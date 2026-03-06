Celeb News 06.03.2026

Βritney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τη σύληψή της

Η Britney Spears διαγράφει το Instagram μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ στους δρόμους της Καλιφόρνια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Britney Spears βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης, αυτή τη φορά με μια δραματική κίνηση στα social media. Η ποπ σταρ διέγραψε ή απενεργοποίησε το προφίλ της στο Instagram λίγες μόνο ώρες μετά την είδηση της σύλληψής της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνια. Οι οπαδοί της, βλέποντας το μήνυμα «Sorry, this page isn’t available» στη σελίδα της, εκφράζουν ανησυχία και προσπαθούν να καταλάβουν εάν η ίδια η Spears πήρε την απόφαση ή αν η σελίδα αφαιρέθηκε προσωρινά για άλλους λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία της Καλιφόρνια, η Spears συνελήφθη στις 4 Μαρτίου, αφού οδηγούσε με υψηλή ταχύτητα, παρουσίαζε σημάδια μέθης και υπέβαλε σε σειρά τεστ για να ελεγχθεί η νηφαλιότητά της. Κατηγορήθηκε για παραβίαση του Κανονισμού Οδικής Κυκλοφορίας της Καλιφόρνια, άρθρο 23152(g), δηλαδή οδήγηση υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής, η τραγουδίστρια δεν έχει κάνει καμία προσωπική δήλωση σχετικά με το περιστατικό.

britney_spears
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Britney Spears: Χορεύει σχεδόν γυμνή στην τραπεζαρία και οι θαυμαστές ανησυχούν

Ωστόσο, η εκπρόσωπος της τραγουδίστριας ανέφερε ότι «Πρόκειται για ένα ατυχές περιστατικό που είναι εντελώς απαράδεκτο. Η Britney θα ακολουθήσει τα σωστά βήματα και θα συνεργαστεί με τις αρχές, ελπίζοντας ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τις αλλαγές που χρειάζονται στη ζωή της. Ελπίζουμε να λάβει την υποστήριξη και τη βοήθεια που χρειάζεται αυτή τη δύσκολη περίοδο». Επιπλέον, η εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι γιοι της Spears θα περάσουν χρόνο μαζί της και οι αγαπημένοι της θα καταρτίσουν ένα σχέδιο για να διασφαλιστεί η ευημερία και η ασφάλειά της.

Η ξαφνική απουσία της από το Instagram έρχεται σε μια περίοδο έντονων προσωπικών προκλήσεων για την Britney Spears, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται υπό τα φώτα της δημοσιότητας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σημαντικές αλλαγές στη ζωή και την προσωπική της ομάδα.

Διάβασε επίσης: Britney Spears: Συνελήφθη στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Britney Spears Άδεια Οδήγησης
