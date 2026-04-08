Το viral φιλί του Νίκου Οικονομόπουλου σε μέλλουσα νύφη

Ο Νίκος Οικονομόπουλος χάρισε μια αξέχαστη στιγμή σε μέλλουσα νύφη κατά την εμφάνισή του, με ένα φιλί που έγινε viral

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος χάρισε μια αξέχαστη στιγμή σε μια μέλλουσα νύφη κατά την εμφάνισή του σε νυχτερινό κέντρο, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού και στα social media.

Όλα συνέβησαν όταν η νεαρή γυναίκα επέλεξε να γιορτάσει το bachelorette πάρτι της στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανιζόταν ο Οικονομόπουλος. Ντυμένη στα λευκά και με στέκα που έγραφε «Bride», η μέλλουσα νύφη ξεχώρισε μέσα στο κατάμεστο κοινό. Ο τραγουδιστής, παρατηρώντας την, αποφάσισε να της χαρίσει μια αυθόρμητη έκπληξη.

Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό

Πλησίασε τη μέλλουσα νύφη, την αγκάλιασε και της έδωσε ένα σταυρωτό φιλί, ενώ λίγα λεπτά αργότερα της έστειλε και δεύτερο φιλί από τη σκηνή, προκαλώντας χαμόγελα και ενθουσιασμό σε όλο το κοινό. Η στιγμή απαθανατίστηκε από άλλους θαμώνες και το σχετικό βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια.



Η κίνηση αυτή του Νίκου Οικονομόπουλου απέδειξε για ακόμη μια φορά τη ζεστή επικοινωνία του με το κοινό του, χαρίζοντας στη μέλλουσα νύφη μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει.

Αυτός είναι ο λόγος που έκανε την Σμαράγδα Καρύδη να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της

Η πεθερά της Κατερίνας Καινούριου στο μαιευτήριο και η στιγμή που όλοι μιλούν γι’ αυτήν