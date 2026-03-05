Celeb News 05.03.2026

Britney Spears: Συνελήφθη στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η Britney Spears παραδέχεται πως είχε πρόβλημα με ακμή!
Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σύλληψή της στην κομητεία Ventura, με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης να αναμένονται τις επόμενες ημέρες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Britney Spears συνελήφθη την Τετάρτη 5 Μαρτίου στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνια, κατηγορούμενη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI), όπως επιβεβαίωσε το Variety.

Η Spears απασφαλίστηκε από την California Highway Patrol γύρω στις 21:30 τοπική ώρα και κρατήθηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, περίπου στις 3 π.μ., για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύλληψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με το δελτίο σύλληψης, η τραγουδίστρια έχει πλέον αφεθεί ελεύθερη, ενώ έχει οριστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου, για να αντιμετωπίσει την κατηγορία.

Η υπόθεση αυτή προστίθεται στα πρόσφατα γεγονότα που απασχολούν τα ΜΜΕ γύρω από τη ζωή της, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

