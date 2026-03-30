Μουσικά Νέα 30.03.2026

Ο Benson Boone «ψήνει» περιοδεία και γίνεται viral

Benson Boone ανακοινώνει τη μεγάλη περιοδεία «Wanted Man» σε αρένες των ΗΠΑ με ένα σατιρικό βίντεο που κέρδισε το διαδίκτυο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Benson Boone επιστρέφει άμεσα στη σκηνή, ανακοινώνοντας τη νέα του περιοδεία με τίτλο «Wanted Man», μόλις δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της «American Heart Tour». Η νέα αυτή περιοδεία περιλαμβάνει 39 συναυλίες σε αρένες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή 29 Μαρτίου μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Benson Boone επέλεξε έναν αναπάντεχα χιουμοριστικό τρόπο για να ανακοινώσει τη νέα του περιοδεία «Wanted Man», δημοσιεύοντας ένα βίντεο που συνδυάζει σάτιρα, αυτοσαρκασμό και δημιουργική αφήγηση, προκαλώντας έντονη απήχηση στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο, ο Benson Boone εμφανίζεται να «ψήνει» μια τούρτα, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία ως μεταφορά για την καλλιτεχνική του πορεία. Με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού, αναφέρεται στον χαρακτηρισμό «one hit wonder», τον οποίο, όπως υπονοεί, του αποδίδει «όλο το διαδίκτυο». Μέσα από την αφήγηση, ο ίδιος επιχειρεί να ανατρέψει αυτή την εικόνα, παρουσιάζοντας την επόμενη φάση της καριέρας του με χιούμορ και αυτοπεποίθηση.

benson_boone_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βίντεο λειτουργεί όχι μόνο ως εργαλείο προώθησης της περιοδείας, αλλά και ως σχόλιο πάνω στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία και την ταχύτητα με την οποία διαμορφώνονται οι εντυπώσεις για νέους καλλιτέχνες. Ο Benson Boone αξιοποιεί την ειρωνεία και τη θεατρικότητα για να αποδομήσει την κριτική, μετατρέποντάς την σε μέρος της αφήγησής του.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενισχύει την εικόνα ενός καλλιτέχνη που επιλέγει να επικοινωνεί άμεσα με το κοινό του, χωρίς να αποφεύγει τις αρνητικές ετικέτες, αλλά αντίθετα να τις ενσωματώνει δημιουργικά στο έργο του. Το αποτέλεσμα είναι ένα βίντεο που ξεχωρίζει για την ευρηματικότητα και την αμεσότητά του, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την «Wanted Man Tour».

Η ανταπόκριση των χρηστών υπήρξε άμεση, με το βίντεο να διαδίδεται ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του Benson Boone στο ψηφιακό περιβάλλον. Παράλληλα, η επιλογή του χιούμορ ως βασικού άξονα επικοινωνίας φαίνεται να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο προσιτής και ανθρώπινης εικόνας. Με αυτή την κίνηση, ο Benson Boone δεν περιορίζεται σε μια τυπική ανακοίνωση περιοδείας, αλλά επενδύει σε μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική που συνδυάζει αφήγηση, εικόνα και προσωπικό στίγμα, σηματοδοτώντας τη νέα του καλλιτεχνική περίοδο.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 7 Ιουλίου από το Pittsburgh και θα ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στο Casper του Wyoming. Στο ενδιάμεσο, ο Benson Boone θα εμφανιστεί σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη τη χώρα. Ξεχωρίζουν οι διπλές εμφανίσεις στο Brooklyn, στο Barclays Center, καθώς και στο Los Angeles, στο Crypto.com Arena. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συναυλίες αναμένεται να περιλαμβάνουν εντυπωσιακά σκηνικά στοιχεία, με τον ίδιο τον καλλιτέχνη να υπόσχεται «ακροβατικά και μαγεία». Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν ως support acts.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «Wanted Man Tour» παίρνει το όνομά της από τραγούδι του άλμπουμ «American Heart», το οποίο κυκλοφόρησε το 2025 και αποτέλεσε τη βάση για την προηγούμενη περιοδεία του Benson Boone. Η «American Heart Tour» ολοκληρώθηκε στις 15 Μαρτίου στο Birmingham της Αγγλίας, έχοντας περιλάβει συνολικά 50 εμφανίσεις.

Το πρόγραμμα της νέας περιοδείας περιλαμβάνει στάσεις σε πόλεις όπως η Βαλτιμόρη, η Βοστώνη, το Σικάγο, το Ντένβερ, το Σιάτλ, το Σαν Φρανσίσκο, το Λας Βέγκας, το Ντάλας και η Νέα Ορλεάνη, μεταξύ άλλων, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του Benson Boone στο αμερικανικό κοινό.

Η Britney Spears σπάει τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της

Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ
Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ

Η Klavdia ενώνει τις δυνάμεις της με τον Ινδό superstar Salman Ali στο «Salman Ali»

Η Britney Spears απέρριψε τραγούδι της Lady Gaga το οποίο έγινε παγκόσμιο hit

Η Britney Spears σπάει τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της

Ο Ye επιστρέφει με το Father και ένα βίντεο γεμάτο συμβολισμούς σε σκηνοθεσία Bianca Censori

Μαρινέλλα (1938–2026): Η ζωή, οι έρωτες και η σκηνή που έγινε πεπρωμένο

Duffy: Η αληθινή ιστορία της απαγωγής της γίνεται ντοκιμαντέρ

Ο τραγουδιστής του Lion King μηνύει κωμικό για λάθος μετάφραση και ζητά πάνω από 20 εκατ.

Η Megan Thee Stallion υιοθετεί σκύλο που κινδύνευε με ευθανασία

