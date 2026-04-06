Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: H Άννα Βίσση ανακοίνωσε την ημερομηνία της συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της, καθώς θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η μεγάλη συναυλία ανακοινώθηκε επίσημα και θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, με τους θαυμαστές της να ανυπομονούν ήδη για το μεγάλο μουσικό γεγονός που αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε και από το πρώτο επίσημο promo βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δημιουργώντας έντονο ενθουσιασμό στο κοινό. Στο βίντεο παρουσιάζονται εικόνες από συναυλιακή ατμόσφαιρα και πλήθος κόσμου, ενώ στο φινάλε εμφανίζεται η τραγουδίστρια να στέκεται στο κέντρο του σταδίου, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει για τη μεγάλη συναυλία του Σεπτεμβρίου.

Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ

Η ίδια η Άννα Βίσση είχε προαναγγείλει το μεγάλο live από τη σκηνή του Hotel Ermou, κατά τη διάρκεια της τελευταίας της εμφάνισης εκεί. «Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κι εγώ και ο Νίκος και όλοι οι συνεργάτες μου, για την αγάπη που μας δείχνετε και αυτά που περιμένετε να κάνουμε. Αυτά είναι που μας δίνουν δύναμη και μας κάνουν να φτάσουμε στο ΟΑΚΑ φέτος», ανέφερε μεταξύ άλλων, συμπληρώνοντας πως ήδη προσπαθεί να προετοιμάσει τη συναυλία όσο καλύτερα γίνεται. «Θα ανταμείψω αυτή την αγάπη σας με ό,τι καλύτερο μπορώ. Το ΟΑΚΑ θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου… 26 Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε», είπε χαρακτηριστικά, υποσχόμενη μια αξέχαστη βραδιά για το κοινό της.

