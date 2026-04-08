Celeb News 08.04.2026

Μαρία Κίτσου: Μιλά ανοιχτά για την κακοποίηση από τον πατέρα της – «Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού”»

Η Μαρία Κίτσου μιλάει για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, την κακοποίηση από τον πατέρα της και τον τρόπο που βρήκε δύναμη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η γνωστή ηθοποιός Μαρία Κίτσου παραχώρησε μια ειλικρινή και συγκινητική συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids, αποκαλύπτοντας πτυχές της παιδικής της ηλικίας που μέχρι τώρα παρέμεναν άγνωστες στο κοινό. Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της και πώς αυτή η εμπειρία σημάδεψε τα πρώτα χρόνια της ζωής της.

«Θυμάμαι ένα περιστατικό, ήμασταν με τον φίλο μου, με γυρνούσε στο σπίτι και μας είδε ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε ήδη απειλήσει. Έπεσε κάποιο ξύλο. Πήγαμε στην αστυνομία. Ήταν σοκ. Ήμουν συνηθισμένη όμως σε βαριά περιστατικά στο σπίτι. Δεν είχα την ελευθερία. Εκείνη την περίοδο έφυγα από το σπίτι. Πήγα σε μια ξαδέλφη μου», εξομολογήθηκε η Κίτσου.

Η ίδια σημείωσε ότι είχε δοκιμάσει να φύγει και στα 17 της, ζητώντας βοήθεια από συγγενείς, οι οποίοι όμως δεν στάθηκαν δίπλα της: «Είχα πάει σε μια θεία μου, η οποία είχε αρχίσει και μου έλεγε ότι είχαν δίκιο οι γονείς μου, ενώ εγώ της έλεγα τι συνέβαινε. Ζητούσα βοήθεια. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού” και όλες αυτές οι γραμμές βοήθειας. Οι συγγενείς μου ήταν άνθρωποι ανάλγητοι».

Όπως εξήγησε, αυτό που την έσωσε ήταν η επικοινωνία με τους φίλους της: «Δεν τα έκρυβα μέσα μου. Δεν τα κατάπινα. Μιλούσα, έλεγα τι μου συμβαίνει, τι μου έκαναν, τι μου έλεγαν. Ο αδελφός μου, που δεν τα έλεγε και τα κράταγε μέσα του, ήταν πιο δύσκολα».


Η Μαρία Κίτσου μίλησε επίσης για τον θάνατο του πατέρα της, που συνέπεσε με τη θεατρική της παράσταση: «Στη γενική πρόβα πέθανε και στην πρεμιέρα ήταν η κηδεία του. Εγώ είχα φύγει από το σπίτι και τα πράγματα ήταν λίγο μακριά και αγαπημένοι. Δεν πήγαινα τόσο συχνά να τον δω. Είχε βγάλει άσπρες τρίχες ενώ δεν είχε ποτέ, αλλά ήταν καλά. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που υπήρχε, γιατί όταν απομακρύνθηκα κάπως ηρέμισαν τα πράγματα».

Η ηθοποιός περιέγραψε τις δύσκολες μέρες μετά τον θάνατο: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου και τελείωνε η παράσταση, με μαζεύαν με τα κουταλάκια. Πήγαινα σε ένα παγκάκι και ξάπλωνα και ερχόταν η κολλητή μου και με έπαιρνε. Αυτό συνεχίστηκε για πολλούς μήνες. Τα παιδιά στην παράσταση μου συμπαραστάθηκαν και όταν χρειαζόταν αίμα και αιμοπετάλια. Είχαμε καθημερινό αγώνα για να βρίσκω αίμα, χρειαζόταν πολλή ποσότητα. Είχαν τρέξει όλοι και είχαν έρθει και στην κηδεία».


Η συγκλονιστική αυτή συνέντευξη αποκαλύπτει το ψυχικό σθένος της Μαρίας Κίτσου και την ικανότητά της να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι η στήριξη των φίλων και του θεατρικού της περιβάλλοντος στην πορεία της ζωής της.

Rainbow Mermaids Μαρία Κίτσου
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για το απόλυτο μουσικό event του καλοκαιριού!

Από τη δόξα στη διαμάχη: Η σκληρή αντιπαράθεση Brad Pitt και Angelina Jolie για τη γαλλική υπερπολυτελή έπαυλη

