει pop κουλτούρα, υπάρχει και ο Θέμης. Και κάπως έτσι, δεν είναι απλά μέρος της ελληνικής showbiz… είναι από αυτούς που τη γράφουν.

Τι να πρωτοπείς για τον Θέμη Γεωργαντά; Ξεκίνησε από το ραδιόφωνο και μέσα σε χρόνο dt έγινε φωνή που δεν κάνεις skip, χτίζοντας το δικό του φανατικό κοινό με το signature άμεσο και fun ύφος του. Και κάπου εκεί, το next level ήταν μονόδρομος: τηλεόραση, όπου έφερε το ίδιο effortless cool σε interviews και shows που πάντα είχαν ρυθμό, ενέργεια και iconic στιγμές. Με χιούμορ, άνεση και αυτό το «σαν να σε ξέρω χρόνια» vibe με τους καλεσμένους του, έχει φιλοξενήσει από τα πιο δυνατά ονόματα της μουσικής και της showbiz, κάνοντας κάθε κουβέντα να μοιάζει με backstage στιγμή που απλά… έτυχε να καταγραφεί. Με λίγα λόγια; Δεν είναι απλά μέρος της ελληνικής ψυχαγωγίας, είναι από τους ανθρώπους που της δίνουν παλμό.

Γίνε Ambassador του τόπου σου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ

Ο Θέμης Γεωργαντάς είναι πλέον σχεδόν…ένα με τα MAD Video Music Awards, αφού κάθε χρόνο ανεβαίνει στη σκηνή ως ο απόλυτος παρουσιαστής της βραδιάς και δίνει τον ρυθμό στο πιο μεγάλο μουσικό πάρτι της ελληνικής pop σκηνής. Με τα MAD VMA να μεγαλώνουν, να εξελίσσονται και να γίνονται όλο και πιο εντυπωσιακά, μεγαλώνει μαζί τους και το κοινό που τα παρακολουθεί, έχοντας πάντα τον Θέμη σε ρόλο «οδηγού» της βραδιάς. Πλέον δεν μιλάμε απλώς για έναν παρουσιαστή, αλλά για ένα πρόσωπο που είναι απόλυτα συνυφασμένο με τον θεσμό, σαν να είναι κομμάτι της ίδιας της ιστορίας του, με κάθε εμφάνισή του να κουβαλάει την ενέργεια και το vibe που περιμένεις κάθε χρόνο στα MAD VMA.

Ο Θέμης Γεωργαντάς είναι από εκείνα τα πρόσωπα που έχουν «γράψει» τη δική τους ιστορία μέσα στο MAD TV σχεδόν από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, το 1996, κουβαλώντας μαζί του μια ενέργεια που έδεσε απόλυτα με τον pop, τολμηρό και λίγο…«τρελό» χαρακτήρα του καναλιού. Με σπουδές στη γερμανική φιλολογία και τη δημοσιογραφία, μπήκε στον χώρο με έναν πιο διεθνή αέρα, αλλά γρήγορα έγινε το απόλυτο MAD πρόσωπο μπροστά στην κάμερα. Η εκπομπή OK! έγινε το δικό του playground, όπου δεν υπήρχαν απλές συνεντεύξεις αλλά pop στιγμές με ένταση, χιούμορ και backstage vibes, που έφερναν τις μεγαλύτερες διεθνείς σταρ πιο κοντά από ποτέ στο ελληνικό κοινό. Από τη Madonna και τη Britney Spears μέχρι τους U2, κάθε συνάντηση έμοιαζε με τηλεοπτικό event, με τον ίδιο να κρατάει τον ρυθμό σαν να βρίσκεται πάντα σε ένα συνεχές music festival μπροστά στην κάμερα.

Το OK! στο MadTV θεωρείται μία από τις μακροβιότερες τηλεοπτικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης! Παράλληλα, παρουσιάζει την εκπομπή After Dark στο OPEN, η οποία συνεχίζεται για 8η χρονιά, και προβάλλεται κάθε Σάββατο, τα μεσάνυχτα στις 00:45, και περιλαμβάνει κάθε φορά νέους καλεσμένους και ενδιαφέρουσες, χαλαρές συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν διαφορετικές πλευρές των προσκεκλημένων.

Ο «Καπετάνιος» των Mad VMA 2026: Ο Θέμης Γεωργαντάς φέτος στα MAD VMA 2026 ανεβαίνει…επίπεδο και πιάνει τιμόνι κανονικά, μπαίνοντας στον ρόλο του «καπετάνιου» του ελληνικού καλοκαιριού. Με το γνωστό του χιούμορ και την ανεβαστική του ενέργεια, γίνεται αυτός που δίνει τον ρυθμό στη μεγάλη μουσική γιορτή, σαν να οδηγεί ένα φανταστικό party-πλοίο γεμάτο pop, λάμψη και καλοκαιρινό vibe. Ο ρόλος του δεν είναι απλώς παρουσιαστικός, αλλά καθαρά… εμπειρία: ο καπετάνιος που κρατά το κοινό σε διάθεση διασκέδασης από την αρχή μέχρι το τελευταίο «κύμα» των βραβείων, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα nonstop ελληνικό καλοκαιρινό πάρτι.

