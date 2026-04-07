Αυτός είναι ο λόγος που έκανε την Σμαράγδα Καρύδη να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της

Η αγαπημένη ηθοποιός εκπλήσσει με το νέο της look και αφήνει το κοινό να αναρωτιέται για τον λόγο της αλλαγής

Η Σμαράγδα Καρύδη επέστρεψε στα κόκκινα μαλλιά της, όπως αποκάλυψε μέσα από το τελευταίο της Instagram story, ανανεώνοντας την εικόνα της και προκαλώντας ενθουσιασμό στους διαδικτυακούς της φίλους. Στο video που μοιράστηκε, τη βλέπουμε να περπατά στον κέντρο της Αθήνας φορώντας κουκούλα, μέχρι τη στιγμή που γυρνά προς την κάμερα και δείχνει τη νέα της εμφάνιση.

«Έβαψα ξανά τα μαλλιά μου κόκκινα», λέει η Σμαράγδα χαμογελώντας. «Θα σας απαντήσω με ένα κουίζ. Πολλοί μου λέτε πόσο ωραία είναι τα μαλλάκια μου ξανθά, αλλά ακόμα περισσότεροι ρωτάτε πότε ξεκινάει ο καινούργιος κύκλος του IQ 160. Βρείτε την απάντηση!» ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η αλλαγή συνδέεται με την έναρξη νέων γυρισμάτων για τη δημοφιλή σειρά.

Ο τρίτος κύκλος του IQ 160 ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του Star, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το αστυνομικό μυστήριο, το χιούμορ, τον έρωτα και τις ανατροπές που αγαπήθηκαν από το κοινό. Η Σμαράγδα Καρύδη, στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη, και ο Νίκος Κουρής ως Αργύρης Καλατζής, θα μπλέκουν σε νέες περιπέτειες, ανεξιχνίαστες υποθέσεις, παρεξηγήσεις και συγκινητικές εξομολογήσεις.

Με την αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της, η Σμαράγδα στέλνει το πρώτο σήμα ότι οι κάμερες του IQ 160 ξανανοίγουν, φέρνοντας ξανά στους τηλεθεατές την αγαπημένη τους σειρά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και ανατροπές. Οι φανατικοί του show μπορούν να περιμένουν νέες εξελίξεις και απρόσμενα γεγονότα από τη νέα σεζόν που πλησιάζει.

