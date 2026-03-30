Η Britney Spears σπάει τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της

Η Britney Spears μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τη σύλληψή της στις αρχές Μαρτίου με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ στην Καλιφόρνια, επιλέγοντας να απευθυνθεί στους θαυμαστές της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η 44χρονη τραγουδίστρια ανάρτησε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται να χορεύει μπροστά σε καθρέφτη μαζί με τον 19χρονο γιο της Jayden Federline. Στο συνοδευτικό μήνυμα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, γράφοντας «Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. Το να περνάς χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους είναι πραγματική ευλογία. Να είστε καλοί».

Διάβασε επίσης: Britney Spears: Ο λόγος που η φωτογραφία της σύλληψής της δεν θα δημοσιοποιηθεί

Η ανάρτηση συγκέντρωσε σχεδόν 200.000 επισημάνσεις αρέσει, ενώ η ίδια είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια. Στο βίντεο ακούγεται να λέει «Είμαι ψύχραιμη, είμαι πολύ ψύχραιμη», ενώ ο γιος της επιχειρεί να μιμηθεί τον Michael Jackson φορώντας λευκό καπέλο. Λίγο αργότερα, η Britney Spears προχώρησε σε δεύτερη ανάρτηση με παρόμοιο υλικό, επαναλαμβάνοντας την προτροπή «Να είστε καλοί». Η σύλληψή της σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνιας, περίπου στις 21.28 τοπική ώρα. Η τραγουδίστρια οδηγήθηκε στο γραφείο του σερίφη της περιοχής και αφέθηκε ελεύθερη το επόμενο πρωί, στις 6.07.

Εκπρόσωπος της Britney Spears δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα δυσάρεστο περιστατικό που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί». Πρόσθεσε ότι «η Britney πρόκειται να κάνει τα σωστά βήματα και να συμμορφωθεί με τον νόμο, ελπίζοντας ότι αυτό θα αποτελέσει την αρχή μιας αναγκαίας αλλαγής στη ζωή της. Είναι σημαντικό να λάβει τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι «τα παιδιά της θα περάσουν χρόνο μαζί της και οι δικοί της άνθρωποι θα καταρτίσουν ένα σχέδιο που θα στηρίξει την ευημερία και τη σταθερότητά της». Η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση της τραγουδίστριας δείχνει μια προσπάθεια επανασύνδεσης με το κοινό της, ενώ παράλληλα αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για τα επόμενα βήματα στην προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

Διάβασε επίσης: Βritney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τη σύληψή της

Δες κι αυτό…