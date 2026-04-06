Το φινάλε που έγραψε ιστορία: Δέκα χρόνια Hotel Ερμού με την Άννα Βίσση να συγκινεί και να φιλάει τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Το φινάλε της δεκαετίας στο Hotel Ερμού είχε τα πάντα - εκπλήξεις, αγαπημένα τραγούδια και τη στιγμή που όλοι περίμεναν με τον Νίκο Καρβέλα πάνω στη σκηνή

Μια δεκαετία γεμάτη sold out βραδιές, στιγμές που πέρασαν στη νυχτερινή ιστορία της Αθήνας και ένα κοινό που έμεινε σταθερά στο πλευρό της έφτασε στο πιο συγκινητικό της φινάλε. Η Άννα Βίσση έριξε αυλαία στο Hotel Ερμού μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια παρουσίας, σε μια βραδιά που είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου καλλιτεχνικού αποχαιρετισμού – έντονο συναίσθημα, δυνατές μουσικές στιγμές, αγαπημένα πρόσωπα και μια ανακοίνωση που από μόνη της άνοιξε ήδη τον επόμενο μεγάλο κύκλο της πορείας της. Το φιλί με τον Νίκο Καρβέλα πάνω στη σκηνή, η αφιέρωση στην αδελφή της Νίκη Βίσση και η αποκάλυψη της μεγάλης συναυλίας στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 συνέθεσαν ένα θέμα με υψηλό lifestyle ενδιαφέρον και τεράστια δυναμική αναγνωσιμότητας.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: H Άννα Βίσση ανακοίνωσε την ημερομηνία της συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Η τελευταία εμφάνιση της Άννας Βίσση στο Hotel Ερμού ήταν αντάξια της ιστορίας που έχτισε στον συγκεκριμένο χώρο. Συγκινημένη, ευχαρίστησε το κοινό που στάθηκε δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν μπροστά και πίσω από τη σκηνή για να στηθεί ένα πρόγραμμα που αγαπήθηκε όσο λίγα.

«Είναι τεράστια η αγάπη που μου δείχνετε κι ελπίζω να την αξίζω», είπε εμφανώς φορτισμένη, με το θερμό χειροκρότημα να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη βαθιά σύνδεση που έχει χτίσει με το κοινό της.

Από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Νίκος Καρβέλας, ο άνθρωπος με τον οποίο έχει συνδέσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας. Η στιγμή που τον υποδέχτηκε στη σκηνή εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα highlights της νύχτας, καθώς οι δυο τους ερμήνευσαν διαχρονικές επιτυχίες και αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Το φινάλε προσέλκυσε πλήθος γνωστών προσώπων από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό και τηλεοπτικό χώρο, επιβεβαιώνοντας πως η συγκεκριμένη τελευταία βραδιά ήταν ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα της σεζόν. Η παρουσία αγαπημένων φίλων και ανθρώπων του χώρου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στο closing ενός χώρου που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την Άννα Βίσση.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η στιγμή που αφιέρωσε το «Μεθυσμένη μου καρδιά» στην αδελφή της, Νίκη Βίσση, σε μια προσωπική μουσική στιγμή που πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάθος στη βραδιά.

Και ενώ ένας κύκλος έκλεινε, ένας νέος ακόμη μεγαλύτερος άνοιγε μπροστά στο κοινό της. Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε επίσημα πως η μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας από σκηνής το πρώτο μεγάλο ραντεβού του φθινοπώρου.

Με λόγια που έδειξαν πόσο βαθιά βιώνει αυτή τη διαδρομή, μίλησε για τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, για τη μαγεία που συνεχίζει να τους ενώνει καλλιτεχνικά και για την ανάγκη να ανταποδώσει την αγάπη του κόσμου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ.

Αν κάτι μένει από αυτή τη νύχτα, είναι η εικόνα μιας απόλυτης σταρ που ξέρει να κλείνει τους μεγάλους κύκλους με συγκίνηση, θεατρικότητα και υπόσχεση για κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Το Hotel Ερμού μπορεί να αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο, όμως το βλέμμα όλων στρέφεται ήδη στην 26η Σεπτεμβρίου και στη σκηνή του ΟΑΚΑ, εκεί όπου η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο μεγάλο της live κεφάλαιο.

