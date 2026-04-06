Άννα Βίσση απαγορεύει την είσοδο σε κολλητή φίλη μετά από 30 χρόνια — Η αποκάλυψη που σοκάρει

Μετά από 30 χρόνια φιλίας, η Άννα Βίσση κάνει την απόλυτη στροφή και απαγορεύει την είσοδο στο καμαρίνι της

Η ελληνική μουσική σκηνή και η showbiz συχνά γεμίζουν με ιστορίες φιλίας, συνεργασίας αλλά και έντονων συγκρούσεων, και η τελευταία εξέλιξη με πρωταγωνίστρια την Άννα Βίσση έρχεται να το επιβεβαιώσει με εμφατικό τρόπο. Μετά από τριάντα χρόνια στενής σχέσης, φιλίας και κουμπαριάς, η τραγουδίστρια αποφάσισε να βάλει σαφή όρια, απαγορεύοντας σε μια πολύ γνωστή κυρία της ελληνικής showbiz, τη Χριστίνα Πολίτη, την είσοδο στο καμαρίνι της. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αίσθηση, καθώς η κοινή τους πορεία μέχρι σήμερα θεωρούνταν άψογη και γεμάτη αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η απόφαση της Άννας Βίσση δεν σταμάτησε στο καμαρίνι. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι δυο τους δεν μιλάνε πλέον, ενώ η ένταση φτάνει μέχρι και τα social media, με τα unfollow να αποτελούν μέρος της δημόσιας διαφωνίας τους. Παρά τη βαθιά φιλία και την κουμπαριά, η διάσταση αυτή έδειξε πως οι σχέσεις στη showbiz μπορούν να αλλάξουν απότομα, ακόμη και μετά από δεκαετίες.





Αυτή η ιστορία είναι χαρακτηριστική της έντονης δυναμικής των σχέσεων στην ελληνική μουσική σκηνή, όπου η φιλία, η συνεργασία και η προσωπική ζωή συχνά μπλέκονται με δημόσιες καταστάσεις.

Η ελληνική showbiz παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς η σχέση των δύο γυναικών αποτέλεσε ένα από τα πιο σταθερά κομμάτια της κοινωνικής σκηνής για τρεις δεκαετίες, και η ρήξη αυτή σίγουρα θα αφήσει το αποτύπωμά της σε δημόσιες και προσωπικές αναμνήσεις.

