Celeb World 06.04.2026

Άννα Βίσση απαγορεύει την είσοδο σε κολλητή φίλη μετά από 30 χρόνια — Η αποκάλυψη που σοκάρει

anna_vissi
Μετά από 30 χρόνια φιλίας, η Άννα Βίσση κάνει την απόλυτη στροφή και απαγορεύει την είσοδο στο καμαρίνι της
Mad.gr

Η ελληνική μουσική σκηνή και η showbiz συχνά γεμίζουν με ιστορίες φιλίας, συνεργασίας αλλά και έντονων συγκρούσεων, και η τελευταία εξέλιξη με πρωταγωνίστρια την Άννα Βίσση έρχεται να το επιβεβαιώσει με εμφατικό τρόπο. Μετά από τριάντα χρόνια στενής σχέσης, φιλίας και κουμπαριάς, η τραγουδίστρια αποφάσισε να βάλει σαφή όρια, απαγορεύοντας σε μια πολύ γνωστή κυρία της ελληνικής showbiz, τη Χριστίνα Πολίτη, την είσοδο στο καμαρίνι της. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αίσθηση, καθώς η κοινή τους πορεία μέχρι σήμερα θεωρούνταν άψογη και γεμάτη αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η απόφαση της Άννας Βίσση δεν σταμάτησε στο καμαρίνι. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι δυο τους δεν μιλάνε πλέον, ενώ η ένταση φτάνει μέχρι και τα social media, με τα unfollow να αποτελούν μέρος της δημόσιας διαφωνίας τους. Παρά τη βαθιά φιλία και την κουμπαριά, η διάσταση αυτή έδειξε πως οι σχέσεις στη showbiz μπορούν να αλλάξουν απότομα, ακόμη και μετά από δεκαετίες.


Αυτή η ιστορία είναι χαρακτηριστική της έντονης δυναμικής των σχέσεων στην ελληνική μουσική σκηνή, όπου η φιλία, η συνεργασία και η προσωπική ζωή συχνά μπλέκονται με δημόσιες καταστάσεις.

Η ελληνική showbiz παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς η σχέση των δύο γυναικών αποτέλεσε ένα από τα πιο σταθερά κομμάτια της κοινωνικής σκηνής για τρεις δεκαετίες, και η ρήξη αυτή σίγουρα θα αφήσει το αποτύπωμά της σε δημόσιες και προσωπικές αναμνήσεις.

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Χριστίνα Πολίτη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
06.04.2026
06.04.2026

Ο Kanye West στο Wireless Festival και η Pepsi λέει «αντίο»
Celeb News

06.04.2026
Eurovision 2026: Ο Akylas συνάντησε τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
Celeb News

06.04.2026
Η ιστορία χρόνων πίσω από τη συνάντηση στο μαιευτήριο: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν μπορούσε να λείπει
Celeb News

06.04.2026
Η Σίσσυ Χρηστίδου ετοιμάζει πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα μαζί με τους κουμπάρους της
Celeb News

06.04.2026
Η αλήθεια πίσω από την αποχώρηση του Τάκη Ζαχαράτου από το YFSF – Τι είπε η Φαίη Σκορδά για το παρασκήνιο
Celeb News

06.04.2026
Τρομακτικό ατύχημα για την Tori Spelling – Η οικογένεια τώρα εστιάζει στην ανάρρωση και τη γαλήνη
Celeb News

06.04.2026
Η Κλέλια Ανδριολάτου στη μεγάλη «οικογένεια» της Panik Agency
Celeb News

06.04.2026
«Η μπέμπα μοιάζει στον Παναγιώτη!» – Η τρυφερή αποκάλυψη της Τσιμτσιλή στο Happy Day
Celeb News

06.04.2026
Το φινάλε που έγραψε ιστορία: 10 χρόνια Hotel Ερμού με την Άννα Βίσση να συγκινεί και να φιλάει τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Celeb News

06.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

