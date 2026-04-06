Celeb World 06.04.2026

Το φινάλε που έγραψε ιστορία: Δέκα χρόνια Hotel Ερμού με την Άννα Βίσση να συγκινεί και να φιλάει τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

anna_vissi
Το φινάλε της δεκαετίας στο Hotel Ερμού είχε τα πάντα - εκπλήξεις, αγαπημένα τραγούδια και τη στιγμή που όλοι περίμεναν με τον Νίκο Καρβέλα πάνω στη σκηνή
Πόπη Βασιλείου

Μια δεκαετία γεμάτη sold out βραδιές, στιγμές που πέρασαν στη νυχτερινή ιστορία της Αθήνας και ένα κοινό που έμεινε σταθερά στο πλευρό της έφτασε στο πιο συγκινητικό της φινάλε. Η Άννα Βίσση έριξε αυλαία στο Hotel Ερμού μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια παρουσίας, σε μια βραδιά που είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου καλλιτεχνικού αποχαιρετισμού – έντονο συναίσθημα, δυνατές μουσικές στιγμές, αγαπημένα πρόσωπα και μια ανακοίνωση που από μόνη της άνοιξε ήδη τον επόμενο μεγάλο κύκλο της πορείας της. Το φιλί με τον Νίκο Καρβέλα πάνω στη σκηνή, η αφιέρωση στην αδελφή της Νίκη Βίσση και η αποκάλυψη της μεγάλης συναυλίας στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 συνέθεσαν ένα θέμα με υψηλό lifestyle ενδιαφέρον και τεράστια δυναμική αναγνωσιμότητας.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: H Άννα Βίσση ανακοίνωσε την ημερομηνία της συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Η τελευταία εμφάνιση της Άννας Βίσση στο Hotel Ερμού ήταν αντάξια της ιστορίας που έχτισε στον συγκεκριμένο χώρο. Συγκινημένη, ευχαρίστησε το κοινό που στάθηκε δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν μπροστά και πίσω από τη σκηνή για να στηθεί ένα πρόγραμμα που αγαπήθηκε όσο λίγα.

«Είναι τεράστια η αγάπη που μου δείχνετε κι ελπίζω να την αξίζω», είπε εμφανώς φορτισμένη, με το θερμό χειροκρότημα να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη βαθιά σύνδεση που έχει χτίσει με το κοινό της.

Από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Νίκος Καρβέλας, ο άνθρωπος με τον οποίο έχει συνδέσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας. Η στιγμή που τον υποδέχτηκε στη σκηνή εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα highlights της νύχτας, καθώς οι δυο τους ερμήνευσαν διαχρονικές επιτυχίες και αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Το φινάλε προσέλκυσε πλήθος γνωστών προσώπων από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό και τηλεοπτικό χώρο, επιβεβαιώνοντας πως η συγκεκριμένη τελευταία βραδιά ήταν ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα της σεζόν. Η παρουσία αγαπημένων φίλων και ανθρώπων του χώρου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στο closing ενός χώρου που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την Άννα Βίσση.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή που αφιέρωσε το «Μεθυσμένη μου καρδιά» στην αδελφή της, Νίκη Βίσση, σε μια προσωπική μουσική στιγμή που πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάθος στη βραδιά.

Και ενώ ένας κύκλος έκλεινε, ένας νέος ακόμη μεγαλύτερος άνοιγε μπροστά στο κοινό της. Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε επίσημα πως η μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας από σκηνής το πρώτο μεγάλο ραντεβού του φθινοπώρου.

Με λόγια που έδειξαν πόσο βαθιά βιώνει αυτή τη διαδρομή, μίλησε για τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, για τη μαγεία που συνεχίζει να τους ενώνει καλλιτεχνικά και για την ανάγκη να ανταποδώσει την αγάπη του κόσμου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ.

Αν κάτι μένει από αυτή τη νύχτα, είναι η εικόνα μιας απόλυτης σταρ που ξέρει να κλείνει τους μεγάλους κύκλους με συγκίνηση, θεατρικότητα και υπόσχεση για κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Το Hotel Ερμού μπορεί να αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο, όμως το βλέμμα όλων στρέφεται ήδη στην 26η Σεπτεμβρίου και στη σκηνή του ΟΑΚΑ, εκεί όπου η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο μεγάλο της live κεφάλαιο.

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα λανσάρουν το νέο τους creative label

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hotel Ermou ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη της Ιωάννας Τούνη που συζητιούνται παντού

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη της Ιωάννας Τούνη που συζητιούνται παντού

06.04.2026
Επόμενο
Ο «άρχοντας των κρίκων» ξανά στην κορυφή – Ο Λευτέρης Πετρούνιας χρυσός στο Κάιρο

Ο «άρχοντας των κρίκων» ξανά στην κορυφή – Ο Λευτέρης Πετρούνιας χρυσός στο Κάιρο

06.04.2026

Δες επίσης

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη της Ιωάννας Τούνη που συζητιούνται παντού
Celeb News

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη της Ιωάννας Τούνη που συζητιούνται παντού

06.04.2026
Οι celebrities σε πασχαλινό mood – Oι φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media
Celeb News

Οι celebrities σε πασχαλινό mood – Oι φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media

06.04.2026
Το viral 90s βίντεο που συζητούν όλοι – Ο Χρήστος Λούλης σε σπάνιο τηλεοπτικό στιγμιότυπο από το 1996
Celeb News

Το viral 90s βίντεο που συζητούν όλοι – Ο Χρήστος Λούλης σε σπάνιο τηλεοπτικό στιγμιότυπο από το 1996

06.04.2026
Ροζ μπαλόνια, λουλούδια και συγκίνηση – Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου που μαγνήτισε τα βλέμματα
Celeb News

Ροζ μπαλόνια, λουλούδια και συγκίνηση – Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου που μαγνήτισε τα βλέμματα

06.04.2026
Το «Friends» έγινε καταφύγιο για τη Lisa Kudrow – Η εξομολόγηση μετά την απώλεια του Matthew Perry
Celeb News

Το «Friends» έγινε καταφύγιο για τη Lisa Kudrow – Η εξομολόγηση μετά την απώλεια του Matthew Perry

05.04.2026
Από το Hollywood στα K-pop teasers – Η Shiloh Jolie κάνει το βήμα που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Από το Hollywood στα K-pop teasers – Η Shiloh Jolie κάνει το βήμα που κανείς δεν περίμενε

05.04.2026
Όλοι μιλούν για εκείνη: Πώς η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη κερδίζει την Ισπανία
Celeb News

Όλοι μιλούν για εκείνη: Πώς η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη κερδίζει την Ισπανία

05.04.2026
Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο σύζυγος της Κατερίνας Καινούργιου μετά τη γέννηση!
Celeb News

Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο σύζυγος της Κατερίνας Καινούργιου μετά τη γέννηση!

05.04.2026
«Συναγερμός» στο Hidden Hills: Άγνωστος εισβάλλει στην περιουσία της Nicki Minaj
Celeb News

«Συναγερμός» στο Hidden Hills: Άγνωστος εισβάλλει στην περιουσία της Nicki Minaj

04.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της