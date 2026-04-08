Celeb News 08.04.2026

Το viral φιλί του Νίκου Οικονομόπουλου σε μέλλουσα νύφη

Ο Νίκος Οικονομόπουλος χάρισε μια αξέχαστη στιγμή σε μέλλουσα νύφη κατά την εμφάνισή του, με ένα φιλί που έγινε viral
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος χάρισε μια αξέχαστη στιγμή σε μια μέλλουσα νύφη κατά την εμφάνισή του σε νυχτερινό κέντρο, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού και στα social media.

Όλα συνέβησαν όταν η νεαρή γυναίκα επέλεξε να γιορτάσει το bachelorette πάρτι της στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανιζόταν ο Οικονομόπουλος. Ντυμένη στα λευκά και με στέκα που έγραφε «Bride», η μέλλουσα νύφη ξεχώρισε μέσα στο κατάμεστο κοινό. Ο τραγουδιστής, παρατηρώντας την, αποφάσισε να της χαρίσει μια αυθόρμητη έκπληξη.

Νίκος Οικονομόπουλος
Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό

Πλησίασε τη μέλλουσα νύφη, την αγκάλιασε και της έδωσε ένα σταυρωτό φιλί, ενώ λίγα λεπτά αργότερα της έστειλε και δεύτερο φιλί από τη σκηνή, προκαλώντας χαμόγελα και ενθουσιασμό σε όλο το κοινό. Η στιγμή απαθανατίστηκε από άλλους θαμώνες και το σχετικό βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια.

@jo_tsag #οικονομοπουλος #ψυχολογος #γαμος #bachelorette @Αναδρομές @Nikos Oikonomopoulos Official ♬ πρωτότυπος ήχος – Jo Tsagk


Η κίνηση αυτή του Νίκου Οικονομόπουλου απέδειξε για ακόμη μια φορά τη ζεστή επικοινωνία του με το κοινό του, χαρίζοντας στη μέλλουσα νύφη μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει.

Αυτός είναι ο λόγος που έκανε την Σμαράγδα Καρύδη να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της

Η πεθερά της Κατερίνας Καινούριου στο μαιευτήριο και η στιγμή που όλοι μιλούν γι’ αυτήν

Viral ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Kanye West «banned» και το Wireless Festival ακυρώνεται

Kanye West «banned» και το Wireless Festival ακυρώνεται

08.04.2026

Δες επίσης

Η Anna Wintour απέκτησε το πρώτο της Vogue cover και το μοιράζεται με τη Meryl Streep στο πιο δυνατό reunion της χρονιάς
Celeb News

Η Anna Wintour απέκτησε το πρώτο της Vogue cover και το μοιράζεται με τη Meryl Streep στο πιο δυνατό reunion της χρονιάς

08.04.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό

08.04.2026
Η Queen Latifah αναλαμβάνει τα American Music Awards 2026 – Το Las Vegas ετοιμάζεται για την πιο λαμπερή μουσική νύχτα
Celeb News

Η Queen Latifah αναλαμβάνει τα American Music Awards 2026 – Το Las Vegas ετοιμάζεται για την πιο λαμπερή μουσική νύχτα

08.04.2026
Το φιλί που δεν ξέχασε ποτέ η Sharon Stone – Η αποκάλυψη που συζητά όλο το Χόλιγουντ
Celeb News

Το φιλί που δεν ξέχασε ποτέ η Sharon Stone – Η αποκάλυψη που συζητά όλο το Χόλιγουντ

08.04.2026
Η κοινή συνέντευξη της Αντιγόνης Buxton με τη μητέρα της Tonia
Celeb News

Η κοινή συνέντευξη της Αντιγόνης Buxton με τη μητέρα της Tonia

07.04.2026
Οι πρώτες φωτογραφίες του μωρού της Κατερίνας Καινούργιου
Celeb News

Οι πρώτες φωτογραφίες του μωρού της Κατερίνας Καινούργιου

07.04.2026
Ανατροπή: Η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε από το μαιευτήριο χωρίς να τη δει κανείς
Celeb News

Ανατροπή: Η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε από το μαιευτήριο χωρίς να τη δει κανείς

07.04.2026
Αυτός είναι ο λόγος που έκανε την Σμαράγδα Καρύδη να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της
Celeb News

Αυτός είναι ο λόγος που έκανε την Σμαράγδα Καρύδη να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της

07.04.2026
Η Úrsula Corberó μοιράζεται για πρώτη φορά τη μαγεία της μητρότητας στα social media
Celeb News

Η Úrsula Corberó μοιράζεται για πρώτη φορά τη μαγεία της μητρότητας στα social media

07.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της