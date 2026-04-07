Celeb News 07.04.2026

Αυτός είναι ο λόγος που έκανε την Σμαράγδα Καρύδη να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της

Η αγαπημένη ηθοποιός εκπλήσσει με το νέο της look και αφήνει το κοινό να αναρωτιέται για τον λόγο της αλλαγής
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Σμαράγδα Καρύδη επέστρεψε στα κόκκινα μαλλιά της, όπως αποκάλυψε μέσα από το τελευταίο της Instagram story, ανανεώνοντας την εικόνα της και προκαλώντας ενθουσιασμό στους διαδικτυακούς της φίλους. Στο video που μοιράστηκε, τη βλέπουμε να περπατά στον κέντρο της Αθήνας φορώντας κουκούλα, μέχρι τη στιγμή που γυρνά προς την κάμερα και δείχνει τη νέα της εμφάνιση.

«Έβαψα ξανά τα μαλλιά μου κόκκινα», λέει η Σμαράγδα χαμογελώντας. «Θα σας απαντήσω με ένα κουίζ. Πολλοί μου λέτε πόσο ωραία είναι τα μαλλάκια μου ξανθά, αλλά ακόμα περισσότεροι ρωτάτε πότε ξεκινάει ο καινούργιος κύκλος του IQ 160. Βρείτε την απάντηση!» ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η αλλαγή συνδέεται με την έναρξη νέων γυρισμάτων για τη δημοφιλή σειρά.

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που δεν έχει πάρει ακόμη εξιτήριο μετά τη γέννηση της κόρης της

Ο τρίτος κύκλος του IQ 160 ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του Star, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το αστυνομικό μυστήριο, το χιούμορ, τον έρωτα και τις ανατροπές που αγαπήθηκαν από το κοινό. Η Σμαράγδα Καρύδη, στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη, και ο Νίκος Κουρής ως Αργύρης Καλατζής, θα μπλέκουν σε νέες περιπέτειες, ανεξιχνίαστες υποθέσεις, παρεξηγήσεις και συγκινητικές εξομολογήσεις.

Με την αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της, η Σμαράγδα στέλνει το πρώτο σήμα ότι οι κάμερες του IQ 160 ξανανοίγουν, φέρνοντας ξανά στους τηλεθεατές την αγαπημένη τους σειρά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και ανατροπές. Οι φανατικοί του show μπορούν να περιμένουν νέες εξελίξεις και απρόσμενα γεγονότα από τη νέα σεζόν που πλησιάζει.

Άννα Βίσση απαγορεύει την είσοδο σε κολλητή φίλη μετά από 30 χρόνια — Η αποκάλυψη που σοκάρει

Η Σίσσυ Χρηστίδου ετοιμάζει πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα μαζί με τους κουμπάρους της

 

IQ 160 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ανατροπή: Η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε από το μαιευτήριο χωρίς να τη δει κανείς
Celeb News

Ανατροπή: Η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε από το μαιευτήριο χωρίς να τη δει κανείς

07.04.2026
Η Úrsula Corberó μοιράζεται για πρώτη φορά τη μαγεία της μητρότητας στα social media
Celeb News

Η Úrsula Corberó μοιράζεται για πρώτη φορά τη μαγεία της μητρότητας στα social media

07.04.2026
Το νέο ειδύλλιο του Hollywood: Dakota Johnson και Role Model
Celeb News

Το νέο ειδύλλιο του Hollywood: Dakota Johnson και Role Model

07.04.2026
Η πεθερά της Κατερίνας Καινούριου στο μαιευτήριο και η στιγμή που όλοι μιλούν γι’ αυτήν
Celeb News

Η πεθερά της Κατερίνας Καινούριου στο μαιευτήριο και η στιγμή που όλοι μιλούν γι’ αυτήν

07.04.2026
Ο ράπερ Offset στο νοσοκομείο μετά από επίθεση έξω από καζίνο
Celeb News

Ο ράπερ Offset στο νοσοκομείο μετά από επίθεση έξω από καζίνο

07.04.2026
Πώς η υπόθεση του Lil Nas X αλλάζει τον διάλογο για τη ψυχική υγεία
Celeb News

Πώς η υπόθεση του Lil Nas X αλλάζει τον διάλογο για τη ψυχική υγεία

07.04.2026
Η απάντηση του OGE για τη φερόμενη διαμάχη του με την Klavdia
Celeb News

Η απάντηση του OGE για τη φερόμενη διαμάχη του με την Klavdia

07.04.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που δεν έχει πάρει ακόμη εξιτήριο μετά τη γέννηση της κόρης της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που δεν έχει πάρει ακόμη εξιτήριο μετά τη γέννηση της κόρης της

07.04.2026
Ο Fox McCloud φτάνει στους Mario Bros με τη φωνή του Glen Powell στην πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς
Celeb News

Ο Fox McCloud φτάνει στους Mario Bros με τη φωνή του Glen Powell στην πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς

07.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της