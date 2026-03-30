Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ

Παραγωγή 5.000.000 ευρώ και σχέδιο για μία από τις πιο εντυπωσιακές συναυλίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα
Σε ένα εγχείρημα που αναμένεται να ξεπεράσει τα έως τώρα δεδομένα των ελληνικών συναυλιών, η Άννα Βίσση σχεδιάζει μια εμφάνιση στο ΟΑΚΑ που φιλοδοξεί να αποτελέσει κορυφαία στιγμή στην πορεία της. Με μια παραγωγή που φτάνει τα 5.000.000 ευρώ και με στόχο ένα κοινό που μπορεί να αγγίξει τις 100.000 θεατές, η συναυλία του Σεπτεμβρίου αποκτά ήδη χαρακτηριστικά ιστορικού γεγονότος. Η οριστική ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα. Πρόκειται για ένα show που οργανώνεται τους τελευταίους μήνες και χαρακτηρίζεται ως το πιο φιλόδοξο της καριέρας της.

Την ευθύνη της παραγωγής έχουν η D & A Productions, η εταιρεία που έχουν δημιουργήσει η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα, σε συνεργασία με τη Galaxias Live Productions.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή σκηνική κατασκευή που θα εκτείνεται σε ευθεία μέσα στο στάδιο, ώστε να εξυπηρετεί τον μεγάλο όγκο θεατών που αναμένεται να κατακλύσει τον χώρο. Η εκτίμηση για προσέλευση 100.000 ατόμων.

Στον δημιουργικό σχεδιασμό αναμένεται να συμμετάσχουν ξανά η σκηνοθέτης Κασσάνδρα Πάουελ και η χορογράφος Τία Ριβέρα, οι οποίες είχαν συμβάλει και στις δύο περσινές εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο.  Στο τεχνικό κομμάτι εκτός από τις γιγαντοοθόνες θα αξιοποιηθούν επίσης περίπου 15 drones για εναέριες λήψεις, ενώ η Τία Ριβέρα, η οποία έχει συνεργαστεί και με την Beyoncé, αναμένεται να επιμεληθεί τις χορογραφίες με χορευτές από το εξωτερικό.

Παράλληλα με τη σταθερή μπάντα της Άννας Βίσση, εξετάζεται η συμμετοχή κλασικής ορχήστρας, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η παρουσία ενός support σχήματος ή ενός γνωστού dj για την έναρξη της βραδιάς. Ο φωτισμός και τα λέιζερ αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του θεάματος. Με τα δεδομένα αυτά, η συγκεκριμένη συναυλία διαμορφώνεται ως μία από τις πιο μεγάλες παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην ελληνική μουσική σκηνή.

