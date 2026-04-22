Γνώρισε τους Superhosts του Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα MAD VMA 2026 επιστρέφουν φέτος πιο εκρηκτικά από ποτέ, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο μουσική, χιούμορ και απρόβλεπτες στιγμές. Στο τιμόνι της βραδιάς βρίσκεται ο Θέμης Γεωργαντάς, που δίνει τον ρυθμό ως κεντρικός παρουσιαστής, ενώ μαζί του θα είναι η Χρυσηίδα Γκαγκούτη που προσθέτει τη δική της ξεχωριστή ενέργεια και σκηνική παρουσία. Την ίδια στιγμή, οι Superhosts της διοργάνωσης -η Konnie Metaxa, ο Orfeas Genkianidis, ο Dr. Chris, ο Γιώργος Ντάβος, η Marianna Grfld, η Uninthehype και η Αθηνά Κλήμη- δίνουν το δικό τους στίγμα, γεμίζοντας τη σκηνή με χαρακτήρα, φρέσκια ενέργεια και viral διάθεση, σε ένα show που υπόσχεται να είναι το απόλυτο highlight του ελληνικού καλοκαιριού.

Γνώρισε τους Superhosts

HOST: Θέμης Γεωργαντάς

Όσα πρέπει να ξέρεις: Ο Θέμης Γεωργαντάς είναι συνυφασμένος με τα Mad VMA! Ο Θέμης Γεωργαντάς είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, με σταθερή παρουσία ως οικοδεσπότης των MAD Video Music Awards κάθε χρόνο, όπου φιλοξενεί σημαντικούς καλλιτέχνες και μουσικά δρώμενα. Πρόκειται για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές και ραδιοφωνικούς παραγωγούς της ελληνικής showbiz, με πολυετή πορεία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τη ψυχαγωγική δημοσιογραφία. Τι να πρωτοπούμε για τον Θέμη; Ξεκίνησε τη διαδρομή του ως ραδιοφωνικός παραγωγός, αποκτώντας γρήγορα φανατικό κοινό χάρη στο άμεσο και επικοινωνιακό του ύφος, ενώ στη συνέχεια πέρασε και στην τηλεόραση, παρουσιάζοντας επιτυχημένες εκπομπές συνεντεύξεων και ψυχαγωγίας. Με χαρακτηριστικό του την άνεση απέναντι στους καλεσμένους και το χιούμορ, έχει συνεργαστεί με μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και έχει φιλοξενήσει σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και του θεάματος, καθιερώνοντάς τον ως μία σταθερή παρουσία στο χώρο της ελληνικής ψυχαγωγίας. Το OK! στο MadTV θεωρείται μια από τις μακροβιότερες τηλεοπτικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης! Παράλληλα, παρουσιάζει την εκπομπή After Dark στο OPEN, η οποία συνεχίζεται για 8η χρονιά, και προβάλλεται κάθε Σάββατο, τα μεσάνυχτα στις 00:45, και περιλαμβάνει κάθε φορά νέους καλεσμένους και ενδιαφέρουσες, χαλαρές συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν διαφορετικές πλευρές των προσκεκλημένων.

Ο «Καπετάνιος» των Mad VMA 2026: Ο Θέμης Γεωργαντάς φέτος στα MAD VMA 2026 ανεβαίνει…επίπεδο και πιάνει τιμόνι κανονικά, μπαίνοντας στον ρόλο του «καπετάνιου» του ελληνικού καλοκαιριού. Με το γνωστό του χιούμορ και την ανεβαστική του ενέργεια, γίνεται αυτός που δίνει τον ρυθμό στη μεγάλη μουσική γιορτή, σαν να οδηγεί ένα φανταστικό party-πλοίο γεμάτο pop, λάμψη και καλοκαιρινό vibe. Ο ρόλος του δεν είναι απλώς παρουσιαστικός, αλλά καθαρά… εμπειρία: ο καπετάνιος που κρατά το κοινό σε διάθεση διασκέδασης από την αρχή μέχρι το τελευταίο «κύμα» των βραβείων, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα nonstop ελληνικό καλοκαιρινό πάρτι.

Μαζί του: Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Όσα πρέπει να ξέρεις: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη είναι μια ιδιαίτερη παρουσία στον χώρο της ελληνικής μουσικής και του διαδικτύου, γνωστή για το χαρακτηριστικό της χιούμορ, την αυτοσαρκαστική της διάθεση και το έντονο performance style της. Με καθαρό summer stage vibe και ενέργεια που δεν σε αφήνει να μείνεις ήσυχος, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε εμπειρία που θυμίζει live performance με δική της υπογραφή. Στη μεγάλη συναυλία στο Αιγάλεω μαζί με τον Μύρωνα Στρατή στις 19 Σεπτεμβρίου, κατάφερε να γίνει viral στο TikTok όχι μόνο για τις ερμηνείες της, αλλά και για το απόλυτα εντυπωσιακό opening act της, όταν εμφανίστηκε πάνω σε βράχο ντυμένη γοργόνα, σαν να μπήκε κατευθείαν σε ένα pop καλοκαιρινό παραμύθι που γράφεται εκείνη τη στιγμή. Η ίδια δεν περιορίζεται σε τίτλους όπως «τραγουδίστρια» ή «YouTuber», καθώς βλέπει τον εαυτό της ξεκάθαρα ως διασκεδάστρια που χτίζει εμπειρίες πάνω στη σκηνή, με απόλυτο focus στη σύνδεση με το κοινό και την ενέργεια της στιγμής. Σπούδασε Θεολογία στο ΑΠΘ, αποδεικνύοντας πως η διαδρομή της είναι όσο πολυδιάστατη και απρόβλεπτη όσο και η σκηνική της παρουσία.

Η «Ξεναγός» των Mad VMA 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη φέτος στα MAD VMA 2026 αναλαμβάνει έναν από τους πιο… απρόβλεπτους και fun ρόλους της βραδιάς, αυτόν της «ξεναγού» που μας οδηγεί στο απόλυτο μουσικό καλοκαιρινό ταξίδι. Ο «ξεναγός» στο ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι αυτός που κρατάει ταμπελάκι και σου λέει «από δω παρακαλώ». Είναι πιο πολύ ο τύπος που σου λέει «έλα, πάμε μια βόλτα» και πριν το καταλάβεις έχεις αλλάξει 3 παραλίες, έχεις φάει σουβλάκι με θέα το ηλιοβασίλεμα και βρίσκεσαι σε beach party που δεν ήξερες καν ότι υπάρχει. Με το χαρακτηριστικό της ύφος και την παιχνιδιάρικη ενέργεια που τη διακρίνει, γίνεται η φωνή που μας «ξεναγεί» στα highlights της διοργάνωσης, σαν να μας ανεβάζει σε ένα party-καράβι γεμάτο μουσική, χιούμορ και ανατροπές.

Superhost: Konnie Metaxa

Όσα πρέπει να ξέρεις: Η Konnie Metaxa είναι από εκείνες τις παρουσίες που δεν μπαίνουν απλά στη showbiz, τη γεμίζουν ενέργεια, pop attitude και ανεβασμένο mood με τον πιο fun τρόπο. Με 332K followers στο Instagram και 209,9K στο TikTok, έχει χτίσει ένα δυνατό digital κοινό που την ακολουθεί για το vibe, το στιλ και την αυθεντική της προσωπικότητα. Είναι και ξεκάθαρα ένα VMA girl, αφού έχει βρεθεί και η ίδια πάνω στη σκηνή ως τραγουδίστρια με αξέχαστα acts στα MAD VMA το 2019 και το 2022, στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο κοινό για την ενέργεια και το pop performance της. Δεν είναι μόνο τραγουδίστρια, αλλά και content creator που κεντρίζει συνεχώς το ενδιαφέρον με τα viral «Get Ready With Me» video της, όπου μοιράζεται τις πιο απολαυστικές στιγμές της καθημερινότητάς της, από beauty tips μέχρι μικρά behind-the-scenes της ζωής της. Πολυτάλαντη και εκφραστική, κινείται άνετα ανάμεσα στη μουσική σκηνή και το digital περιεχόμενο, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα πραγματικό one woman show.

Η «Greek summer club kid» των Mad VMA 2026: Η Konnie Metaxa φέτος στα MAD VMA 2026 δεν ανεβαίνει απλώς στη σκηνή -φέρνει μαζί της ολόκληρο το ελληνικό καλοκαίρι σε full party mode, ως η απόλυτη «Greek summer club kid». Την βρίσκεις από το απόγευμα ήδη σε mood προετοιμασίας, με outfit που λέει «σήμερα θα γίνει χαμός», και από τη στιγμή που πέφτει ο ήλιος εξαφανίζεται μέσα σε beach bars και clubs σαν να τον ρουφάει η μουσική. Είναι αυτός που ξέρει πότε «παίζει καλό set», πού έχει το after, και πώς μια απλή έξοδος μπορεί να γίνει ολόκληρη ιστορία μέχρι το πρωί. Με λίγα λόγια, δεν ακολουθεί απλά το καλοκαίρι -το ζει στο full ένταση, σαν να είναι ένα συνεχόμενο dancefloor κάτω από τα αστέρια.

Superhost: Ορφέας Γενκιανίδης

Όσα πρέπει να ξέρεις: Ο Ορφέας Γενκιανίδης είναι από εκείνους τους creators που μπήκαν δυνατά στο TikTok και το έκαναν να μοιάζει με δικό τους playground. Με 175,2K followers στο TikTok και 89,7K στο Instagram, έχει χτίσει ένα κοινό που τον ακολουθεί για το χιούμορ, την αυθεντικότητα και τα «χωρίς φίλτρα» video του που βγάζουν καθαρό real life vibe και κάνουν το scroll να σταματάει από μόνο του. Από τα πρώτα του viral clips ξεχώρισε για την ανεπιτήδευτη ενέργειά του, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο YouTube, αλλά και σε τηλεοπτικά projects, με πιο δυνατή στιγμή τη συμμετοχή του στο Survivor, που τον έφερε σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό.

Ο «Ναυαγοσώστης» των Mad VMA 2026: Ο Ορφέας Γενκιανίδης φέτος στα MAD VMA 2026 δεν ανεβαίνει απλώς στη σκηνή – φοράει σφυρίχτρα, γυαλιά ηλίου και full summer διάθεση και γίνεται ο πιο απρόβλεπτος «ναυαγοσώστης» του ελληνικού καλοκαιριού. Ενώ όλοι είναι σε φάση ξαπλώστρα, κοκτέιλ και «δεν με νοιάζει τίποτα», αυτός είναι στην καρέκλα του σαν να βλέπει live reality show στη θάλασσα και παίζει να ξέρει πριν από όλους ποιος το παράκανε με τις βουτιές ή ποιος νομίζει ότι είναι επαγγελματίας κολυμβητής. Τον βρίσκεις να σκανάρει την παραλία με βλέμμα 360°, έτοιμο να πεταχτεί σαν super hero στο πρώτο «εεεε βοήθεια». Είναι λίγο drama controller, λίγο guardian angel της παραλίας και πολύ «δεν παίζουμε εδώ πέρα». Με λίγα λόγια, ενώ όλοι κάνουν το πιο χαλαρό τους καλοκαίρι, αυτός φροντίζει να παραμένει χαλαρό… χωρίς απρόοπτα και χωρίς παραλίγο viral στιγμές.

Superhost: Dr Chris

Όσα πρέπει να ξέρεις: Ο Chris Karakatsanis, γνωστός και ως Dr Chris, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της νέας γενιάς creators, με πάνω από 157,9K followers στο Instagram και 67K στο TikTok, που έχει καταφέρει να παντρέψει την ιατρική με το content creation με τον πιο fun τρόπο. Έγινε γνωστός μέσα από τα vlogs του όταν σπούδαζε Ιατρική στην Πάτρα, δείχνοντας με χιούμορ την καθημερινότητα του φοιτητή, ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε για τον ευφάνταστο τρόπο που παρουσιάζει beauty content και μεταμορφώσεις που πάντα κάνουν buzz. Μάλιστα, πολλοί τον αναγνωρίζουν περισσότερο από την χαρακτηριστική AI φωνή-αφηγητή των videos του παρά από την κανονική του εμφάνιση, ενώ οι μεταμορφώσεις του έχουν γίνει η απόλυτη προσωπική του «παιδική χαρά», με τον ίδιο να διοργανώνει κάθε χρόνο τα πιο iconic μασκέ πάρτι. Φέτος, μάλιστα, επιστρέφει ξανά στον ρόλο του superhost, κάτι που δεν κάνει για πρώτη φορά, αφού είχε αναλάβει το ίδιο καθήκον και πέρσι, επιβεβαιώνοντας ότι όταν μπαίνει σε event mode… ανεβάζει level.

Ο «Surfer» των Mad VMA 2026: Ο Chris Karakatsanis φέτος στα MAD VMA 2026 πιάνει… κύμα και μπαίνει στον πιο καλοκαιρινό ρόλο της βραδιάς ως ο «surfer» του ελληνικού καλοκαιριού. Ο «surfer» στο ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι απλά αυτός που πιάνει κύμα με σανίδα -είναι ο τύπος που ζει σε μόνιμη φάση «πάμε να δούμε τι παίζει τώρα». Σαν να σερφάρει όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και σε όλο το καλοκαιρινό πανηγύρι: από παραλία σε παραλία, από ένα beach party που «θα μείνουμε λίγο» σε ένα after που «ούτε που καταλάβαμε πότε πήγε 4 το πρωί». Είναι λίγο χαοτικός, λίγο απρόβλεπτος, αλλά πάντα με την καλύτερη ενέργεια, γιατί απλά αφήνεται στο vibe και κάνει το καλοκαίρι να μοιάζει με ατελείωτο ride που δεν θες να κατέβεις ποτέ.

Superhost: Γιώργος Ντάβος

Όσα πρέπει να ξέρεις: Ο Γιώργος Ντάβος ξεκίνησε από πολύ μικρός να κυνηγά τη σκηνή, κάνοντας τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην υποκριτική πριν καν προλάβει να κλείσει τα 18 και χτίζοντας από νωρίς την εμπειρία που τον έφερε πιο κοντά στο όνειρό του. Κι ενώ η υποκριτική ήταν πάντα η βάση του, ήρθε η περίοδος της καραντίνας για να κάνει το plot twist: ανακάλυψε το TikTok και άρχισε να ανεβάζει χιουμοριστικά βίντεο που έγιναν γρήγορα viral. Σήμερα, με πάνω από 178.000 followers, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο ανερχόμενες παρουσίες του digital χώρου, συνδυάζοντας acting skills και comedy timing με έναν τρόπο που σε κάνει να θες να δεις το επόμενο βίντεο πριν καν τελειώσει το προηγούμενο.

Ο «Ψαράς» των Mad VMA 2026: Ο Γιώργος Ντάβος φέτος στα MAD VMA 2026 ρίχνει δίχτυα… αλλά όχι στη θάλασσα – στη διασκέδαση! Στον ρόλο του πιο cool «ψαρά» του ελληνικού καλοκαιριού, φέρνει μαζί του άρωμα νησιού, ανεμελιά και απίστευτο χιούμορ, σαν να έχει μόλις δέσει τη βάρκα και να μπήκε κατευθείαν στο πιο τρελό party της χρονιάς. Τον βρίσκεις από τα χαράματα στο λιμάνι, να ξεμπλέκει δίχτυα, να φορτώνει καΐκι και να επιστρέφει με το πιο φρέσκο «θησαυρό» της ημέρας, τα ψάρια. Είναι αυτός που χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε, μας χαρίζει τα πιο iconic καλοκαιρινά γεύματα: δεν υπάρχει ουσιαστικά ουζάκι, ψαροταβέρνα ή καλοκαιρινό τραπέζι δίπλα στο κύμα χωρίς τη δική του δουλειά. Με λίγα λόγια, είναι ο άνθρωπος που κάνει το ελληνικό καλοκαίρι να μυρίζει θάλασσα πριν καν τη δεις.

Superhost: Μαριάννα Γαρυφαλλίδη

Όσα πρέπει να ξέρεις: Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη, γνωστή ως Marianna Grfld, είναι μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες στον χώρο του digital content, με έντονη δραστηριότητα σε Instagram και YouTube. Ως δημιουργός reels, YouTuber και influencer, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για το αυθεντικό της στυλ, την άμεση επικοινωνία με το κοινό και το περιεχόμενο που κινείται ανάμεσα σε lifestyle, καθημερινότητα και fun στιγμές. Με περισσότερους από 175.000 ακόλουθους στο Instagram, χτίζει σταθερά μια δυνατή online κοινότητα που την ακολουθεί για την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη αισθητική που φέρνει σε κάθε της post. Ξεκινώντας από την αγάπη της για την επικοινωνία, κατάφερε να μετατρέψει το πάθος της σε ένα από τα πιο επιδραστικά profiles της ελληνικής digital σκηνής, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τις δυνάμεις της και στο επιχειρείν ως owner του @noble_senses_, φέρνοντας τη δική της αισθητική στον χώρο των κεριών. Ως Youtuber, η Marianna Grfld ξεδιπλώνει την προσωπικότητά της μέσα από vlogs, tutorials και challenges. Η παρουσία της είναι εξίσου δυναμική και στο TikTok, όπου το handle @mariannagrfld έχει γίνει συνώνυμο των πιο fresh και fun βίντεο.

Η «Ταβερνιάρισσα» των Mad VMA 2026: Η Marianna Grfld φέτος στα MAD VMA 2026 αφήνει τα reels για λίγο και πιάνει… κατσαρόλες και vibes καλοκαιριού, στον πιο fun ρόλο της βραδιάς: την «ταβερνιάρισσα» που θα ζήλευε κάθε νησί! Με χαμόγελο που γράφει «καλώς ήρθατε στο πιο viral τραπέζι του καλοκαιριού». Είναι αυτή που σε βλέπει να κάθεσαι και πριν καν ανοίξεις τον κατάλογο σου λέει «θα σου φέρω εγώ ό,τι πρέπει» και πάντα έχει δίκιο. Τη βρίσκεις να τρέχει ανάμεσα σε τραπέζια, να φωνάζει παραγγελίες στην κουζίνα, να πειράζει τους πελάτες και να κρατάει όλο το μαγαζί σε ρυθμό καλοκαιρινού χαμού, αλλά με έναν μαγικό τρόπο όλα να βγαίνουν στην εντέλεια. Είναι αυτή που κάνει το ουζάκι να φαίνεται πιο δροσερό, το ψάρι πιο φρέσκο και το τραπέζι να μοιάζει σαν γιορτή. Χωρίς αυτήν; απλά θα είχες φαγητό. Με αυτήν; έχεις εμπειρία, φασαρία και το πιο αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι.

Superhost: Αλεξία Κεφαλά

Όσα πρέπει να ξέρεις: Η Αλεξία Κεφαλά, γνωστής ως Upinthehype, είναι ψυχολόγος, content creator και influencer που έχει καταφέρει να συνδυάσει την επιστημονική της κατάρτιση με τη σύγχρονη digital δημιουργία. Μέσα από τα social media της δημιουργεί περιεχόμενο που κινείται ανάμεσα στην ψυχολογία, το lifestyle και την καθημερινή έμπνευση, προσεγγίζοντας το κοινό της με άμεσο και κατανοητό τρόπο. Ως δημιουργός βίντεο έχει χτίσει μια δυναμική online παρουσία, με περισσότερους από 160.000 ακόλουθους, ενώ συνεχίζει να εξελίσσεται στον χώρο των social media, ενισχύοντας τη θέση της ως μία από τις ανερχόμενες παρουσίες στο ελληνικό digital περιβάλλον. Δεν είναι απλώς μια Content Creator, αλλά μια γυναίκα που επενδύει στη γνώση και την ουσιαστική επικοινωνία. Έχει πτυχίο (BSc) από το Sheffield, ενώ έχει ολοκληρώσει και το MSc στην Κλινική Συμβουλευτική (Clinical Counseling). Σαν να μην έφτανε αυτό, έχει στο ενεργητικό της και ένα πτυχίο Πολιτικών Επιστημών από το ΑΠΘ, γεγονός που εξηγεί την πολυδιάστατη προσωπικότητά της και την ευχέρεια στον λόγο. Η επιστημονική της ματιά στην ψυχολογία δίνει ένα «extra layer» στο περιεχόμενό της. Η Αλεξία ξέρει πώς να μιλάει στις καρδιές και το μυαλό των followers της, κάνοντας το «hype» να έχει νόημα και ουσία.

Η «Πωλήτρια σε κατάαστημα με τουριστικά είδη» των Mad VMA 2026: Η Upinthehype φέτος στα MAD VMA 2026 κατεβάζει ρολά… μόνο για να ανοίξει το πιο viral «τουριστικό μαγαζί» του καλοκαιριού! Στον ρόλο της πωλήτριας σε καταστημα με τουριστικά ειδη, με το απόλυτο ελληνικό island vibe, υποδέχεται το κοινό σαν να μπαίνει σε souvenir shop που ξαφνικά έγινε beach party, με ρυθμό, γέλιο και ανεμελιά σε full ένταση. Είναι η απόλυτη expert του «πάρε κάτι να θυμάσαι». Τη βρίσκεις πίσω από πάγκους γεμάτους καπέλα, μαγνητάκια, μπρελόκ και όλα τα πιθανά σουβενίρ, να εξηγεί με χαμόγελο στους τουρίστες τι είναι τι, να κάνει μικρά deals και να κρατάει το μαγαζί σε nonstop καλοκαιρινή κίνηση. Είναι αυτή που θα σου πει «αυτό το πήραν όλοι φέτος» και κάπως έτσι καταλήγεις να φεύγεις με 3 πράγματα που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι.

Superhost: Αθηνά Κλήμη

Όσα πρέπει να ξέρεις: Η Αθηνά Κλήμη είναι από τις παρουσίες που δεν περνούν απαρατήρητες, αφού κινείται με άνεση ανάμεσα στο ραδιόφωνο και τα social media, συνδυάζοντας φωνή, εικόνα και έντονο personality. Το Mad TV είναι το «σπίτι» της καθώς έγινε γνωστή από τις εκπομπές που παρουσιάζει. Πέρισυ την άκουγες μέσα από η συχνότητα του MAD Radio 106,2 συνεχίζοντας την επαφή της με τη μουσική σκηνή και το κοινό. Σήμερα, βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής «Talk 2 MAD», όπου συνεχίζει τη δραστηριότητά της στον χώρο της ψυχαγωγίας με συνεντεύξεις και θεματολογία γύρω από τη μουσική και το lifestyle ενώ την ακούς και στον Voice 102,5. Στα social media, η Αθηνά είναι το απόλυτο It-Girl. Με έναν λογαριασμό στο Instagram που μετράει 878 posts γεμάτα αισθητική, ταξίδια και backstage στιγμές, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ένα community 19.3K followers που την ακολουθούν πιστά σε κάθε της βήμα. Αν θέλεις να δεις τι σημαίνει «work hard, play hard», αρκεί μια βόλτα από τα Reels της, όπου καταγράφει όλο το work hustle της με τον πιο stylish τρόπο.

Η «Τουρίστρια» των Mad VMA 2026: Η Αθηνά Κλήμη φέτος στα MAD VMA 2026 κάνει check-in… κατευθείαν στη σκηνή και γίνεται η πιο iconic «τουρίστρια» του ελληνικού καλοκαιριού. Με βαλίτσα στο χέρι, oversized γυαλιά και διάθεση που γράφει «είμαι σε διακοπές, μην με ενοχλείτε», φέρνει όλο το carefree energy ενός νησιού μέσα στο show. Είναι αυτή που ζει τα πάντα στο maximum, σαν να ανακάλυψε μόλις το πιο τρελό beach party και δεν σκοπεύει να φύγει ποτέ, δίνοντας τον ρυθμό με vibes που φωνάζουν ήλιος, μουσική και ανεμελιά. Ξυπόλυτη στην άμμο, με μαγιό από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα και χαμόγελο που λέει «εδώ είναι η ζωή». Δεν έχει πρόγραμμα, δεν αγχώνεται, απλά αφήνεται -από το πρώτο μπάνιο μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ στην παραλία.

Τα MAD VMA 2026 θα εξελιχθούν σε μια από τις πιο εκρηκτικές μουσικές βραδιές της χρονιάς, γεμάτη ρυθμό, τηλεοπτική ενέργεια και στιγμές που θα συζητηθούν. Με τον Θέμη Γεωργαντά να κρατά το τιμόνι της παρουσίασης και μια ομάδα παρουσιαστών και Superhosts που θα δίνουν τον δικό τους χαρακτήρα στη σκηνή, το show θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό γεγονός με έντονο pop αποτύπωμα. Στο τέλος της βραδιάς, θα αφήσει πίσω του εικόνες, στιγμές και viral στιγμιότυπα που θα συνεχίσουν να «ζουν» πολύ μετά το τελευταίο χειροκρότημα.

