Μουσική 08.04.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για το απόλυτο μουσικό event του καλοκαιριού!

Ο κορυφαίος, διαχρονικός Ελληνικός Μουσικός Θεσμός, έρχεται για 23η χρονιά!
Mad.gr

Τα Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους θέση ως το πιο αναγνωρίσιμο και δυναμικό μουσικό γεγονός της χώρας.

Με τη στήριξη της ΔΕΗ, η οποία για 6η συνεχή χρονιά είναι ο Μεγάλος Χορηγός του θεσμού, η διοργάνωση συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που συνδέει τη μουσική, το θέαμα και τη συμμετοχή του κοινού.

Με έμπνευση από το Summer in Greece, τα φετινά Mad VMA φέρνουν στη σκηνή τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ξεχωριστές συνεργασίες, δυνατά live acts και τη χαρακτηριστική ενέργεια της πιο αναγνωρίσιμης μουσικής διοργάνωσης του καλοκαιριού. Παράλληλα, το κοινό συμμετέχει ενεργά στον θεσμό, καθώς με την ψήφο του αναδεικνύει τους νικητές σε όλες τις κατηγορίες.

Για 4η χρονιά, επιστρέφει και το MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ, από την Τρίτη 16 Ιουνίου, στον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do, προσφέροντας ένα διήμερο μουσικής και ξεχωριστής φεστιβαλική ενέργειας, ως warm-up της μεγάλης βραδιάς.

Ο πιο viral ελληνικός μουσικός θεσμός, τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθεί  για 7η  χρονιά αποκλειστικά στο MEGA, σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show!

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr και το κοινό μπορεί να προμηθευτεί early bird εισιτήρια, με 20% έκπτωση, μέχρι και τις 19 Απριλίου.

MAD VMA 2026: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do

MAD VMA VILLAGE FESTIVAL: Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Η προπώληση των εισιτηρίων είναι διαθέσιμη μέσω του: www.mad.gr

Early bird εισιτήρια -20% μέχρι και τις 19 Απριλίου

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ

Για όλα τα τελευταία updates σχετικά με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται καθημερινά από το Mad TV, το Mad Radio 106.2, το www.mad.gr/madvma2026 και τα Social Media του Mad:

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού, με την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων να είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού. Η ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας περίπου 8,6 εκατομμύρια πελάτες. Η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο οικοσύστημα εργαλείων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που αξιοποιούν την τεχνολογία για πιο άμεση και προσωποποιημένη υποστήριξη, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο βρίσκεται η πελατοκεντρικότητα, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο για την ενοποίηση και αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη ppcgroup.com

 

Mad Video Muisc Awards Mad VMA MAD VMA 2026
Αθηνά Οικονομάκου: Αυτή είναι η σχεδιάστρια που εμπιστεύτηκε για το νυφικό της

Μαρία Κίτσου: Μιλά ανοιχτά για την κακοποίηση από τον πατέρα της – «Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το "Χαμόγελο του παιδιού"»

